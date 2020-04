“Rock-zvijezda virologije” koja je otkrila ebolu : Nažalost, ne postoje prečice do cjepiva protiv koronavirusa

P

Belgijski mikrobiolog Peter Piot koji je jedan od najzaslužnijih za otkriće ebole smatra kako je realniji scenarij da cjepivo protiv koronavirusa dobijemo za 18 do 24 mjeseca, no ne isključuje mogućnost da to bude za godinu dana.

Za sebe kaže da je rođen u najdosadnijem mjestu na svijetu, u gradu Leuvenu smještenom u belgijskoj regiji Flandriji iz koje je jedva čekao pobjeći i osjetiti avanture.

Herojem djetinjstva smatrao je Che Guevaru, a jedna od želja kada odraste bila je da postane istraživač, no pitao se što bi novoga mogao otkriti, kada je svijet već bio otkriven i istražen.

Peter Piot zaista je postao poznat po svom otkriću, zahvaljujući kojem su spašeni i brojni životi, a kakav je status ovog mikrobiologa i izvan naučnih krugova najbolje govori nadimak koje mu je dao novinar Financial Timesa tokom nedavnog intervjua kada ga je nazvao “rock-zvijezdom virologije”.

Njegov se život promijenio kada je iz Zaira (zemlje koja danas nosi ime Demokratska Republika Kongo) u laboratorij u Antwerpenu u kojem je radio stigla bočica s uzorkom krvi koji je trebalo analizirati. Tada se već proširio glas o bolesti od koje ljudi umiru u Zairu, a uzorak koji je dobio bio je od časne sestre koja je također preminula u nepoznatim okolnostima.

Virolozi su smatrali da je riječ o žutoj groznici, a zbog načina tadašnjeg transporta uzorka s virusom, danas bi vjerojatno netko završio u zatvoru. Naime, virus za koji se naknadno uspostavilo da je ebola transportiran je u malom kontejneru veličine limenke kave, što je protivno svim pravilima.

Piot je prvi pregledao uzorak i šokirao se kada je saznao da je riječ o virusu s kakvim se do tada nisu susreli. U razgovoru za FT priznao je kako ga je obuzela navala adrenalina zbog otkrića. O tome je obavijestio WHO iz kojeg su mu poručili da zatvore laboratorij, no kako je rekao u jednom intervjuu, na to su se isprva oglušili jer su morali “zadovoljiti znanstvenu znatiželju”.

Nakon toga, htjeli su otići na lice mjesta i uvjeriti se što se to događa u Zairu. Zanimljivo, nije imao važeću putovnicu, no i usprkos tome odletio je na prvu crtu borbe s ebolom pokušavajući otkriti što više o virusu i bolesti, upozoravajući stanovništvo na opasnost i stavljajući ih u karantene.

Pri tome nije imao zaštitnu opremu kakvu danas možemo vidjeti da je nose zdravstveni djelatnici koji su u dodiru s osobama zaraženim ebolom, već su Piot i njegova ekipa imali samo kirurške maske, rukavice i motociklističke naočale.

Čak se i on jednom pobojao da bi mogao imati ebolu – to nikome nije rekao jer se bojao da ne bi završio u karanteni, no srećom za njega temperatura i proljev prošli su nakon 2 dana pa je nastavio s radom. Epidemija je zaustavljena nakon 3 mjeseca i uz skoro 300 smrtnih slučajeva, no ebola se i dalje pojavljuje te je i danas aktualna epidemija u DR Kongu koja se ipak, nadaju se epidemiolozi, bliži kraju.

Nakon što se proslavio kao jedna od najzaslužnijih osoba koja je otkrila ebolu i zaustavila epidemiju, Piot je postao i jedan od vodećih aktivista u borbi protiv AIDS-a. Bio je direktor programa UN-a za HIV/AIDS poznatog kao UNAIDS, pokrenuo brojne akcije diljem svijeta protiv širenja AIDS-a te je bio dio globalnog programa WHO-a posvećenog proučavanju AIDS-a.

Posebno je ponosan što je svojim djelovanjem uspio uticati na promjenu strategije oko odnosa prema AIDS-u u Kini. Nakon što ga je tadašnji kineski premijer Wen Jiabao upitao oko strategije rekavši da zaboravi s kim priča (Piot je prije toga imao problema zbog kritika Kine) jer samo želi iskren savjet, Piot mu je rekao da trebaju biti otvoreni oko tog problema, raditi s ranjivim skupinama, uključujući i ovisnike i one u industriji seksa, umjesto da ih stavljaju u zatvore. Nakon toga kineska se politika prema AIDS-u i osobama oboljelim od AIDS-a potpuno se promijenila.

Život je Piota naučio da je najvažnija stvar na svijetu jest nedostatak loše sreće, a u razgovoru za FT rekao je kako je nekoliko puta mogao poginuti. Osim u borbi s virusima, jednom je kroz prozor zrakoplova tijekom leta vidio kako ispada motor, no najbolju odluku u životu donio je kada je tijekom jednog posjeta Africi odbio ući u helikopter nakon što je osjetio alkohol u zadahu pilota. Njegovo mjesto uzeo je drugi muškarac koji je, kao i svi putnici, poginuo u padu tog kobnog leta.

Kako živimo u vrijeme koronavirusa jasno je kako je Piot posljednjih mjeseci vrlo tražena osoba i svi žele čuti njegovo mišljenje o virusu SARS-CoV-2. U više razgovora za medije rekao je kako je ova vrsta koronavirusa gora od ebole, a posebno je naglasio dvije zabrinjavajuće stvari o virusu SARS-CoV-2. Prva je velika brzina širenja virusa, a druga je nepostojanje cjepiva.

Što se tiče spremnosti potencijalnog cjepiva protiv koronavirusa tiče, kaže kako nema garancija da ćemo uopće imati cjepivo, a ako ono ipak bude pronađeno, bit će dostupno najranije za godinu dana, no smatra da je vjerojatnije da to bude između 18 i 24 mjeseca.

Ne mora se toliko dugo čekati razvoj samog cjepiva, već se cijeli proces oduži zbog kliničkih testiranja – prvo na životinjama, nakon čega slijedi serija testiranja na kontrolnim grupama. Nažalost, ne postoje prečice, komentirao je pitanje koje vjerojatno danas svi postavljamo – može li se proces razvoja cjepiva ubrzati.

Što se globalnog zdravstvenog sistema tiče i borbe protiv virusa, smatra da je općenito napravljen dobar posao, no ono što nam treba jest jači i bolje pripremljeni globalni zdravstveni sistem, neka vrsta vatrogasne jedinice.

Vatrogasne jedinice, kaže, ne uspostavljate jednom kada vam je kuća u plamenu, već puno ranije da budu spremne na vrijeme reagirati kada se pojavi požar i što prije ga ugasiti. Cijelo vrijeme treba se nadati da vatrogasci neće imati posla, no uvijek trebaju biti spremni i održavati vježbe.

To je velika lekcija za sve nas, a budućnost će pokazati hoćemo li svi, a ponajviše globalni zdravstveni sistem izvući neke pouke iz ove situacije u kojoj se nalazimo i koja nas je sve iznenadila i šokirala.

Hrvoje Jurman (ZIMO)