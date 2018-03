Robert Prosinečki : “Baš me briga je li netko Srbin ili Hrvat. Igrat će mi samo oni koji žele igrati za BiH”

Pobjeda, dva remija i poraz – to je učinak Roberta Prosinečkog na klupi BiH, u poslu koji je najveći izazov njegove karijere Jučer je BiH bez pogodaka odigrala susret sa Senegalom u Le Havreu, a Žuti se javio oduševljen.

“Imamo velike ambicije. Na turneji u siječnju, kada sam tek preuzeo Bosnu, nisam mogao računati na strance već samo na igrače iz domaće lige te na U-21 reprezentativce. Čak i tako oslabljeni, odlično smo odradili posao. S Amerikancima smo odigrali bez golova, a od jakog Meksika izgubili smo 1:0. U ovom ciklusu prvi sam put imao sve najbolje na raspolaganju i oduševljen sam viđenim. Protiv Senegala odigrali smo 0:0, a Bugare smo dobili u gostima. Kada u momčadi imaš Pjanića i Džeku, znaš što možeš napraviti. Naš cilj su kvalifikacije za sljedeći Euro, imamo velike ambicije i bilo koji rezultat osim plasmana na EP smatrat ću ogromnim podbačajem.”

Ne petlja se u politiku, iako su ga u nju uvukli već u kampanji za izbornika. Stanje u nogometu je poput stanja u državi, prilično neodrživo i ratoborno.

“I ovako imamo odličnu ekipu i mlade koji dolaze i koji već sada mogu igrati za A selekciju. Ne znam kakva je praksa bila kod mojih prethodnika, ali ja moliti neću nikoga. Baš me briga je li netko Srbin ili Hrvat. Igrat će mi samo oni koji žele igrati za BiH”, govori Pros.

Brzo smo prešli na Hrvatsku. Prosinečki je godinama bio dobri duh reprezentacije i kritičar onih koji su je prisvojili. Davno je rekao što misli, ali danas priziva pozitivne misli i poručuje:

“Ova reprezentacija može daleko samo uz pravu atmosferu i podršku, govorim to iz iskustva.”

Zvučao je zabrinuto, ali ne zbog igre Dalićeve reprezentacije na turneji u SAD-u.

“Za Hrvatsku se ne bojim. Imamo sjajnu momčad, uz Argentinu najbolju u grupi, i sve osim prolaska skupine bio bi velik podbačaj. U nokaut fazi može se dogoditi sve. Kad sam čuo da je Peru pobijedio Hrvatsku 2:0, nisam mogao vjerovati, a onda jučer taj isti Peru još uvjerljivije pobijedi Island. Ako prođemo grupu, nije isto hoće li nas dočekati Francuska ili netko drugi. Pomalo, ono što nam sada treba je dobra atmosfera.”

”Bio sam igrač i neusporedivo je lakše igrati kad cijela javnost stoji iza tebe. Nažalost, mi samo gledamo negativno. Samo sipamo crnilo. Ovu reprezentaciju svi uspoređuju s mojom generacijom koja je bila u Francuskoj treća na svijetu. Mi smo tada imali atmosferu kakvu ovi momci mogu samo sanjati. Tri dana prije polaska u Francusku igrali smo doma nekakvu prijateljsku utakmicu, čini mi se protiv Slovačke, i izgubili smo. Nikakav bauk, nitko nije pisao da ne valjamo. Do početka SP-a ima još tri mjeseca, a javnost je na nož dočekala poraz od Perua. Ljudi moji, ima još tri mjeseca do početka, a od nebitnog poraza u prijateljskoj utakmici radi se drama.”

Stvar je šireg konteksta oko reprezentacije, no Prosinečki prekida:

”Slažem se i jasno mi je da javnost na ovu reprezentaciju gleda kao na Zdravkovu reprezentaciju. Ako je stvarno tako, nemam ništa protiv da se kritički piše o stvarima koje nisu u redu, ali za sve treba imati mjeru i način. Dajmo ovim momcima barem malo pozitive. Svima to treba. Vjerujem da je svima lakše raditi posao ako je atmosfera pozitivna, lišena stresova i negative. Tako je i igračima. Ovo ne govorim samo kao bivši igrač i kao trener, već u prvom redu kao navijač i kao netko tko bi želio da Hrvatska napokon napravi vrhunski rezultat. Navijači sada trebaju stati uz Hrvatsku i podržati dečke.”

Koliko ga je iznenadio težak poraz Argentine 6:1 od Španjolske?

”Argentina se muči kroz čitave kvalifikacije. Jedva su se plasirali u Rusiju i to je samo dokaz one pomalo klišeizirane tvrdnje da danas svi igraju nogomet. Argentina definitivno ne pruža ono što bi po svojoj klasi morala, no nemojmo se zavaravati i ovaj poraz od Španjolske uzeti preozbiljno. Nije igrao Messi, i to je samo prijateljska utakmica, do početka turnira ima još puno. Ne sumnjam da će do tada Argentina biti puno opasnija. Messiju fali samo titula prvaka svijeta i ne treba biti previše mudar za zaključiti kakav će on imati motiv. Španjolci su potvrdili da su možda i najveći favoriti za tron. Lopetegui ih je fantastično posložio, biraju samo protivnike iz najuže elite i u takvim utakmicama, protiv Njemačke ili Argentine, pokazali su da nakon neuspjeha na SP-u u Brazilu i Euru u Francuskoj opet imaju reprezentaciju za najveće domete.”

Na kraju je želio naglasiti:

‘Ne trebamo pričati o Argentini, Nigeriji ili Islandu. Hrvatska je važna. Vrijeme je da Hrvatska napravi nešto veliko i vjerujem da će se to dogoditi upravo u Rusiji.”

(Kliker.info-Index)