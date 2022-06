Reuf Bajrović : Ni Srbi u RS-u ne žele da se ovdje otvori drugi ruski front! (Video)

Završeni su razgovori lidera parlamentarnih stranaka naše zemlje s predsjednikom Evropskog vijeća, Charles Michelom u Briselu.

Bio je ovo pokušaj da se umire političke frustracije i svi zajedno okrenemo zajedničkom cilju – putu ka Evropskoj uniji. Put je posut trnjem, a najviše ga posipaju pojedinci iz BiH koji se bave opstrukcijama i ucjenama, a s druge strane se busaju da su najveći zagovornici evropske ideje u BiH. Njemački kancelar, Olaf Scholz, bio je na Balkanskoj turneji, ali nije posjetio BiH. Ipak, poslana je jasna poruka da je Berlinski proces budućnost, a ne Otvoreni Balkan.

Reuf Bajrović potpredsjednik Američko-evropske alijanse kaže za Hayat da kada je u pitanju posjeta lidera bh. stranaka u Briselu i deklaraciji koja je dogovorena, kako je turneja prošla bolje nego što smo očekivali.

“Donesen je zajednički dokument koji je veoma detaljan. U slučaju da se primjeni, Bosna i Hercegovina bi dobila kandidatski status. Iznenađuje me pristanak Dodika, obzirom da se u tom dokumentu govori se o ukidanju Doma naroda. Bolje je za BiH nego smo mogli očekivati. Čović se tamo nije pojavio, jer nije pristao na primjenu izbornih rezultata, a time je ponizio Plenkovića. Iako je Plenković pohvalio taj dokument, to nije nešto što odgovara Čoviću i nije ono za što se on zalagao. Iako ne odgovara, Plenković ne može otvoreno kritikovati Čovića. Ukoliko Čović ponovo bude u Domu naroda imao 12 od 17 ruku, ništa od ovog neće biti primjenjeno jer će Čović i dalje imati mogućnost da se ponaša ucjenjivački. Svima je to jasno i Dodiku, koji je postao konstruktivan. Interensantno je bilo vidjeti da su se uloge promijenile u tako kratkom vremenu. Promicatelj evropskih vrijednosti se krije u hotelskoj sobi, dok Dodik pristaje na državnički dokument”, ističe Bajrović.

Smatra kako je potrebno narodu Bosne i Hercegovine, posebno onima koji vole ovu zemlju, jasno kazati da je ovo još jedna pobjeda u nizu naše zemlje.

Dodaje kako ministar odbrane Sifet Podžić odrađuje izvanredan posao kada je u pitanju država Bosna i Hercegovina, a dokaz tome je i sutrašnja posjeta u sjedišu NATO-a na poziv ministra odbrane SAD-a.

“To je pobjeda BiH. Dodik je u Predsjedništvu oslabio, a Komšić i Džaferović odrađuju dobar posao. On se našao u takvoj situaciji da je shvatio da mu je bolje u nekim trenucima da pristane na kompromis, nego da tjera svoje. Uspio je da opoziciju gurne u pravcu proruske pozicije, a on pristaje na sve ono što je Brisel stavio na sto. Stvari će krenuti nabolje, samo zavisi od toga hoće li šest Hrvata u Domu naroda biti iz HDZ-a ili iz probosanskih stranaka. Vidimo da je Dodik spreman da napravi kompromis i da BiH krene naprijed. Mislim da ni Srbi u BiH ne žele praviti Rusima drugi front na ovim prostorima. Dodik je odustao od svega što je najavljivao u NSRS. Trebamo shvatiti da kada stvar idu dobro, da to treba i govoriti. Pohvalno je ono što je Dodik uradio”, naglasio je Bajrović.

“Za ono na čemu je insistirao je imao podršku u Briselu, Beogradu, Moskvi, Evropskom Parlamentu, kod Merkelove i uspio je da se dovede u tu poziciju da je on taj koji je u Briselu ponizio Plenkovića. Također se doveo do toga da mu Čavara završi na crnoj listi. Mislim da je on je sljedeći na listi za sankcije. Tu se radi o ružnim uvredama, histeričnim stavovima, gdje se ljudi nazivaju pogrdnim imenima, samo zato što je on svoje biračko tijelo doveo do toga da prihvate realnost kakvu jeste, a to je da tri posto birača blokira 97 posto ljudi koji ne glasaju za HDZ. To nema nigdje u svijetu, pa neće biti ni u BiH”, kazao je Bajrović.

Što se tiče Dragana Čovića i njegovog ostanka u hotelskoj sobi, Bajrović ističe da se iz Brisela vraća kao apsolutni gubitnik.

