Ruski ambasador otvoreno prijeti : Ne prijetimo BiH, upozoravamo! Imamo planove protiv Hrvatske, Bugarske i Poljske! (Video)

Ovo je rat protiv Rusije! Napad Rusije na Ukrajinu je specijalna vojna operacija! Da mi nismo napali Ukrajinu, oni bi nas, imamo dokaz za to! Mi oslobađamo ukrajinski narod! Neka proba NATO da nešto kaže Lukašenku! Otkud znate da nemamo planove protiv Hrvatske, Bugarske, Poljske?! Imamo planove protiv NATO-a! Procjenjujemo geostratešku situaciju, gledamo odakle dolaze prijetnje i reagujemo! Od Ukrajine hoćemo da bude neutralna, da ne bude članica NATO-a, da ne bude militarizovana!

Nikada nećemo Krim vratiti Ukrajini! Zapad je napao Rusiju! Mislite da sankcije koje su uveli nije napad?! To su sankcije protiv Evrope! Mi nemamo nikakve skrivene namjere! Nismo ih imali ni u Ukrajini, nemamo ni u BiH! BiH nije na listi neprijatelja! Zbog čega BiH hoće u NATO? Razlog je zbog unutrašnje sigurnosti. A da li NATO to čini? Najbolji osiguravatelj unutrašnje sigurnosti je dogovor između vas, a NATO s tim nema ništa. Cijela Evropa je na listi neprijatelja, ali BiH i Srbija nisu! Ako BiH uvede sankcije Rusiji, imat ćemo poseban režim trgovine! Ovo će trajati dok ne ostvarimo sve ciljeve! Kada budemo ostvarili dovoljno, bit će pregovori! Rusija neće pasti!

Senad: “Schmidt hoće da Vas izbaci iz PIC-a!”

Kalabuhov: “Ko je to?! Schmidt je VP! Neka pokuša! Nema pravnih mehanizama! Preporučujem mu da Savjetu bezbjednosti kaže da mu daju mandat! Neću otići iz BiH! Neće me protjerati!”

Donjeck je bila slika multikulturalnosti; tamo su živjeli ljudi svih nacionalnosti; ljudi su se upoznavali sa ukrajinskom kulturom i jezikom. Znam ukrajinski jezik! Nema razloga da se ukrajinski jezik nameće kao jedini državni jezik, bez mogućnosti da ljudi pričaju na ruskom! Žao mi je rodnog grada! To je bio lijep, rudarski grad! Donjeck se zvao Grad milion ruža! Ovo je rat protiv Rusije!

Hadžifejzović: “Kada Rusija napadne Ukrajinu, Vi to nazivate ratom protiv Rusije?”

Kalabuhov: “To je specijalna vojna operacija! U osam godina pregovora pokušavali smo sve uraditi! Rastao je nacionalizam, nacizam, fašizam, naoružavali su se protiv Rusije! Bilo je planova i za nuklearno oružje! Više nije bilo mogućnosti da stvari rješavamo diplomatskim putem! Naši ciljevi su samo vojna infrastruktura, nikakvi civilni objekti!”

Putin je više puta rekao da poštujemo suverenitet i teritorijalni integritet BiH i poštujemo odlučivanje BiH! Ne smeta nam da BiH uđe u NATO! To je možda upozorenje, ali nije prijetnja! Razlog ulaska BiH u NATO je taj da NATO bude osiguravatelj unutrašnjeg mira! Izbor je vaš! Pretpostavimo da je BiH postala članica NATO-a i Brisel odluči da u BiH postavi nuklearne rakete usmjerene na Moskvu! Šta tu Rusija mora da uradi?! BiH ima potpuno pravo da uđe bilo gdje, ali to je prijetnja i miješanje u unutrašnje stvari Ruske Federacije! Vi radite šta hoćete, a onda mi odlučujemo šta radimo!

Imamo planove protiv NATO-a! Procjenjujemo geostratešku situaciju, gledamo odakle dolaze prijetnje i reagujemo! Vi želite ući u NATO, ali volite Rusiju i ne želite da Rusija odgovori na taj korak! Namjerno se stvara strah od Rusije! Rekli su nam da NATO neće ići na istok! Govorili su da rakete nisu za nas, a vidimo da su za nas! Šta je bilo sa Crnom Gorom i Sjevernom Makedonijom! Stalno nas lažu i govore: “Šta vas briga ako je NATO na vašoj granici?” Nije stvar u tome što mi vojno odgovaramo; stvar je u tome što žele uništiti Rusiju kao civilizaciju! Režim koji je došao na vlast nakon državnog udara je nacistički! Zelenski je bio komičar; ljudi su mu povjerovali jer je bio mlada nada! Bio je podržavan i od nekih nacista! Ne mora značiti da ako je Jevrej da je antifašista!

Postoje dokumenti da je ukrajinska strana pristala na demilitarizaciju! Donjeck i Lugansk će sami odlučivati šta će dalje! Ukrajinci su malo i Rusi! Ponekad s braćom imate više problema nego sa stranim čovjekom! Mi oslobađamo ukrajinski narod! Potpuno vjerujem u to! Oslobađamo ih od režima na vlasti koji je marioneta u tuđim rukama! Imamo para unutar Rusije! Imamo para i koje su zamrzli na Zapadu! Ono što uvode nije sankcionisanje Rusije! Mi smo navikli na sankcije! To su sankcije protiv Evrope! Oni sebi režu jeftiniji plin! Raketa u Zagrebu nije naša; ukrajinska je! Mi imamo savremenije vojno naoružanje! Putin nije opasan! On je vrlo odgovoran! Ovo će biti poticaj za uspostavljanje novog sistema u svijetu! Trenutni sistem se ljulja! Moguće je da dođe do pregovora Zelenskog i Putina!

(Face TV)