Reuf Bajrović: Ključno pitanje je hoće li Schmidt koristiti Bonske ovlasti

Reuf Bajrović, kopredsjedavajući Američko-evropske inicijative gostujući u Otvorenom studiju urednice i voditeljice Jasenke Tica Isović na Federalnom radiju kazao kako je istina da je do sad bila praksa da se imenovanje visokog predstavnika stavi k znanju Vijeću sigurnosti UN-a i to je nešto što se ovaj put nije desilo niti će se desiti.

„Činjenica je da Ruska Federacija nema mehanizme da spriječi imenovanje novog visokog predstavnika iz niza razloga, a prvi je taj da je očito došlo do neke vrste dogovora među zapadnim zemljama da se imenuje novi visoki predstavnik i da to ovaj put bude neko iz Njemačke i to što Rusija protestira neće promijeniti stanje. Visoki predstavnik dolazi i djelovat će onako kako on lično bude htio. To tako stoji u Dejtonu, dakle visoki predstavnik je finalni, konačni autoritet u BiH u smislu interpretacije civilnog dijela Dejtonskog mirovnog sporazuma.”

Vučićev stav je politički stav- kazao je Bajrović.

„Vučić može tražiti i da mu se Vijeće sigurnosti očituje, to je legitimno pravo njegovo, ali u realnosti to neće imati nikakvog efekta, to je jedan politički manevar i Vučić je tu dosta umotao stvar i ne želi da ide u direktnu konfrontaciju sa Zapadom, ali se mora pružiti i podrška RS-u. Mada nisam siguran koliko je pružio podršku onome što su vlasti iz RS-a konkretno tražile, odavno već vlasti iz ovog entiteta traže da se OHR ugasi i ne treba preuveličavati već treba sačekati da vidimo kako će Schmidt zaista i djelovati, hoće li ići u pravcu korištenja bonskih ovlasti i to je ključno po mom mišljenju.“

Također je činjenica da bez obzira na stavove koji dolaze iz RS-a, iz SNSD-a i ljudi koji onašaju vlast u BiH, a koji su iz RS-a, neće se stanje na terenu promijeniti.

„Činjenica je da Zapad bez saglasnosti Rusije može da uradi to što je uradio i mora da postoji svijet o tome da ruski veto u ovom konkretnom slučaju to neće promijeniti. Tapkamo u mraku, jer Schmidt se još uvijek ne izjašnjava, jer uprkos tome što je uloga OHR vezana za stavove zemalja, ona je itekako lični izbor visokog predstavnika koji je odgovoran za interpretaciju Dejtona.“

Ono što je upitnik jeste šta će to Schmidt da radi- istakao je Bajrović.

„Sva će se koplja lomiti oko dvije stvari. Prva i najvažnija hoće li biti korištenja bonskih ovlasti. Ako to bude na fonu politike države iz koje dolazi onda to ne možemo očekivati, jer je Njemačka godinama bila protiv korištenja bonskih ovlasti. I druga, stvar je kako će se Schmidt odnositi spram izmjena Izbornog zakona, tačnije ulozi CIK-a u cijeloj priči. Ipak, razumno je očekivati da neće doći do promjene Izbornog zakona do izbora najesen. I treća stvar je kako će se novi visoki predstavnik postaviti spram popune Doma naroda nakon izbora, što će biti pitanje svih pitanja“– naglasio je Bajrović.

Upitan kolika je vjerovatnoća da Rusi ulože veto u Vijeći sigurnosti na produženje mandata snaga EUFOR-a Bajrović je kazao da to nije isključeno.

„Ne bih se iznenadio da Rusi odluče da se mandat EUFOR-u ne produži i da imamo jednu vrstu vakuuma dok se ne odluči da li će NATO korisiti mogućnost iz Ankesa 1 a, to jeste vojnog dijela sporazuma, u kojem vrlo jasno piše da NATO trupe odlukom NATO štaba u Briselu mogu preuzeti ulogu tadašnjeg IFOR-a koji je kao takav upisan u Dejton, moguće je da se to desi. Mislim da to neće biti neka kriza koju neki očekuju. EUFOR nema nikakvu ulogu na terenu.“

Kada je riječ o Izbornom zakonu i aktivnom učešću Mešunarodne zajednice u njegovim izmjenama, nema potrebe očekivati da će to utjecati na bilo koji način na stabilnost i funkcioniranje BiH- poručio je Bajrović.

„Ponavljam, bio bih iznenađen da se Izborni zakon promijeni do izbora. Koje ruke će to izglasati? Govorimo o političkoj realnosti. Ja ne vidim apetit u SDA za izmjene Izbornog zakona. Izborni zakon se ne može riješiti bez uplitanja Međunarodne zajednice.“

Imamo u BiH potpuno različitu interpretaciju uloge OHR-a- kazao je Bajrović.

„Očekujem da ako pristup novog visokog predstavnika bude bez bonskih ovlasti onda nema se šta očekivati kad je riječ o ključnim pitanjima u BiH. Dobra vijest je da će se stvari držati u okviru institucija. I da kažem da nije tačno da BiH nije suverena, jer postoji OHR koji obavlja funkciju Vrhovnog suda. Ispunimo 5+2 i zatvorit ćemo OHR- nikakav problem“- zaključio je Bajrović.

(Kliker.info-FTV)