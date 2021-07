Rusija i Kina ispunjavaju Dodikove želje: Pokušavaju zatvoriti OHR i traže da se Christian Schmidt potpuno razvlasti

Rusija i Kina nastoje svim silama umanjiti ovlasti visokog predastavbnika i, u konačnici, zatvoriti OHR. Prema pisanju američkog portala US News, ove dvije države distribuirale su u Vijeću sigurnosti UN-a prijedlog rezolucije kojom bi se odmah oduzele ovlasti visokom predstavniku na polju nadgledanja provedbe Dejtonskog sporazuma, odnosno takozvana bonska ovlaštenja.

U kratkom nacrtu rezolucije, piše US News pozivajući se na Associated Press, navodi se kako ovlaštenja, koja su visokom predstavniku data na konferenciji održanoj u Bonu 1997. godine, “više nisu potrebna, s obzirom na napredak ostvaren u BiH”. Osim toga, u tekstu ovog dokumenta se navodi kako se daje podrška imenovanju Christiana Schmidta na dužnost visokog predstavnika, ali samo do 31. jula naredne godine, kada bi se, prema ovom prijedlogu, OHR trebao u potpunosti zatvoriti.

OTPOR SAD-A

US News podsjeća da je Schmidt imenovan na dužnost visokog predstavnika na sjednici Vijeća za provedbu mira, koja je održana 27. maja, isti dan kada je i aktuelni predstavnik Valentin Inzko podnio ostavku. Schmidt bi novu dužnost zvanično trebao preuzeti 1. avgusta.

U tekstu se dalje navodi kako se bonskim ovlaštenjima posebno protive predstavnici bosanskih Srba, koji su inače pod jakim uticajem Rusije, zato što su odluke visokog predstavnika izvršne i bez mogućnosti žalbe. Također se podsjeća da su visoki predstavnici proteklih godina smijenili veliki broj zvaničnika u BiH.

Rusija se do sada nije slagala sa Schmidtovim imenovanjem i sigurno je da će ovaj prijedlog rezolucije naići na veliki otpor kod SAD-a. Uostalom, američka ambasadorica u UN-u Linda Thomas-Greenfield je na posljednjem sastanku Vijeća sigurnosti na kojem se govorilo o BiH istakla kako visoki predstavnik ima ključnu ulogu u nadgledanju provedbe Dejtonskog sporazuma. Napomenula je i kako se BiH vratila u fokus međunarodne pažnje, te da je za zatvaranje OHR-a potrebno ispuniti od ranije postavljene uslove, poznate kao “5+2”.

– BiH mora ispuniti posebne kriterije koje je postavio PIC, kako bi “diplomirala” iz međunarodnog nadzora. Sada je ponovo došlo vrijeme da se ispunjavanje ovih uslova stavi u fokus pažnje, a to se prije svega odnosi na borbu protiv korupcije, kazala je Thomas-Greenfield.

S tim u vezi spomenula je korumpirane političare, pravosuđe koje je pod političkom kontrolom, državnu službu u kojoj se promovišu lični ili stranački interesi, te javna preduzeća kojima je prioritet političko pokroviteljstvo. Zbog svega ovoga svakodnevno sve veći broj mladih ljudi napušta BiH, istakla je ambasadorica.

PODRŠKA VELIKE BRITANIJE I FRANCUSKE

Slično razmišljanje iznijela je i zamjenica britanske političke koordinatorice Alice Jacobs, istakavši kako priče o “mirnom razdruživanju” na kojima institira srpsko političko vodstvo u BiH, predstavljaju stvarnu prijetnju za stabilnost zemlje. Posebno je naglasila kako korištenje bonskih ovlasti ima podršku Velike Britanije.

Zamjenica francuske ambasadorice u UN-u Nathalie Broadhurst je izjavila kako nacionalistička retorika i priče o podjeli BiH nisu prihvatljivi, te da Francuska podržava djelovanje OHR-a, kao i EUFOR-a u BiH. Pozvala je bh. političare da konačno počnu raditi na provedbi reformi, ali i uslova za zatvaranje OHR-a, piše US News.

(Kliker.info-Oslobođenje)