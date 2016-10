Sabina Ćudić, potpredsjednica Naše stranke : Ključno je pružiti otpor etnonacionalnom principu u Bosni i Hercegovini !

Ko želi raditi i ko je spreman žrtvovati kratkoročni za dugoročni cilj, osnovni uslov je da se odluči, hoće li radi tri ministarstva pogaziti principe, istakla je za TV1, potpredsjednica Naše stranke, Sabina Ćudić.

Potpredsjednica Naše stranke komentarišući odlikovanja koja su jučer u NS RS dodjeljena ratnim zločincima kaže kako se nada da dijeli mišljenje sa većinom građana kada kaže da je to noćnomorno proživljavanje 1991.godine.

Ističe da je pomalo licemjerno govori o stvarima u Banjaluci iz Sarajeva jer moraju se osnažiti one snage koje će se na terenu u samoj Banjaluci , Sarajevu, Stocu i Mostaru suprostaviti tim snagama te se nada da se postavljaju temelji otpora za naredne dvije godine kada će BiH pred sobom imati jedno jedino pitanje u kakvoj BiH želimo da živimo, da li u trenutnoj zasnovanoj na etnonacionalnoj pripadnosti ili u građanskoj BiH.

Govoreći o eventualnom ujedinjenju ljevice Ćudić je naglasila da prvo trebamo demistificirati pojam ujedinjenja ljevice jer za nekoga znači jedno a za nekoga drugo. Naša stranka je socijal-liberalna stranka i to je stranka lijevog centra.

“Drugo, za nas je logično da sve one stranke koje su nastale iz stranke kao što je SDP na neki način ujedine. Ali kada je u pitanju saradnja, nadam se da sa strankama koje se deklarišu kao lijevo od centra, mogu prevazići razlike kako bi se ponudio sasvim novi put za BiH”, rekla je Ćudić

Kada su u pitanju lokalni izbori Naša stranka bilježi konstantni rast ali ovi rezultati nisu iznenađujući zato što oni pokazuju ono što radimo a konstantno izlazimo sa inicijativama i zakonskim prijedlozima i to je naišlo na razumjevanje naših sugrađana, dodala je Ćudić.

“U općinskim vijećima pregovorili su počeli. Žao nam je što se dešavaju rasipanja u drugim strankama a to nije slučaj sa Našom strankom i žao nam je iskreno zbog svega ovog što se dešava u DF-u, ali to je važna lekcija za 2018. jer u strankama nije važan samo kvantitet i kvalitet. Nadam se da će se lijeve stranke konsolidovati u naredne dvije godine”, napomenula je potpredsjednica Naše stranke.

Ono što je ključno jeste pružiti otpor etnonacionalnom principu u BiH, mišljenja Ćudić.

“Međutim nije jasno ko želi raditi i ko je spreman žrtvovati kratkoročni za dugoročni cilj. Prvenstveno se to odnosi na koaliranje sa SDA a jasno je da su stranke lijevo od centra vrlo ozbiljno koalirale sa SDA, iz tih koalcija su izašli slabiji i bojim se da se od toga još nisu oporavili. Osnovni uslov je da se odluči, hoće li se radi tri ministarstva pogaziti principe. Za Našu stranku odgovor je, odlučno ne”, naglašava Ćudić.

Govoreći o situaciju u Stocu potpredsjednica Naše stranke je istakla da se Stolac ne može izolovano posmatrati od Mostara.

“Zajednička nit tih gradova jesu etnonacionalne stranke i te dvije stranke koje su se u Stocu fizički obračunale na kraju, su dvije stranke koje potpuno blokiraju grad koji se zove Mostar. Tango koji igraju na štetu građana je vrlo dobro isceniran i ide im itekako u prilog. Već sada se stvorila atmosfera za te dvije stranke za izbore 2018. Stolac postaje simbol njihove takozvane bitke. To je sistem djelovana koji za konačni cilj podjelu BiH”, kazala je Ćudić.

Ćudić se osvrnula i na sigurnosu situaciju u KS kao i političe trzavice u unutar Skupštine KS.

“Ne postoji rješenje ako se isključivo kuca na jedna vrata. Ako se pogledaju statistike, činjenica je da u lancu odgovornosti od kriminalca do policajca, preko tužilaštva do suda, bez obzira na momenat u kojem će desiti suđenje Sefiću, u postojećem sistemu on će najvjerovatnije biti na ulici za 4 godine. Moramo postaviti pitanje ne samo u ovom slučaju kako spriječiti trideset osoba u KS koji nas drže za taoce, kada je u pitanju sigurnost u saobraćaju i kako u tome lancu odgovornosti se politički time ne okorištavati već kreirati zakone koji bi omogućili veću civilnu kontrolu”, istakla je Ćudić.

Govoreći i poništenju Nastavnog plana i programa od strane Ministrastva obrazovanja KS, Ćudić ističe da je izglasana izmjena NPP-a, tvrdilo se da su izbačeni određeni bošnjački pisci, što nije istina, nego je ostavljena mogućnost koja je u skladu sa savremenim principima rada u učionica širom Evrope da se da jedan mali procenat, da u tome omjeru sami nastavnici odabiraju pisce koje će izučavati u učionici i ta je izmjena usvojena.

“Način na koji je to tendenciozno prikazano i način na koji je izvršen pritisak kroz organe SDA ne kroz Skupštinu KS, ne kroz Ministarstvo, već isključivo kroz Savjet za obrazovanje SDA, da se unutar jedne stranke odluči i poništiti ono što je legalno donešeno (ne ulazeći u sadržaj da li je to moglo biti bolje ili gore) je poguban i na kraju krajeva ponižavajući za one koju su legalnim putem za tu odluku glasali”, kazala je Ćudić.

