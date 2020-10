Sabina Ćudić: Srbija i Hrvatska sa saveznicima u planskoj akciji urušavanja BiH

Povodom sastanka Aleksandra Vučića s Draganom Čovićem i Miloradom Dodikom reagirala je Sabina Ćudić, predsjednica Glavnog odbora Naše stranke.

„Nakon posjete Milorada Dodika, a zatim Izetbegovića i Čovića Hrvatskoj, došao je na red atak na suverenitet BiH i iz Srbije. Zvaničnici susjednih država, uz podršku samozvanih etnolidera iz BiH, suverenitet naše države žele u potpunosti prenijeti na njene narode. Jasno je to iz ustaljenih ponavljanja kršenja diplomatskih i političkih protokola koji se tiču sastanaka najvećih državnih zvaničnika.

Umjesto svih članova Predsjedništva i predsjedavajućeg Vijeća ministara, predsjednici susjednih država, ali i premijer Vlade RH organizuju sastanke s predsjednicima nacionalnih stranaka u BiH kao, po njima, legitimnim predstavnicima naroda.

Radi se očigledno o planskoj akciji Srbije i Hrvatske sa saveznicima iz BiH kojom se pokušava uništiti kredibilitet naših najvećih državnih institucija, uključujući i Predsjedništvo, i učiniti ih pasivnim posmatračima kad su u pitanju međunarodni odnosi”, navela je Sabina Ćudić, te nastavila:

“Ono što je važno znati je da nijedna odluka donesena na ovakvim sastancima neće moći biti provedena u BiH ako na to ne pristanu one političke snage u BiH koje se predstavljaju kao patriotske. Također, niko ko tvrdi da je za suverenitet BiH ne smije pristati na ovu praksu i odazivati se na slične sastanke.

Nema sumnje da ovakvu vrstu podrivanja suvereniteta ohrabruje i mlaka reakcija predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića na posjetu Milorada Dodika Hrvatskoj, kao i autogol Bakira Izetbegovića koji se odazvao na sastanak Andreju Plenkoviću. SDA je time prepustila vanjsku politiku u ruke Dodiku i Čoviću.

Dragan Čović je, s druge strane, pristao da bude privjesak Miloradu Dodiku i Hrvati u BiH bi morali biti svjesni da to najveću štetu nanosi njima. Ovo je igra srpskog nacionalizma i u njoj su bh. Hrvati predviđeni kao kolateralna šteta. Moramo, također, biti svjesni da se u ovom slučaju BiH ne ruši odlukama koje se donose na ovim sastancima, već načinom na koji se one donose, bez adekvatnih predstavnika bh. institucija. Zbog toga su one više nego problematične čak i ako u njima ne bude navedeno ništa što bi moglo naštetiti našoj zemlji. Naša stranka, kakav god bio ishod ovih razgovora, neće na njega pristati“, zaključila je ona.

