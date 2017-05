Rušenje mesdžida i klanjanje namaza na ulici : Iftarom na Kalemegdanu podržali vjernike u Zemun Polju

Ispred Kalemegdana u Beogradu u utorak je organiziran veliki iftar na otvorenom.Iftar je organiziralo Muftijstvo beogradsko, u saradnji s istanbulskom općinom Bajrampaša i Gradom Beogradom, navedeno je iz Islamske zajednice Srbije.

Iz Muftijstva beogradskog Al Jazeeri je rečeno da je ovogodišnji iftar organiziran u znak podrške džematu Zemun Polje, gdje je u petak ujutro srušen mesdžid u izgradnji.

Prošle godine velikom iftaru na otvorenom prisustvovalo je između 1.500 i 2.000 ljudi, koliko se po procjenama okupilo i ove godine.

Na večerašnji iftar pozvani su pripadnici svih beogradskih džemata, kao i predstavnici stranih ambasada u Beogradu.

Rušenje mesdžida

Predstavnici komunalnih službi u petak su, uz podršku žandarmerije, srušili objekat Islamske zajednice u Zemun Polju u Beogradu.

Mještani navode da je nekoliko stotina pripadnika Žandarmerije blokiralo građanima pristup objektu kako bi vlasti izvršile rušenje.

Općina Zemun saopćila je da je bespravno započeti objekat Islamske zajednice u naselju Zemun Polje srušen jer je Islamska zajednica, kao investitor, bez dozvole gradila objekat u Kurirskoj ulici 41, oglušujući se o odluke građevinske inspekcije i krivične prijave.

“Radovi su nastavljani i nakon što je građevinska inspekcija Gradske opštine Zemun više puta zatvarala gradilište i podnela više krivičnih prijava”, navodi se u saopćenju, prenose agencije.

Nakon rušenja mesdžida u izgradnji, vjernici obavljaju namaz na ulici.

U ponedjeljak navečer mještanima Zemun Polja pridružio se i reisul-ulema Islamske zajednice Srbije Sead-ef. Nasufović.

Nasufović, koji je prvi put govorio o rušenju vjerskog objekta Islamske zajednice u Zemun polju, rekao je da je u ovom slučaju Islamska zajednica Srbije imala nekoliko formalno-pravnih propusta, ali da to nije bio dovoljan razlog da se ovako brutalno uruši vjerski objekat.

Očekuje da se uskoro nađe rješenje razgovorima s novim predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

“Tamo žive ljudi. Čim žive tamo ljudi, njima je potrebno jedno mesto gde će Bogu da se mole. Mi kažemo sada – ako će to naselje postojati 20 godina, neka i taj mesdžid, neka i taj verski objekat, traje 20 godina, ne mora i on duže trajati. To je naš cilj, da nam ljudi ne odlaze na nama nepoznate adrese, da uče o islamu od ljudi koji nisu autentični tumači islama. To je naš strah, opravdan, zbog koje želimo da imamo mesto koje će biti pod nadzorom Islamske zajendice Srbije”, kazao je Nasufović.

