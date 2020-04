Respiratori koje je nabavio Džanan Musa stižu u Bihać : Moj rodni grad Bihać očajnički treba ove stvari

Košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine i igrač Brooklyn Netsa Džanan Musa odlučio je pomoći svojim sugrađanima u Bihaću u ova teška vremena krize izazvane pandemijom koronavirusa.

– Moj rodni grad Bihać očajnički treba određene stvari. Oprema je naručena po instrukcijama menadžmenta Kantonalne bolnice Bihać. Ta oprema je trenutno jako tražena, pa je skoro i nemoguće naći, ali smo imali sreću da preko prijatelja dođemo do dobavljača. Apelirao bih na sve koji su u mogućnosti da se uključe u akciju pomoći koliko mogu. Nadam se da neće biti zastoja u brzoj isporuci, kazao je Musa.

Nezvanično saznajemo da su nabavljena dva aparata za praćenje kliničke slike. Direktor Kantonalne bolnice dr. Hajrudin Havić u petak nam je odgovorio sa čim raspolažu i šta još očekuju od opreme.

– Kantonalna bolnica trenutno raspolaže sa šest respiratora, sa pet anestezioloških aparata, dobili smo u donaciji dva dodatna, naručena su tri respiratora koja očekujemo da nam uskoro stignu. Očekujemo i isporuku tri anesteziološka aparata. Problem je samo prekogranični prelaz, kazao nam je Havić.

Oca Džanana Muse, Rusmira, pitali smo i za stanje cijele porodice, kao i za donaciju koja treba biti isporučena.

– Hvala Bogu, za sada smo svi dobro. Džanan je u New Yorku, u svom stanu i pod strogom je kontrolom kluba. To za sada funkcioniše, a on se dobro osjeća, radi i trenira. Ima dnevne sastanke putem videokonferencija, očekuje kao i mi svi da se sve ovo brzo okonča i, eto, to je to. Mi se čujemo svaki dan, on je u toku i sa stanjem kod nas. Medicinski aparati su kupljeni, na putu su iz Švicarske, očekujemo da će u naredna dva dana biti uručeni Kantonalnoj bolnici, ispričao nam je Rusmir.

Mladi Bišćanin svojim je primjerom pokazao kako se voli domovina i kako pomoći svojim sugrađanima. Nažalost, sve to ne ide tako brzo kao u normalna vremena, smatra otac Rusmir i dodaje da ćemo se čuti i vidjeti sa Džananom kada sve ovo prođe.

(Kliker.info-Oslobođenje)