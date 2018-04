Roma srušila Barcelonu za polufinale Lige prvaka : Džeko najzaslužniji za senzaciju sezone (Video)

Čudo neviđeno u Rimu! Roma je uspjela poništiti poraz 4:1 s Nou Campa, potom večeras razbiti Barcelonu na Olimpicu 3:0 i plasirati se u povijesno polufinale Lige prvaka! Priče godine zasijala je u Vječnom gradu, a Katalonci doživjeli jedan od najtežih poraza ikad.

Najzaslužniji za epsku pobjedu Rome je Edin Džeko, koji je zabio prvi, iznudio penal za drugi gol, a točku na i stavio je Kostas Manolas.

Ovih dana su iz Trigorije upozoravali da mogu ponoviti 2002. godinu, kada su na istom mjestu, istim rezultatom srušili Barcelonu, ali ih nitko nije shvatio ozbiljno. Naprotiv, mnogi su pomislili kako će se Ivan Rakitić (odigrao blijedo cijeli susret), Lionel Messi i društvo ponovno prošetati, ali su se prevarili i to kako.

Već u šestoj minuti prvi šok za Katalonce. De Rossi je poslao dugu loptu za Džeku, koji je majstorski primio pored Albe i Umtitija te zabio za veliko vodstvo 1:0. Tribine su eksplodirale, a gosti i dalje imali velikih dva gola prednosti.

Međutim, problem je što Messi i društvo ništa nisu napravili u prvom, a ni drugom poluvremenu pored nevjerojatne talijanske obrane, koja je zaustavljala sve napade novog prvaka Španjolske. Naprotiv, mogla je Barca primiti i još koji do odmora, ali je Patrick Schick u 29. skočio s peterca, šutirao glavom i poslao loptu malo pored lijeve vratnice, za uzdahe razočarenja na Olimpicu. Ipak, Roma se nije izgubila te je pametno čekala svoje prilike i – dočekala ih u drugom poluvremenu.

Igrala se 57. minuta. Ponovno je Džeko na svojim leđima nosio obranu Barcelone sve do peterca, gdje ga je srušio Pique, a francuski sudac Clement Turpin pokazao na penal, koji je realizirao De Rossi i bacio Katalonce na konopce.

U redovima Blaugrane nastala je prava panika. Jednostavno, momčad Ernesta Valverdea nije znao treba li napasti ili braniti barem tih 2:0, a Roma je u međuvremenu nastavljala prijetiti i visokim presingom uništavati njihovu igru.

U 69. je De Rossi glavom poslao loptu malo pored desne vratnice, a u 79. udarac El Shaarawyja na drugoj vratnici s dva metra obranio Ter Stegen i spasio svoju momčad. Ali samo do 82. minute, kada je Barca i konačno kapitulirala. Under je izveo korner s desne strane, a Kostas Manolas s prve pogodio glavom na drugu vratnicu, bacio Barcelonu na koljena i lansirao Romu u raj!

Do kraja su gosti pokušali zabiti taj jedan gol za polufinale, ali je bilo kasno. Najbolju priliku na cijeloj utakmici imao je, vjerovali ili ne, Dembele i to u 92. minuti utakmice. Alisson je istrčao s gola kako bi odbio loptu, a ona na centru stigla do Dembelea, čiji je udarac završio malo preko nezaštićenog gola. Minuti su prolazili, ideje nije bilo, a Romina obrana zatvorila je sve prilaze golu i zaključala Messija, a onda je sudac Turpin dao znak za kraj meča i time je započelo povijesno slavlje u Vječnom gradu.

(Kliker.info-Index)