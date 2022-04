Reuf Bajrović tvrdi : “Dil” je bio da Dodik prizna Schmidta i dobije državnu imovinu

Kopredsjedavajući Američko – evropske alijanse Reuf Bajrović govorio je za N1 o aktuelnim dešavanjima s posebnim akcentom na agresiju Rusije na Ukrajinu i kakve sve to implikacije ima na prostore Zapadnog Balkana.

Bajrović je kazao da mnogi u svijetu ističu da ukoliko Rusija ispuni ciljeve u Ukrajini, tu se neće zaustaviti već proširiti svoje operacije na druge države NATO-a. Također, Bajrović napominje da postoji teroija da će Rusija napasti i Moldaviju odnosno onaj dio koji kontrolišu.

“Svi se slažu, svi normalni ljudi se slažu, dakle u ovom trenutku ne postoji normalna osoba koja traži da se to proširi, eskalira taj sukob. Međutim, mislim da ako Ukrajina nastavi ovako da se brani, a sve su prilike da bi Ukrajina mogla dobiti ovaj rat, s obzirom da znamo iskustva iz bivše Jugoslavije da je onaj koji se brani puno više motivisannego onaj koji napada i u ovom slučajku za razliku od nas, konkretno BiH koji nismo dobili nikakvu pomoć, nego smo dobili, odmaganje, embargo dobili smo podršku Miloševiću sa ključnih adresa, Ukrajinci imaju podršku”, naveo je Bajrović.

Izmjene Izbornog zakona BiH

Kada je riječ o izmjenama Izbornog zakona BiH, Bajrović kaže da prema informacijama kojima raspolaže Izmjene izbornog zakona BiH su išle u paketu sa državnom imovinom. Tako, kako Bajrović kaže u kuloarima se moglo čuti da su vršeni različiti oblici trgovine o izmjenama izbornog zakona, državnoj imovini ali i odlukama Narodne skupštine RS-a o vraćanju nadležnosti sa entiteta na državu.

“Ono što sam ja čuo u kuloarima da je Schmidt bio vrlo, vrlo nezadovoljan. Ustvari razlog što je toliko otezao donošenje bilo kakve odluke je što je Varhelji ako se sjećate nekada u novembru dolazio u BiH sa onim prijedlogom koji se kasnije pojavio u javnosti na kojem bi RS mijenjala nešto što nema, a to je “važnost” priznavanja Schmidta za nešto što nikada ne može dobiti – to je državna imovina. Dakle, ‘dil’ je bio da Dodik prizna Schmidta i da dobije državnu imovinu i BiH i zato ta priča o turisti“, pojasnio je Bajrović.

Kada je riječ o Draganu Čoviću, i njegovim zahtjevima o Izmjenama Izbornog zakona BiH Bajrović poentira da je on svoje zahtjeve trebao dobiti preko Bakira Izetbegovića koji na to nije pristao, jer da jeste, Bajrović kaže da bi to bio kraj SDA kakvu danas poznajemo. Što se tiče predstojećih izbora, Bajrović je uvjeren da će ih biti.

(Kliker.info-N1)