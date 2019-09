Ručna : Milorad Dodik tvrdi da neće dizati revoluciju

Član Predsjedništva BiH i lider SNSD Milorad Dodik je izjavio da očekuje da će uskoro o svemu svoj stav zauzeti EU koja je, kaže, davno rekla da su i NATO i evropske integracije odvojeni procesi.

Zbog nepoštovanja sporazuma koji su potpisali lideri, Dodik je rekao da neće dizati revoluciju, nego će odgovoriti političkim stavom u Narodnoj skupštini RS.



Pokušaće, kaže, da traži “srpsko jedinstvo”, što je, kako je rekao, i ranije činio, “ali opoziciji očigledno nije stalo do toga, već podilazi strancima i Izetbegoviću”.



– Ovo što radimo nije avanturizam. Ako ne bude dogovora do 5. septembra, ne znači da ćemo odmah 6. septembra ići u NSRS. Obavićemo dogovor, dobro se pripremiti, a onda ćemo u Skupštinu. Ako nas opozicija ne podrži, imamo dvije trećine u NSRS, da donesemo dokument sa kojim ćemo ići u pregovore sa FBiH – rekao je Dodik.



Rekao je da RS jeste učestvovala u formiranju Oružanih snaga i UIO, ali nije očekivala da će, nakon nekoliko godina, na ovakav način dogovor zloupotrijebiti bošnjačka strana.



– Opstrukcije iz političkog Sarajeva su udar na volju birača – poručio je Dodik.



On se danas u Banjaluci sastao sa Ruskim ambasadorom u BiH Petrom Ivancovim. Ruski ambasador je rekao, kada je riječ o implememtaciji izbornih rezultata, da se taj posao trebao uraditi u skladu sa Dejtonskim sporazumom i ravnopravnosti naroda.voluciju već gradimo politički stav.



Dodik nema podršku SDS i PDP za vraćanje nadležnosti sa nivoa BiH na nivo RS.

(Klix)