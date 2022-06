Ruski ambasador u NSRS : Pristupanje BiH NATO-u Rusija bi smatrala neprijateljskim činom

Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da Bosna i Hercegovina nije na listi neprijateljskih država Rusije, već da njegova zemlja BiH smatra prijateljskom državom. To, kako je kazao, potvrđuje i činjenica da je Rusija obnovila ugovor sa BiH o snabdijevanju gasom, dodavši da je za to zaslužno rukovodstvo Republike Srpske.

Kalabuhov je negirao da je BiH uvela bilo kakve sankcije Rusiji, a za podršku BiH sankcijama donijetim u UN-u i Briselu on je označio odgovornim pojedine ambasadore, koji su donosili unilateralne odluke, koje nisu usvojene u zvaničnim institucijama BiH, nadležnim za ta pitanja.

Ruski ambasador je kazao da njegova zemlja ima odlične odnose sa Republikom Srpskom, ali da je takođe prijateljski nastrojena i prema bošnjačkom i hrvatskom narodu u BiH, ističući da saradnja s jednim entitetom ne znači da Rusija ne poštuje drugi entitet i bošnjački narod.

Kalabuhov je optužio zapadne zemlje da žele srušiti dejtonski poredak u BiH, te primorati tu zemlju da pristupi NATO savezu, upozorivši da bi pristupanje te zemlje NATO savezu Rusija smatrala neprijateljskim činom i da bi bila prisiljena da reaguje kako bi zaštitila svoj nacionalni interes.

“Smatramo da će svako spoljno uplitanje imati dalekosežne opasne posljedice. Nažalost, moramo konstatovati destruktivnu ulogu dijela međunarodne zajednice. Nametanje evroatlantskih integracija dovelo je do pogubnog kursa i erozije Dejtonskog sporazuma”, rekao je ruski ambasador.

“Rusija se zalaže za dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma, decentralizovanu BiH, koje omogućuje normalno funkcionisanje oba entiteta i zaštitu interesa sva tri konstitutivna naroda”, istakao je Kalabuhov.

Ruski ambasador još je kazao da se Rusija zalaže za ukidanje mandata Kancelarije visokog predstavnika u BiH (OHR), dodavši da Christian Schmidt nije legitimni Visoki predstavnik, jer njegovo imenovanje nije potvrđeno u Savjetu bezbjednosti UN-a.

Kalabuhov je naglasio i da je protiv uvođenja sankcija bilo kome od izabranih zvaničnika u BiH.

On je optužio zapadne zemlje za, kako je kazao, falsifikovanje istorije, naglasivši da će Rusija, kako je to ranije više puta rekao ruski predsjednik Vladimir Putin, do kraja sprovesti specijalnu operaciju u Urajini”.

Poslanička grupa “Zajedno za BiH”, koju čine bošnjački poslanici, napustila je skupštinsku salu za vrijeme obraćanja Kalabuhova, zbog, kako je navedeno, njegovog stava prema BiH, ratu u Ukrajini kojeg naziva “specijalnom operacijom, a ne agresijom”.

(Kliker.info-Beta)