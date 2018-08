Reuf Bajrović upozorava : Željko je zlatni ljiljan i neće izdati BiH !

Čekaju se međunarodne okolnosti koje će biti pogodne za podjelu Kosova. I sam Dodik govori da je to dugoročni cilj koji on postavlja kao cilj te politike za 21. vijek, tvrdi između ostalog osnivač GS-a u intervjuu za Oslobođenje.

Osnovali ste Građanski savez nakon razlaza sa DF-om, no uoči ovih izbora GS je najavio koaliciju sa Demokratskom frontom: šta to znači za GS? I je li greška što – uprkos silnim nadanjima i očekivanjima ujedinjene ljevice – SDP nije sa vama?

– Moja savjest je čista. Duboko sam uvjeren da će birači ljevice prepoznati da su posljedice pobjede Dragana Čovića takve da će glasati za Željka Komšića, ako ništa drugo. Naime, uloga ljudi koji javno djeluju je da rade u opštem interesu i odluka GS-a da nema svoga kandidata i da ide u koaliciju sa DF-om je upravo takva. Meni lično je uvijek bilo važnije da ne postanemo europska Palestina nego da guram interese GS-a. Ko to prepozna, neka da glas i meni i ljudima koji su zajedno sa nama na listama. Ko misli da Čović nije opasan u duetu s Dodikom, neka baca svoj glas na one koji tvrde da neće biti Plana B.

Dodik i Čović

Rajko Vasić je prijetnju novim genocidom možda prerano iznio u smislu uspjeha Plana B, ali nema sumnje da je krajnja konsekvenca politike Čović-Dodik novi genocid nad Bošnjacima zato što su iz muslimanskog povijesno-kulturnog kruga. Jedino pitanje je da li će Plan B značiti da Dodik i Čović podnesu ostavke u isto vrijeme i time unište suverenitet BiH zauvijek, ili će Plan B biti iredentistički remake onoga Jelavićevog koji je ugušen gusjenicama tenkova SFOR-a. Pošto nam se to sprema, mislim da je najveća patriotska i intelektualna obaveza da se uradi sve da pobijedi Komšić. Da je bilo boljeg kandidata od njega, mi bismo njega podržali, ali Željko je zlatni ljiljan i garantujem da neće izdati interese BiH nikad. Izbor koji imamo jeste obnova zločinačke Herceg-Bosne ili podrška zlatnom ljiljanu. Ako to znači da će GS imati štetu, ja sam ponosan na tu štetu.

Što se tiče SDP-a, to je teško pitanje. Mislim da treba uraditi sve da se sarađuje i da se komunicira. Parafraziraću nedavno preminulog Aliju Behmena i reći da ljude treba liječiti, a ne odbacivati. Mislim da dosta ljudi u SDP-u vidi da je inat-kandidatura Denisa Bećirovića bila greška koja je sada teško objašnjiva. Naime, čak i da Bećirović dobije, kao bošnjački član nema poslovničku mogućnost da spriječi Plan B. I ljudi iz SDP-a priznaju da je to tako, ali se radije bave time da objasne da je SDA napravila stratešku grešku stavljajući Dragu Puzigaću umjesto zlatnog ljiljana Slaviše Šućura. Slažemo se tu s njima. Uvijek bolje zlatni ljiljan nego hizmećari Plana B i ovi što sanjaju nove bodljikave žice. Mislim da će glasači SDP-a korigovati tu grešku i glasati za zlatnog ljiljana.

Da li zaista mislite da će međunarodna zajednica dozvoliti nove probleme u BiH i uopće na prostoru bivše Jugoslavije? Može li EU dozvoliti da opet dobije šamar?

– Naravno da hoće. Nema međunarodne zajednice. Pitanje je da li je ikad bilo jer smo 90-ih jedva preživjeli pokušaj genocida vjerujući u koncepte koji su za slabe i za budale. Pravda stanuje u cijevi oružja koje drži vojnik ili milicajac čija familija zavisi od toga hoće li biti BiH ili neće. To je realnost. Sve ostalo je samozavaravanje. EUFOR je tigar od papira.

Nema kapacitet da sebe odbrani, a kamoli da ispuni obećanje koje je Zapad dao ‘95. kad je ovdje zaustavljen rat. EU je u fazi borbe za vlastiti opstanak. Nikada niti jedna unija nije preživjela nakon što je jedna njena članica napustila. Možda će EU biti iznimka, to bi zaista bilo dobro za cijeli svijet, ali svakako da nema kapaciteta ni političkog ni moralnog da se spriječi nešto u BiH. Danas u toj EU ultradesne snage imaju veću moć nego ikad ranije. Austrija, Mađarska i posebno Hrvatska imaju vlade koje predstavljaju potencijalnu opasnost za BiH u slučaju bilo kakve krize.

Šanse da se izbjegne da Plan B izazove nasilje rastu eksponencijalno nakon Komšićeve pobjede. Ako se kojim čudom desi da dobije Dragan Čović, onda idemo u pravcu ozbiljnih problema. Očekivanja da će neko izvan BiH spriječiti bilo šta su čiste iluzije.

Šta je sa Dodikom? On opet nudi “razmjenu” Kosova za Republiku Srpsku: koliko je to predizborna priča, a koliko ruska podrška?

– To je primarno balkanska domaća priča. Dominantna političko-vjerska elita iz Srbije Kosovo drži skoro 20 godina ucijenjenim s ciljem podjele BiH. Priča o podjeli Kosova ustvari ima za cilj stvaranje presedana koji bi se mogao koristiti na BiH. Čekaju se međunarodne okolnosti koje će biti pogodne za podjelu Kosova. I sam Dodik govori da je to dugoročni cilj koji on postavlja kao cilj te politike za 21. vijek. Mislim da se ta politika najbolje oslikava u tvrdnji Matije Bećkovića da ćemo se ćerati još. Dakle, nema onoga čemu stremi većina političke elite u Sarajevu, a to je bezbrižnost i rahatluk koji im može omogućiti da se posvete borbi za UO i NO u državnim firmama.

Čitav niz ljudi tvrdi da će na ovim izborima SDA doživjeti debakl. Fadil Novalić je, čini se, najslabija karika u SDA lancu danas. Bili ste ministar u Vladi Fadila Novalića: kako je izgledala vaša saradnja? Javno, vaš odnos nije bio najbolji. Šta danas kažete na vrijeme provedeno u Vladi FBiH?

– U Vladi sam proveo 75 dana. Za to vrijeme sam poslao Finansijsku policiju u 26 državnih preduzeća, i to je prvi put da je to neko uradio u BiH. Također, prvi i jedini put su u UO i NO postavljeni stručni ljudi bez obzira na stranačku pripadnost. Uradio sam sve da spriječim da se Draganu Čoviću isporuče firme koje mu je SFOR oteo tenkovima. Ustavni sud FBiH je potvrdio da sam bio u pravu što se tiče tzv. Uredbe o upravljanju državnim kapitalom koju je Vlada FBiH pod Novalićevom palicom nelegalno poništila i time razbila koaliciju.

Novalić i Nikšić

Dakle, ja sam uradio sve da spriječim da se udare ekonomski temelji za obnovu zločinačke Herceg-Bosne i uradio sam sve da se državna preduzeća otmu političkim strankama. Danas mi čestitaju mnogi koji su mi tada govorili da sam možda prenaglio jer je Novalić čovjek koji ne shvata politiku. Iskreno se nadam da su greške koje je SDA napravila praveći ustupke HDZ-u reverzibilne. To što se sada vidi da sam ja bio potpuno u pravu, mala mi je satisfakcija jer posljedice ostaju. Biće teško opet HDZ-u uzeti Aluminij, EPHZHB i Eronet.

Novalić će dugoročno ostati upamćen kao osoba koja im je sve to dala. Nisam baš u dobrim odnosima sa Nerminom Nikšićem jer ga kritikujem zbog kratkovidog odbijanja da ujedini ljevicu, ali također nikada nisam sporio da je njegova Vlada vratila Aluminij državi. Novalić je to sve po direktivi dao Čoviću i to danas ne može objasniti. Na pregovorima sa njim i Jelkom Milićević uvijek je bio na strani Milićevićke. Danas plaća cijenu toga i on i SDA. A bilo je tu i dosta svađe oko namjenske industrije, ali će se pamtiti ovo oko predaje firmi HDZ-u.

Vildana Selimbegović (Oslobođenje)