Reuf Bajrović : Ako Biden pobijedi Srbija i Hrvatska neće moći da se lažno predstavljaju kao garanti Dejtona

Kopredsjedavajući US-EU Alijanse i politički analitičar iz Washingtona Reuf Bajrović kazao je u intervjuu za Vijesti.ba kako BiH ima veliku šansu u narednom periodu ukoliko na današnjim predsjedničkim izborima u SAD pobijedi demokratski kandidat Joe Biden.

Bajrović je kazao kako je Biden veliki prijatelj naše zemlje, ali da ipak sve zavisi od toga koliko će domaće političke snage u BiH imati znanja i volje da iskoriste povoljnu priliku.



Sve ankete uoči predsjedničkih izbora daju veliku prednost Joeu Bidenu protiv Donalda Trumpa. Hoće li se predviđanja ostvariti ili može doći do iznenađenja kao na nekim prethodnim izborima?



Biden ima značajnu prednost i Trumpu treba političko čudo da bi izbore okrenuo u svoju korist. Svaki javno dostupni parametar ukazuje na to da Biden ima puno bolju poziciju od pozicije Clintonove prije četiri godie.



Koje su ključne razlike između politika koje zastupaju Biden i Trump?



Glavna razlika je u odnosu prema rasnom i klasnom pitanju u Americi. Biden ima preko 80% podršku među rasnim manjinama i prednost među najsiromašnijim Amerikancima. Međutim, korona virus je glavna tema ove izborne kampanje i većina birača smatra da bi Biden bolje organizovao odgovor države na pandemiju. Sva druga pitanja i nesuglasice su manje u fokusu medija i imat će manji uticaj na odluku birača. Treba očekivati rekordnu izlaznost jer je već glasalo stotinjak miliona glasača i prije nego su birališta službeno otvorena. Gotovo je sigurno da će ovo procentualno biti najveća izlaznost od 1908. godine. Radi se o istorijskim važnim izborima koji će imati ogroman uticaj na budućnost cijelog svijeta, ne samo Amerike.



U kojem pravcu bi krenule SAD u slučaju pobjede Bidena?



Nesumnjivo je da će se odgovor na korona virus značajno promijeniti i da će biti puno više pažnje posvećeno problemima desetina miliona nezaposlenih. Preko 40 miliona ljudi živi ili se nalazi na granici siromaštva i može se očekivati agresivna intervencija države da se najugroženijima pomogne. Pitanje zdravstvenog osiguranja je također i dalje izuzetno bitno i mislim da će Biden ipak preuzeti ključne tačke plana Bernija Sandersa koji se zalagao za pružanje zdravstvene zaštite svim građanima.



Vanjska politika će sigurno biti umjerenija i okrenuta saradnji sa ključnim saveznicima. Izrael, Velika Britanija, EU, Japan i važnije članice NATO pakta će biti ključni saveznici Bidenove administracije koja će probati da stvori preduslove za ograničavanje uticaja Kine i Rusije.



Ukoliko bi Donald Trump dobio podršku birača za još jedan predsjednički mandat, što možemo očekivati u naredne četiri godine?



Nastavak zadnje četiri godine. Trump bi sigurno bio još nekonvencionalniji u eventualnom drugom mandatu. Također, mislim da bi desetine miliona Amerikanaca ostalo bez zdravstvenog osiguranja koje su dobili zbog zakona koje je donijela Obamina administracija.



Kada je u pitanju Zapadni Balkan, prije svega BiH, šta možemo očekivati u naredne četiri godine u slučaju da pobijedi Biden, odnosno da Trump zadrži poziciju?



Biden će sigurno obratiti pažnju na našu regiju. Vrlo vjerovatno će to biti u prvoj godini mandata, netom nakon dogovora sa ključnim akterima u EU (posebno Berlinom). Dobra vijest je da je Velika Britanija izuzetno zainteresovana da bude dio Bidenovih napora na Zapadnom Balkanu. Mislim da će glavni gubitnici promjene globalnih okolnosti biti osovina Dodik-Čović. Od pada Butmirskog paketa se globalne okolnosti konstantno poboljšavaju za te blizance zla, ali srećom i tome bi uskoro trebao doći kraj. U slučaju Bidenove pobjede završila bi era EU liderstva na Zapadnom Balkanu, koja je bilo izuzetno povoljna za Dodik-Čovića. Prećutni dogovor Berlina i Moskve o tome da EU treba da se pravi nemušta na Dodik-Čovićevo razvaljivanje Dejtona i države BiH će biti teško nastaviti ako se Amerikanci ponovo ozbiljno uključe.



Joe Biden je u prošlosti, naročito tokom agresije na BiH, pokazo veliko prijateljstvo prema našoj zemlji. Koliko bi njegova pobjeda značila za BiH?



Nemoguće je procijeniti koliko je to dobra vijest za BiH. Ne treba imati nerealna očekivanja, ali ne postoji osoba u političkom životu SAD koja više zna o BiH od Bidena. Ključni akteri u Sarajevu treba da spremno dočekaju te nove povoljne okolnosti i urade sve da se iduće četiri godine iskoriste za stvaranje novih činjenica na terenu. Treba prestati pristajati na ucjene zarad EU puta. Doba EU iluzije je završeno. Dobra strana Dejtona je da njegova implementacija nije nikako vezana za EU integracije koje su završile potpunim debaklom Brisela i Berlina. Proces u kojem je Vučićeva Srbija na čelu kolone je od dolaska Merkel bio zamišljen kao izgovor da se u EU ne pusti niti jedna većinski muslimanska zemlja. Treba iskoristiti mogućnosti za preglasavanje koje pruža Dejton, uz Berijeve izmjene izbornog zakona.



Ako Biden pobijedi Srbija i Hrvatska neće moći da se lažno predstavljaju kao garanti Dejtona, niti će moći da se suprotstave značajno probuđenom Sarajevu kada se nakon izbora 2022. iz vlasti izbaci kancerogeno tijelo zvano HDZ. Na osnovu novih činjenica u FBiH treba graditi nove pozicije prema Dodiku koji finansijski zavisi od Sarajeva. Količina podrške koju ključni srpski akteri u SAD pružaju Trumpu pokazuje nekarakteristično preuzimanje rizika. To znači da su svjesni činjenice da je nakon izbora 2010. Inzko dobio podršku da poništi odluku CIK-a direktno od Bidenovih ljudi, i da se boje ponavljanja sličnog scenarija. S tim da ovaj put CIK nije pod kontrolom Dodik-Čovića, OSA radi izuzetno blisko sa CIA-om i drugim Američkim službama, i Predsjedništvo BiH će ostati pod kontrolom pro-BiH snaga. Sve u svemu, mislim da naša stvar nije odavno bolje stajala. Ako bude mudrosti, dvadesete mogu biti period zaokruživanja procesa izgradnje državnih ingerencija.



Koliko će Biden, u slučaju pobjede, imati uopšte vremena da se ozbiljnije bavi našom zemljom s obzirom na brojne izazove koji ga očekuje na domaćem terenu u SAD-u i na vanjskom?



Bavit će se u onoj mjeri u kojoj Sarajevo bude spremno da eventualni angažman iskoristi. Treba imati u vidu da je Zapadni Balkan idealno mjesto da Amerika pokaže Rusima da stara pravila igre više ne važe. Vrlo je važno da se političke nesuglasice u Sarajevu svedu na razumnu mjeru s ciljem da se iskoriste te nove okolnosti kojima se svi nadamo.

Haris Ljevo (Vijesti)