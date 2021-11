Reuf Bajrović : Nažalost, Dodikovo lobiranje u SAD-u daje rezultate

Dodao je kako međunarodna zajednica igra dvostruku igru u Bosni i Hercegovini. “Dijelovi MZ-a otvoreno podržavaju Dodika poput Orbana, Janše, Milanovića, Kipra i raznih desničarskih partija u Evropskom parlamentu”, naveo je Bajrović.



N1: Očita je politička kriza u BiH. Koliko se to ozbiljno shvaća u Washingtonu?

Reuf Bajrović: Nažalost nije. Moj utisak da ljudi koji donose odluke u Washingtonu ovo što se događa u BiH i regionu vide kao neku vrstu priče bez konkretnog razloga za djelovanje. Mislim da količina novca koje Dodik i SNSD troše na lobiranje, nažalost, daju rezultate. Dodate ovom i ono što radi Vlada Srbije na lobiranju i različitim inicijativama, poput Otvorenog Balkana, koji voli američka administracija, a od kojeg po mom mišljenju nema koristi.

Lobira li se dovoljno u ime BiH u Washingtonu? Gdje je šefica diplomatije Bisera Turković. Istovremeno Željka Cvijanović je imala nekoliko susreta, uključujući i sa Escobarom nekoliko dana pred njegov dolazak u BiH? Igra li međunarodna zajednica dvostruku igru?

Neosporno je da međunarodna zajednica igra dvostruku igru. Dijelovi MZ-a otvoreno podržavaju Dodika poput Orbana, Janše, Milanovića, Kipra i raznih desničarskih partija u Evropskom parlamentu. Postoje i oni koji to skriveno rade poput nekih činovnika Evropske unije. Ono što govore iz EU i situacija na terenu su potpuno različite stvari. Vidjeli ste šta radi Sattler, izgleda kao ambasador HDZ-a BiH, a ne EU. Njihovo lobiranje daje rezultate i zato se nalazimo u ovakvoj situaciji. Dodik želi uništiti Dejtonski sporazum, on je mirovni sporazum… Dayton je potpisan isključivo gdje garanti, velike sile, kažu da će upotrijebiti silu ako bude narušen. To sada očito ne postoji jer EUFOR nije spreman djelovati.

Zašto ne lobiramo?

To je pitanje za ljude koji donose odluke u ime probosanskih snaga. Danas u Washingtonu tradicionala diplomatija je sekundarna, politika se više vodi putem NVO-a, udruženja privrednika, privatih firmi koje su bliske državi itd.

Dobija li Rusija diplomatsku bitku u BiH?

Da i ne samo u BiH. Sjeverni tok 2 je po meni jedna od najštetnijih odluka koje su zapadne sile napravile sa Rusijom. Ttime su dali mogućnost Rusiji da okupira Ukrajinu i to nije slučajno. Sad se svi mi u Evropi nalazimo pred tim da li će biti plina, hoće li ga Putin zavrnuti. Odnosi Njemačke i Rusije su ključnu jer Berlin konstantno popušta poput Sjevernog toka 2 ili Balkana. To smo vidjele i u Crnoj Gori sa pokušajem državnog udara. Rusija stoji iza Dodika i to je njegova snaga.

Neki analitičari smatraju da je Moskva okrenula leđa Dodiku?

Nažalost, to nije tako. Naši interesi i ruski su sukobljeni. Ono što Dodik sprema obit će se svima o glavu, pa i Srbima u Republici Srpskoj.

(N1)