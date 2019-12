Rješenje o tehnološkom višku : Počeli završni otkazi u mostarskom ‘Aluminiju’

Za najveći broj preostalih radnika “Aluminija d.d. Mostar” – firme koja je 10. jula zbog dugovanja od oko 200 miliona eura ugasila proizvodnju – u ponedjeljak, 30. decembra, je započelo uručivanje rješenja o tehnološkom višku, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa (RSE) u tom preduzeću.

Prema informacijama iz “Aluminija”, do kraja januara će svih preostalih oko 360 radnika te firme dobiti otkaze, nakon što je ljetos po gašenju pogona prvih oko 500 proglašeno tehnološkim viškom.

Glasnogovornik ove firme, Miljenko Buhač kazao je za RSE kako je danas započelo uručivanje rješenja o tehnološkom višku za najveći broj radnika, a sutra će još jedan broj radnika dobiti ta rješenja.

„Tako da će tijekom posljednja dva kalendarska dana u 2019-oj godini rješenja dobiti oko 170 djelatnika, kojima radni odnos završava 31-og ovog mjeseca ove godine. Znači, praktično, s krajem ove godine oni prestaju dalje biti u radnom odnosu s ‘Aluminijem'“, izjavio je Buhač.

On je najavio da će radnici kućama otići s otrpemninama, koje bi trebale biti isplaćene do 15. januara. Pojedinačne visine otpremnina zavisit će o broju godina radnog staža u “Aluminiju” i visini prosječne plate, naveli su iz “Aluminija”.

„Nakon toga, preostali zaposlenici ‘Aluminija’ nastavit će sa radom i u prvom mjsecu 2020. godine, neki do 15-og, dakle do polovine mjeseca, a ostali do konca mjeseca, nakon čega bi zapravo sve bilo završeno i možemo kazati slobodnim rječnikom, to bi bio kraj ‘Aluminija’ u ovom obliku kakvim samo ga poznavali do sada“, dodao je Buhač.

Podsjećanja radi, proizvodnja u” Aluminiju” isključena je 10. jula 2019. godine zbog dugovanja od oko 200 miliona eura, od čega se više od pola odnosilo na dug za električnu energiju.

Stručnjaci tvrde da je “Aluminij” poslovao s gubicima od 2008. godine, zbog nesrazmjera u cijeni ulaznih sirovina, poput struje, i cijena sirovog metala, na svjetskim berzama. “Aluminij” je mogao podnijeti maksimalnu cijenu struje do 45 €/MWh, a ta cijena se zadnjih godina kretala i do 99 €, kako su u više navrata tvrdili iz Uprave.

Nakon poslijeratnog obnavljanja proizvodnje 1997. godine, vlasti Federacije BiH nisu imale nikakvog uvida u poslovanje kompanije, a tek 2006. godine postignut je dogovor s Vladom FBiH o vlasničkoj strukturi – prema kojem je Federalna vlada vlasnik 44 posto, mali dioničari 44 posto, te Vlada Hrvatske 12 posto udjela u “Aluminiju”.

Predstavnici radnika i malih dioničara su godinama upozoravali i na niz štetnih ugovora koje su različite uprave “Aluminija” potpisivale, kojima je izvlačen novac iz kompanije, kao i na isplatu astronomskih otpremnina i nagrada bivšim direktorima i rukovodiocima.

Sredinom decembra stigla je posljednja ponuda od izraelsko-kineskog konzorcijuma “M.T. Abraham Group”, koju Nadzorni odbor kompanije nije mogao prihvatiti, jer za neke od stavki ponude nije bio nadležan. Mjerdovna institucije, poput Vlade Federacije BiH i Vijeća ministara BiH, još se nisu izjasnuile o toj ponudi.

Prema informacijama iz Tužilaštva HNK-a, u vezi sa “Aluminijem”, vodi se istraga u šest različitih predmeta, vezano za zloupotrebe i krivične radnje.

