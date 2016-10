Robert De Niro osuo paljbu po Trumpu : “On je svinja, idiot i nacionalna katastrofa” (Video)

Svoje mišljenje o kandidatima za predsjednika SAD-a odlučio je otkriti i Robert De Niro, a u svom govoru o Donaldu Trumpu legendarni glumac nije birao riječi. Glupan, svinja, nacionalna katastrofa samo su neke od riječi koje je upotrijebio kad je počeo govoriti o milijunašu s predsjedničkim ambicijama.

“On je očito glup, on je svinja, prevarant koji ne zna što govori, nije ga briga, misli da vlada državom, ne plaća poreze. Colin Powell je najbolje rekao, on je on je nacionalna katastrofa i sramota za ovu zemlju”, rekao je De Niro i nastavio:

“Strašno sam ljut što je ova zemlja došla do točke u kojoj je ta budala tu gdje je”.

“Govori da bi udario ljude u lice, e pa… I ja bih njega udario u lice. Je li ovo netko koga želimo za predsjednika? Ne bih rekao. Ono o čemu ja brinem jest smjer u kojem ide ova zemlja, a bojim se da bismo s nekim kao što je s Trump mogla otići u krivom smjeru. Ako vam je stalo do vaše budućnosti, glasajte za budućnost koju želite”, rekao je.

(Kliker.info-Index)