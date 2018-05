Roma na korak do senzacije : Liverpool izborio osmo finale Lige prvaka (Video)

Roma je u revanšu polufinala Lige prvaka na stadionu “Olimpico” rezultatom 4:2 savladala Liverpool, koji je ipak zbog pobjede od 5:2 u prvom meču izborio plasman u finale.

Gosti su poveli već u 9. minuti golom Sadioa Manea, koji je pogodio na asistenciju Roberta Firmina.

Roma je uspjela izjednačiti na 1:1 u 15. minuti autogolom Jamesa Milnera.

Liverpool je u 25. minuti poveo sa 2:1 golom Georginija Wijnalduma, što je bio i rezultat prvog poluvremena.

Domaćin je ponovo uspio poravnati rezultat golom Edina Džeke u 52. minuti.

Roma je u 86. minuti golom Radje Nainggolana uspjela povesti sa 3:2, a potom i sa 4:2, ponovo golom Nainggolana, ovaj put iz penala u trećoj minuti sudijske nadoknade.

Liverpool je tako uspio sačuvati stečenu prednost za plasman u finale ovog takmičenja.

Drugi put u finalu protiv Reala

Liverpool će u finalu 26. maja u Kijevu igrati protiv Real Madrida, koji je u dvije polufinalne utakmice bio bolji od Bayerna. ‘Redsima’ će to biti osmo finale, a do sada su slavili pet puta, dok će Real nastupiti u svom 16. finalu Kupa i Lige prvaka, a do sada je ‘Kraljevski klub’ osvojio rekordnih 12 evropskih naslova.

Liverpool i Real Madrid su već jednom igrali u finalu elitnog takmičenja ‘Starog kontinenta’, 1981. godine u Parizu, a slavio je engleski sastav sa 1:0.

(Kliker.info-AJB)