Rudolph van Veen održao šou u Sarajevu: Pita mi se jako svidjela, oduševio me japrak

Holandski kuhar Rudolph van Veen danas je ispred sarajevske katedrale Srca Isusova priredio svoj kratki kulinarski šou, tokom kojeg je spremio nekoliko slastica.

Van Veenov šou u centru Sarajeva ispred katedrale okupio je preko hiljadu ljudi, koji su željeli da pozdrave TV zvijezdu kanala 24 kitchen. U sam šou Van Veen je uključio i publiku, a priliku da s njim kuhaju dobilo je nekoliko sretnika. Jedan dio događaja posvetio je djeci kojima je podijelio jednu od svojih slastica.

Prvo jelo koje je pripremio u životu bile su palačinke, od kojih je napravio tortu kada je imao osam godina. Objasnio je da je ispekao velike i male palačinke, a zatim ih naizmjenično premazivao džemom od jagoda i slagao. Na kraju je tu tortu od palačinki, za koju kaže da je izgledala kao NLO, prelio običnim pudingom od vanilije. Otkrio je da mu je tokom kuharske karijere jedan od najtežih zadataka bio spremanje večere za 1.800 gostiju i 1.200 članova obezbjeđenja tokom dodjele Oscara 2005. godine. Kaže da je to bio veoma zahtjevan i naporan posao na događaju koji je trajao deset dana, ali da je na kraju bio zadovoljan, jer je sve proteklo u najboljem redu.

Van Veen je kasno sinoć doputovao u Sarajevo i, naravno, prvo što je uradio jeste da je posjetio jedan restoran i probao mnoge bosanske specijalitete.

“Konačno sam došao u Sarajevo, a dugo vremena sam imao želju da posjetim ovaj grad i BiH. Otvorenje jedne tako jedinstvene pekare kao što je ‘Mrvica’, bio je sjajan razlog za moju posjetu. Stigao sam u petak dosta kasno oko 22 sata, ali sam stigao probati mnoga bosanska jela. Pita mi se jako svidjela, a oduševio me japrak, koji je išao sjajno uz bosansko bijelo vino. Poslužili su nam hranu u posebnim posudama u kojima je hrana kuhana, što je za mene bilo veoma zanimljivo i posebno iskustvo, jer u Holandiji ćete tako nešto rijetko doživjeti. Dopalo mi se sve u vezi sa bosanskom kuhinjom, jer je to jedna dosta konkretna kuhinja od koje može da se dobro najede i dobro zasiti čovjeka kada je gladan. Što se tiče začina i same pripreme hrane mislim da smo dosta kompatibilni, tako da neko ko dolazi iz Holandije, kao ja, može da se navikne na bosansku hranu“, kaže Van Veen, te je dodao da se raduje što će tokom boravka u Sarajevu imati priliku da proba još neka bosanska jela.

Van Veen je istakao da će neke dijelove recepata iz bosanske kuhinje upotrijebiti u svom kuhanju, te da će probati dio iskustva koje sakupi probati uključiti u svoja pojedina jela.

“Nisam očekivao ovako veliki broj ljudi ovdje. Čuo sam da se moje emisije gledaju ovdje, ali me iznenadio broj ljudi. Možda nije do mene, možda nam je lijepo vrijeme pomoglo“, skromno je završio Van Veen.

Van Veen je majstor kuhinje, autor i voditelj televizijski emisija, a napisao je i veliki broj knjiga o kulinarstvu. U Holandiji je stekao popularnost kada se počela prikazivati emisija Life & Cooking, a u svijetu zahvaljujući emisiji Rudolph's Bakery na kanalu 24Kitchen. Nosilac je mnogih titula koje se u kulinarstu mogu osvojiti. Osim u svojoj zemlji osvajao je mnoga priznanja na međunarodnoj sceni.

(Kliker.info-AA)