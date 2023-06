Ruski profesor kojeg sluša Putin : Neće biti pobjednika, izvršit ćemo nuklearni udar na Poljsku, a onda… Dobri ljudi, spasite se‘

Rusija aktivno koristi nuklearno oružje u agresiji na Ukrajinu. Još uvijek na razini prijetnje, ali time nuklearno oružje gubi funkciju odvraćanja koju je imalo tijekom Hladnog rata i postaje sredstvo vođenja rata, zasad ne aktivno, ali ni to nije isključeno. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na samom početku agresije, u veljači prošle godine, zapovijedi da se nuklearno oružje stavi u stanje visoke pripravnosti pokrenuo taj oblik specijalnog rata protiv Ukrajine i Zapada.

U taj kontekst treba staviti i odluku Moskve da se dio nuklearnog arsenala rasporedi u Bjelarusu/Bjelorusiji čiji je predsjednik Aleksander Lukašenko u srijedu rekao da je njegova država počela primati taktičko nuklearno naoružanje iz Rusije od kojeg je neko trostruko snažnije od atomskih bombi koje je SAD bacio na Hirošimu i Nagasaki 1945. godine. “Zašto nam je potrebno? Kako bismo bili sigurni da niti jedan strani vojnik ne kroči na bjelarusku zemlju”, rekao je Lukašenko. Odlazeći i korak dalje, sada, kad je bivši crnogorski predsjednik Milo Đukanović izgubio izbore, najdugovječniji europski autokrat je rekao da nije isključeno korištenje nuklearnog oružja u slučaju agresije na Bjelarus. “Odgovor će biti trenutačan. To sam već nekoliko puta izjavio”, zaprijetio je Lukašenko. Preuzimajući tako rusku nacionalnu strategiju: “Ruska Federacija zadržava pravo korištenja nuklearnog oružja kao odgovora na uporabu nuklearnog i drugog oružja masovnog uništenja protiv nje ili njezinih saveznika i kao odgovor na agresiju velikih razmjera konvencionalnim oružjem u situacijama ključnim za nacionalnu sigurnost Ruske Federacije.”

Krim kao crvena linija?

Ukrajinska protuofenziva je počela u noći s 4. na 5. lipnja, nije iznenadila Moskvu, ali je još jednom na vidjelo iznijela niz slabosti ruske vojske. Ozbiljnost situacije ističe sam Putin koji je u tjedan dana dvaput potvrdio da vojsci nedostaje moderno naoružanje, a zatim i da uopće u obzir nije bila uzeta mogućnost ukrajinskog napada na pogranična područja (Belgorod). Ukrajinski napadi sugeriraju da je cilj odsjeći Krim, koji Putin smatra dijelom ruskog teritorija. Mogući gubitak Krima smatra se dostatnim razlogom da kremaljski car odluči upotrijebiti taktičko nuklearno oružje. Xi Jinping, predsjednik Narodne Republike Kine, otvoreno je Putinu rekao da se protivi korištenju nuklearnog oružja, ali ruski mu je predsjednik 20 dana prije početka agresije na Ukrajinu, u Beijingu/Pekingu rekao da neće pokrenuti invaziju. U lice mu je lagao.

Američka analitička kuća RAND još je prošle godine u scenarijima mogućeg razvoja ruske agresije najvećom ugrozom postavila ruski nuklearni odgovor, a u tom scenariju najgora je opcija, koju ne isključuju, nuklearni napad na članicu NATO. Poljska je prva na popisu.

RT je glasilo koje piše što Kremlj misli. U srijedu, u 23.30, objavljuje autorski tekst Sergeja Karaganova naslovljen: “Upotrebom nuklearnog oružja Rusija može spasiti čovječanstvo globalne katastrofe”. Ruski je original objavljen dan ranije. Profesor Karaganov je poznati ruski znanstvenik koji se bavi međunarodnim odnosima i politikom umrežen s Kremljem. Blizak je Putinu koji sluša njegove savjete, a Karaganov ih oblikuje prema Putinovim željama pa će u tekstu ponavljati teze o dekadentnom Zapadu (blizak je i ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu). Zbog toga svaki njegov tekst treba promatrati u svjetlu iznošenja tema koje se otvoreno raspravljaju u najužem krugu ruskog predsjednika.

‘Božji dar‘

“Čini mi se da se naša zemlja, i njeno vodstvo, suočavaju s teškim izborom. Sve je jasnije da naš sraz sa Zapadom neće završiti čak i ako u Ukrajini ostvarimo djelomičnu, nekmoli krhku pobjedu.” In medias res, Karaganov odmah postavlja jasan okvir: samo potpuna pobjeda u Ukrajini je opcija koja donosi sigurnost. Novu ravnotežu moći pokreću, kaže Karaganov, Kina, dijelom Indija ekonomski, “a povijest je Rusiji nominirala ulogu vojnostrateškog oslonca”. Ruski profesor kojeg sluša Putin tvrdi da Amerikanci žele uništiti Rusiju kako bi oslabili “novu alternativnu velesilu, Kinu”. Slijedi kritika vlasti (ne Putina, vojske), nismo djelovali preventivno. “Štoviše, u skladu s modernim, uglavnom zapadnim, političkim i vojnim razmišljanjima, nepromišljeno smo povisili prag uporabe nuklearnog oružja.” Zapadne elite su u međuvremenu krenule putem fašizma (Ukrajinu se optužuje za neonacizam) pa su “moguća primirja, ne i pomirba” jer je Zapad na liniji izbijanja Trećeg svjetskog rata.

Obratiti pozornost na znanstveni pristup: “Proveo sam mnogo godina proučavajući povijest nuklearne strategije i došao do nedvosmislenog, ako i neznanstvenog zaključka. Pojava nuklearnog oružja rezultat je intervencije Svemogućeg, koji nam je, zgrožen činjenicom da je čovječanstvo pokrenulo dva svjetska rata unutar generacije, što je koštalo desetke milijuna života, dao oružje Armagedona kako bismo pokazali onima koji su izgubili strah od pakla da postoji. Na tom strahu počivao je relativni mir u posljednje tri četvrtine stoljeća.” Karaganov nastavlja u spiritualnom tonu u skladu s ruskom tradicijom od Dostojevskog i ranije, o povijesnoj ulozi Rusije u spasu čovječanstva. To treba učiniti skršivši volju Zapada da pokreće agresije.

‘Spremni smo izvršiti udar‘

U tom je cilju prvi korak, piše Karaganov, spuštanje praga aktiviranja nuklearnog oružja i tu se rezultati vide raspoređivanjem u Bjelarusu. Veliko finale u život vraća najveći strah RAND-a: “Stvari mogu ići čak toliko daleko da se sunarodnjaci i svi ljudi dobre volje upozore da napuste mjesta stanovanja u blizini objekata koji bi mogli postati meta nuklearnih udara u zemljama koje izravno podržavaju kijevski režim. Neprijatelj mora znati da smo spremni izvršiti preventivni osvetnički udar odgovarajući na njegove sadašnje i prošle agresije kako bismo spriječili skliznuće u globalni termonuklearni rat.” Ako je i bilo dvojbi, razbija ih: “Što ako sadašnji zapadni vođe odbiju odustati? Možda su izgubili svaki osjećaj samoodržanja? Tada ćemo morati pogoditi skupinu ciljeva u brojnim zemljama kako bismo vratili razumu one koji su ga izgubili.” I tako će Rusija nuklearnim udarom (Karaganov spominje poljski Poznań) spasiti čovječanstvo: “Moralno zastrašujući izbor – koristili bismo Božje oružje osuđujući se na teške duhovne gubitke. Ali ako se to ne učini, ne samo da Rusija može propasti, već će najvjerojatnije cijela ljudska civilizacija nestati.” Kako to lijepo sjeda u Putinove uši, on kao spasitelj čovječanstva, a za to je potrebno samo baciti nekoliko nuklearnih bombi na Poljsku i još koju NATO članicu. A onda nastaje svijet po njegovoj mjeri i volji. I Xi će se bojati nuklearnog Putina.

Njemačka u prvoj Nacionalnoj sigurnoj strategiji, objavljenoj u srijedu, piše: “Rusija jača konvencionalne i nuklearne snage ugrožavajući stratešku stabilnost, a u agresorskom ratu protiv Ukrajine više puta je koristila nuklearne prijetnje, uključujući i protiv Europe.” Sada i protiv cijelog svijeta. Nuklearna opcija i dalje je u igri, moramo toga biti svjesni.

(Jutarnji list)