Revolucija u liječenju raka, stručnjaci u šoku: ‘Vjerujem da se ovo dogodilo prvi put u povijesti‘

Terapija lijekom dostarlimabom kod 12 pacijenata oboljelih od tumora rektuma dovela je do potpunog povlačenja maligne bolesti, objavio je danas New York Times pozivajući se na studiju objavljenu u nedjelju u časopisu The New England Journal of Medicine (NEJM).

– Vjerujem da je ovo prvi put da se to dogodilo u povijesti raka – izjavio je voditelj studije dr. Luis A. Diaz Jr. iz Memorial Sloan Kettering Cancer Centera u New Yorku.

Lijek dostarlimab, koji spada u tzv. inhibitore kontrolnih točaka (checkpoint inhibitori), pacijentima se tijekom šest mjeseci terapije davao svaka tri tjedna. Dostarlimab djeluje tako da razotkriva stanice raka omogućujući imunološkom sustavu da ih identificira i uništi. Pacijenti uključeni u studiju bili su uvjereni da će nakon terapije lijekom morati na zračenje i kemoterapiju, no to se nije dogodilo jer se kod svakog pacijenta rak povukao. Jedno od iznenađenja bila je i činjenica da pacijenti nisu iskusili značajnije nuspojave koje obično ima jedan od pet pacijenta koji primaju slične lijekove

– Bilo je mnogo suza radosnica – rekla je prva autorica studije dr. Andrea Cercek, onkologinja iz Memorial Sloan Kettering Cancer Centera. Lijek dostarlimab razvila je američka kompanija Tesaro koju je 2019. godine kupio farmaceutski div Glaxo Smith Kline (GSK). Lijek je prilično skup jer jedna njegova doza košta 11.000 dolara. Nadalje, liječenje dostarlimabom spada u imunoterapiju za koju je 2018. godine dodijeljena Nobelova nagradu za medicinu i fiziologiju Amerikancu Jamesu Allisonu i Japancu Tasuki Honjou, za otkriće o tome kako se čovjekov imunološki sustav može iskoristiti u borbi protiv raka.

– Najvećim uspjehom znanosti i medicine u posljednjih 20 godina smatra se upravo otkriće i razvoj imunoterapija u svrhu liječenja različitih vrsta karcinoma. Cilj imunoterapije je dodatna aktivacija našeg imunološkog sustava kako bi lakše prepoznao i eliminirao stanice raka. Imuno-terapija koja se temelji na ciljanju molekula koje sudjeluju u inhibiciji našeg imunološkog sustava (engl. checkpoint; kontrolne točke) uvelike je unaprijedila liječenja raznih vrsta raka poput melanoma, karcinoma bubrežnih stanica i pluća. Većinom je riječ o terapiji usmjerenoj na ciljanje “checkpoint” molekula PD-1 i CTLA-4 koja je rezultirala s nekoliko pripravaka odobrenih za terapiju tumora u klinici (ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab i dr). Usprkos već do sad značajnom napretku, diljem svijeta svakodnevno se rade istraživanja efikasnosti ovog tipa terapije u liječenju ostalih vrsta karcinoma – pojasnila je dr. Marija Mazor, poslijedoktorandica na Medicinskom fakultetu u Rijeci.

– Primjer takvog jednog istraživanja je rad objavljen u prestižnom časopisu The New England Journal of Medicine koji je pokazao zapanjujuće rezultate nakon primijene anti – PD-1 terapije u 12 pacijenata oboljelih od lokalno uznapredovalog karcinoma rektuma. Naime, autori ovog rada pokazali su da šestomjesečna anti – PD-1 terapija uzrokuje kompletnu remisiju ovog karcinoma u svih 12 pacijenata. Ovi zapanjujući rezultati predstavljaju veliki pomak u liječenju ove vrste karcinoma, ali kako i sami autori navode, moraju se potvrditi daljnjim istraživanjima i ponavljanjem dobivenih rezultata – naglasila je dr. Mazor.

(Jutarnji list)