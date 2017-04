Rođeni u Americi ne odustaju od tradicije : Veležova “Crvena noć” 13. maja ponovo u Louisville-u

Slušajući svoja srca i gotovo ultimativne zahtjeve svojih “rođenih” rasutih širom sjevernoameričkog kontinenta , Organizacioni odbor sportsko-kulturne manifestacije “Crvena noć” za područje Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, nedavno je jednoglasno odlučio da se tradicionalno druženje članova, simpatizera i prijatelja FK Velež iz Mostara ponovo održi u gradu Louisville-u, u američkoj državi Kentucky.

Ovu informaciju, za Kliker. info je potvrdio predsjednik Organizacionog odbora Alen Vlahović, koji precizira da će se velika fešta posvećena klubu koji je ne tako davno igrao najljepši fudbal na području bivše države i kolektivu koji se diči i ponosi svojim univerzalnim civilizacijskim vrijednostima i slobodarskom tradicijom, upriličiti 13. maja u caffe baru Joker , kultnom mjestu za rođene u ovom dijelu svijetu , gdje je da podsjetimo, svojevremeno pokrenuta i velika humanitarna akcija prikupljanja novčanih priloga za Veležov autobus.

” Sve Mostarce, Hercegovce, Bosance i sve prijatelje i simpatizere Veleža u Americi, pozdravljam i pozivam da planiraju svoje obaveze i odvoje pomenuti vikend kako bi nakon jednogodišnje pauze ponovo nastavili naše tradicionalno druženje . Znamo dobro da se imamo čime ponositi. Zbog toga smo čvrsto i odlučili da tradiciju brižljivo čuvamo i njegujemo i vjerujem da će naša nastojanja uroditi plodom na zadovoljstvo svih onih koji se odluče krenuti prema Kentuckyju”, ističe Vlahović čiji saradnici već uveliko pripremaju brižljivo osmišljen program.

Zaštitni znak Crvene noći za Sjevernu Ameriku i jedan od utemeljitelja ove manifestacije Nubuvet Buba Hadrović naglašava da su Organizacionom odboru motiv više i pozitivni signali koji u posljednje vrijeme stižu iz grada na Neretvi.

” Upoznati smo naravno da je poslije velike krize rođenih u 2016 godini izvršena temeljita reorganizacija kluba i da su na čelo Veleža došli ljudi koji ne štede sebe kako bi se kolektiv u potpunosti konsolidovao. I nas ovdje kao i sve rođene širom svijeta raduju konkretni rezultati uprave na čelu sa Šemsudinom Hasićem koja je u rekorno kratkom vremenu izgradila dugoočekivani pomoćni teren i započela gradnju istočne tribine čime je nagovješteno rađanje slatkog malog stadiona sa kapacitetom od 10 hiljada posjetilaca.

Možda još značajniji motiv vezan je za nedavno pokrenutu akciju pod nazivom “Budi Rođeni” koja je već iznjedrila 1425 novih članova kluba . Meni i svima nama ovdje to je najbolji pokazatelj da će klub sa svijetlom prošlošću imati i svijetlu budućnost “, ozareno ističe Buba i pohvaljuje pregalaštvo navijačkih udruženja u Mostaru, dok su , kako kaže, u pozitivne vjetrove koji pušu Hercegovinom i Mostarom , kada je u pitanju Velež, uključeni i brojni pojedinci širom Evriope, od kojik ističe Denija Behrama i Sanjina Palu.

Nubuvet Buba Hadrović ističe i činjenicu da su prije rata raja u Mostaru i Hercegovini smatrali Velež svojom religijom , i na to, kako kaže, treba bez ikakvog ustezanja ukazivati kako bi mlađi naraštaji znali zašto se za Velež ne navija, već se on voli. Objelodanjuje i podatak da će ulaznice za ovogodišnju manifestaciju biti samo 20 dolara, a to objašnjava željom organizatora da se gotovo simboličnom cijenom zahvali dosadašnjim vjernim posjetiocima koji su godinama žrtvovali i vrijeme i novac zbog voljenog kluba.

Bubine rječi potvrđuje i Suad- Suda Tucaković vlasnik Jokera i motorna snaga Crvene noći koji sa ponosom ističe podatak da su ovu manifestaciju, odnosno Velež, svojim novčanim prilozima do sada pomogli prijatelji i simpatizeri kluba iz svih krajeva BiH pa čak i bivše Jugoslavije. Uz predsjednika Vlahovića i Bubu Hadrovića, Suda na kraju insistira da navedemo i ostale članove Organizacionog odbora , to su , kaže, Ramiz Maksumić, Alen Hasić, Hamica Lizde, Fazlija Vejzović, Ivan Ljubić, Zijad Ćupina i Amar Smailhodžić.

