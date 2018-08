Richard Kauzlarich : Male šanse da lobisti RS-a naruše dosadašnju američku politiku prema Balkanu

Američki mediji su objavili da bar dvoje suradnika predsjedničke kampanje Donalda Trampa lobira u korist Dodikovog SNSD-a kojeg američki portal Mother Jones opisuje kao “srpsku prorusku separatističku partiju u BiH”.

Tokom nedavnog boravka u Washingtonu, u povodu stote obljetnice završetka Prvog svjetskog rata (1918 – 2018), koju je organizovala ambasada Republike Srbije u SAD, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, susrela se s prvim suradnicima predsjednika Trumpa zaduženim za komunikacije, Kellyanne Conway i glasnogovornicom Bijele kuće Sarah Huckabee Sanders. Ovo se moglo vidjeti po fotografijama, koje je objavila na socijalnim mrežama. Ne zna se ipak oko čega su i koliko dugo razgovarali. Sa premijerkom se fotografisao i Corey Lewandowski, bivši menadžer Trumpove predsjedničke kampanje 2016. godine. Valja napomenuti da su se ti susreti održali u “Trump hotelu” nadomak Bijele kuće.

Prema navodima izvještača Timesa iz Washingtona Cvijanović je u svom domu u američkoj prijestolnici primio bivši glavni strateg Bijele kuće Steve Bannon. Ovaj otpušteni predsjednikov savjetnik u Evropi je već držao motivirajuće govore za desno orijentirane radikalne stranke, zagovarajući populizam kakav je u Americi doveo Trumpa na vlast.

Američki portal “Mother Jones” objavio je da su ulogu novih američkih lobista RS-a preuzeli bivši suradnici Trumpove predsjedničke kampanje, Jason Osborne i Mike Rubin.

Ipak, početak njihovog lobiranja došao je u nimalo dobrom času jer Washington trenutno govori i o navodnim ruskim obavještajnim aktivnostima kroz trening paramilitarnih jedinica u RS-u, koje, kako se ocjenjuje, djeluju kao “Dodikove sigurnosne snage”.

Klupko se polako raspliće i navodima američkih medija da bar dvoje suradnika predsjedničke kampanje Donalda Trampa sada lobira u korist “srpske proruske separatističke partije”, kako američki portal Mother Jonesn opisuje Dodikovu SNSD. Dodik je, da podsjetimo, zbog nepoštivanja Dejtonskog sporazuma stavljen na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država.

Promjena politike?

Zbog ovakve ocjene Dodikovog SNSD-a za predsjednika Trampa nije dobra vijest da ga povezuju sa Dodikom odnosno njegovom “ruskom vezom”. Ovdašnji mediji analiziraju i zašto je entitetska premijerka Željka Cvijanović nedavno boravila u Washingtonu. Dobro upućeni izbori tvrde da predstavnike američke administracije susrela “usput, koristeći za to promociju jedne knjige”, te ocjenjuju da za to sigurno nije odabrala najpovoljniji politički trenutak.

To da Dodikovi predstavnici lobiraju u najmoćnijoj političkoj prijestolnici svijeta, u Washingtonu, nije novost. Ali, to je prilično brizantno, s obzirom na to da se aktuelni američki predsjednik i dalje nalazi pod istragom specijalnog istražitelja (bivšeg direktora FBI-a) Roberta Muellera zbog navodnih neprikladnih veza s Putinovom Rusijom. Osim toga američka javnost se još uvijek pita i o čemu je, nedavno u Helsinkiju “u četiri oka” (samo s prevodiocima) Trump razgovarao s Vladimirom Putinom.

Sve to izaziva zabrinutost i kod političkih aktera na Zapadnom Balkanu pogotovo zbog pregovora oko međunarodnog statusa Kosova, ali i situacije u Bosni i Hercegovini.

Richard Kauzlarich, bivši američki ambasador u Sarajevu, sada profesor na James Masson Univerzitetu u Washingtonu i ekspert za međunarodne odnose i sigurnost, u razgovoru za DW iznosi uvjerenje da lobiranje bosanskih Srba u Washingtonu neće promijeniti stav najmoćnije zemlje svijeta prema BiH i njenom okruženju unatoč tome što malo ko može predvidjeti sljedeće Trumpove poteze i što se nova geostrateška rekonfiguracija još ne da naslutiti .

“Želim biti jasan do kraja: niko ne zna kakva je vrsta ‘deala’ postignuta između Putina i Trampa u Helsinkiju”, rekao je Kauzlarich za DW. “Znam da su mediji sugerirali da je SAD omekšala svoju poziciju o podjeli Kosova. I Dodik i Beograd se možda nadaju promjeni američke politike prema BiH i Kosovu zbog ‘deala’ između Putina i Trumpa. Ali, ne vidim još nikakve znake da se to događa”, kaže on.

Govoreći iz osobnog diplomatskog iskustva, koje je napravio na Zapadnom Balkanu i Južnom Kavkazu (bio je ambasador SAD i u Azerbejdžanu – op. aut.) Kauzlarich ističe kako ga pored loših rusko-američkih odnosa plaše lokalne nacionalističke tendencije, jer političari Dodikovog kova ne prezaju od dolijevanja ulja na vatru kad god im zatreba.

Srodne duše

Ovog bivšeg američkog diplomatu brinu “neka imena” Trumpovih savjetnika, na koje se plaćenim lobiranjem želi ostvariti utjecaj. Kauzlarich ne isključuje mogućnost da američki lobisti mogu donekle “imati utjecaj na politiku” ili najmanje otvoriti neka vrata kada su u pitanju već “tradicionalni lobistički napore iz RS-a”.

Drugi, dobro upućeni izvori, navode kako raniji lobistički pokušaji Banja Luke preko firme “Picard, Kentz & Rowe”, koje vodi Predstavništvo Republike Srpske u Washingtonu, uglavnom nisu urodili očekivanim rezultatima.

Kauzlarich pak podsjeća da je Dodik intenzivirao svoje “neprijateljske poglede” prema Dejtonskom sporazumu, mada stalno insistira na njemu i nastavio “potkopavati Ured Visokog predstavnika u BiH”. Sve su to razlozi što mu je američko Ministarstvo financija početkom 2017. godine i nametnulo sankcije. Dodik, međutim ne odustaje od lobiranja u Washingtonu, kaže Kauzlarich i dodaje: “Nacionalisti kao Dodik ili mađarski Orban mogu pronaći srodne duše među nekim Trumpovim savjetnicima koji su u isto vrijeme i lobisti”.

Trojanski konj(i)

Pored Amerikanaca, koje brine nastavak ruskog utjecaja na ovdašnji izborni proces, kao i moguće prisustvo ruskih “trojanskih konja” u BiH, i mnogi građani SAD-a porijeklom iz BiH kontinuirano upozoravaju na tu Dodikovu rusku spregu na Balkanu.

U Savjetodavnom vijeću za Bosnu i Hercegovinu (ACBiH – Advisory Council for Bosnia and Herzegovina), nevladinoj udrugi, koja u Washingtonu zagovara multietničku i cjelovitu BiH, a koja njeguje dobre veze sa američkim Kongresom, kažu da ih previše ne brinu novi Dodikovi lobisti, jer to uglavnom vide kao nastavak “žalosnog i uzaludnog bacanja para poreznih obveznika iz RS-a”. Ali, jasne su im namjere da se revidira skorija povijest BiH i pokušaju relativizirati ratni zločini u RS-u. Kažu da zbog jasnih američkih principa “to neće proći”. Pominju i da Dodik iznova pokušava sve to politički i izborno instrumentalizirati. Dokaz tome je sramna kampanja u Narodnoj skupštini RS-a koja je izglasala ukidanje Izvještaja Vlade RS o Srebrenici iz 2004. godine.

Ajla Delkić, predsjednica ACBiH, za DW kaže kako u ovoj organizaciji vjeruju da pored svih lobističkih napora iz RS-a, “američka pozicija oko BiH ostaje čvrsta”. Ali, ipak ih donekle brine Donald Trump. Ajla Delkić, predsjednica ACBiH, za DW kaže kako u ovoj organizaciji vjeruju da pored svih lobističkih napora iz RS-a,Ali, ipak ih donekle brine Donald Trump.

Ono što je novo, kaže ona, je to da neki u RS-u misle kako se na predsjednika Trumpa može lako utjecati i da je on za njih laka meta jer brzo mijenja mišljenje. No taj zadatak da mu promijene mišljenje, ako se čini, dobili su američki lobisti angažovani od RS.

Na ponovljeni upit DW-a odaslan elektronskom poštom šefu Predstavništva RS-a u Washingtonu Obradu Kesiću da sve to prokomentira i uz molbu da odgovori na pitanje, koja je svrha njihovog novog lobiranja – da li je to prvenstveno podizanje sankcija Dodiku, koliko se novaca izdvaja za to i, kako vide “novu” Trumpovu politiku prema Balkanu – do trenutka slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor.

Dodikovi pomagači

Još 2014. godine, “Washington Post” je pisao da je bh. entitet RS, na osmom mjestu po ukupno potrošenom novcu na lobiranje u SAD-u. Ovaj dnevni list je tada Dodika opisao i kao “secesionistu i od Kremlja podržanog negatora genocida”. Upozorili su da lobisti američke Republikanske partije moraju biti zaustavljeni kako ne bi, radeći u korist RS-a, doveli u pitanje dosadašnja pozitivna dostignuća u BiH svih prethodnih američkih administracija, od Billa Clintona na ovamo.

“Bez ikakve zadrške Sjedinjene Američke Države podržavaju integraciju BiH u EU i NATO i to se do sada nije promijenilo”, tvrdi i predsjednica ACBiH. Kada je riječ o američkoj vanjskoj politici prema Balkanu predsjednik Trump je oko sebe okupio dobar savjetnički tim za nacionalnu sigurnost, kaže Delkić. Ona međutim upućuje i na to da je sada američki fokus stavljen na političk žarišta kao što su Sirija i Sjeverna Koreja.

Bivši ambasador SAD-a u Sarajevu Kauzlarich pak pretpostavlja da je većina lobističkih napora iz RS-a usmjerena ka ukidanju sankcija Dodiku. Generalno gledano dobro upućeni analitičari daju malo šansi za uspjeh novim američkim lobistima koji rade po nalogu Banja Luke. Tim lobistima, zaključuju oni, uveliko odmaže i sam Dodik koji nastavlja po starom radeći izravno protiv interesa SAD na Zapadnom Balkanu.

Erol Avdović (DW)