Ruski predsjednik Putin: Dobri razgovori, nisu imali neprijateljsku prirodu

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u srijedu, nakon samita s američkim kolegom Josephom Bidenom u švicarskoj Ženevi, kako su razgovori bili dobri i da nisu imali neprijateljsku prirodu.

Na konferenciji za novinare rekao je da su razgovori bili konstruktivni i kako su obje strane pokazale spremnost da razumiju jedna drugu, prenosi Tanjug.

„Mnogo je pitanja u kojima se naše procjene razlikuju, no dvije strane pokazale su želju da razumiju jedna drugu i pronađu načina da približe stajališta“, rekao je.

Čelnik Rusije je tokom konferencije istakao kako će Moskva i Washington početi razgovore o mogućim promjenama nedavno produženog sporazuma o kontroli naoružanja Novi START, dodavši kako su dvije zemlje odgovorne za nuklearnu stabilnost.

Pitanja Ukrajine i NATO-a

Putin je, također, rekao da je američka zabrinutost zbog ruske militarizacije Arktika neosnovana i da Rusija i SAD trebaju sarađivatiu kada je riječ o Arktiku.

Svog današnjeg sagovornika Bidena je opisao kao iskusnog državnika „veoma drugačijeg“ od prethodnika Donalda Trumpa.

„On je veoma drugačiji od predsjednika Trumpa”, rekao je Putin, prenosi Guardian.

Također, kazao je Putin, Biden se složio da dvije strane počnu pregovore o cyber sigurnosti, a nakon nedavnih hakerskih napada na velike korporacije.

Putin je izjavio danas kako Rusija ima samo jednu obavezu prema Ukrajini – da doprinese provođenju odredbi sporazuma iz Minska i istakao da je Moskva spremna za to. On je rekao kako će Rusija, bez sumnje, krenuti tim putem ako je ukrajinska strana spremna za to, javlja TASS.

Pitanje mogućnosti pristupanja Ukrajine NATO-u tokom današnjeg samita jedva da je pomenuto, rekao je Putin.

Guantanamo i Navaljni

Putin je izjavio kako ga američki kolega Biden nije pozvao u posjetu, dodajući kako se za takve posjete trebaju stvoriti uvjeti.

„Predsjednik Biden me nije pozvao u posjetu, ja također još nisam iznio takav prijedlog. Čini mi se da za takve posjete trebaju sazriti uvjeti.“

Odbacio je kritike o kršenju ljudskih prava i osudio porast nasilja vatrenim oružjem u SAD-u, ali i napade dronovima američkih oružanih snaga. Držeći se svog stila odbrane na ovakve kritike, ruski predsednik je ukazao da bi SAD trebao odgovoriti na brojna pitanja kada je riječ o poštivanju ljudskih prava i posebno istakao primjer zatvora u zaljevu Guantanamo.

Biden je ranije nazvao Putina „ubicom“, ali ruski predsjednik je primijetio da u najvećim američkim gradovima ljude ubijaju svakodnevno. Prema zvaničnom prijevodu tokom izlaganja ruskog predsednika Putin je upitao: „Ko je ubica“?

Putin je rekao danas kako je lider opozicije Aleksej Navaljni dobio ono što je tražio kada je u pitanju zatvorska kazna jer je, prilikom povratka u Rusiju, znao da krši zakon i da mu prijeti zatvorska kazna.

„Namjerno je došao da bude uhapšen“, rekao je Putin ne pominjući Navaljnog po imenu.

Povratak ambasadora na posao

Ruski predsjednik je naveo kako se s kolegom iz SAD-a složio da se ambasador Rusije u SAD i SAD-a u Rusiji vrate na svoja radna mjesta i nastave diplomatske aktivnosti.

Sastanak predsjednika SjAD-a i Ruske Federacije okončan je u srijedu poslije podne u Ženevi, nakon skoro četiri sata.

Nakon razgovora u užem sastavu, samit je nastavljen u proširenom formatu.

Ovo je prvi susret Putina i Bidena od kada je Biden preuzeo dužnost predsjednika SAD-a.

