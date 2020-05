Rešid Hafizović : Poslanik Muhamed bi danas bio nepoželjan

U emisiji “Izvan okvira” na N1 televiziji s Nikolom Vučićem razgovarao je islamski teolog, profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu – Rešid Hafizović, koji je vrijeme pandemije novog virusa ocijenio kao vrijeme koje je odredilo da “ono ljudsko više progovara iz ljudi”, te da se svijet – na toj razini – vrati u ravnotežu u kojoj bi trebao prebivati cijelu kosmičku godinu.

Ipak, vrijeme krize pokazalo je iznova težinu kritičkog mišljenja, kompleksnosti odnosa dobra i zla, kao odnosa istine i laži, o čemu teolog Hafizović kaže: globalni ambijent je iskreiran na način da je istina napoželjna.



“Mi smo civilizacija koja može i lagati ili istinu govoriti. Situacija koju živimo s ovom pandemijom, iako nam se čini kao najgora, sigurno može biti i gora. (…) Ne mislim da je ovo najgori trenutak u kojem ljudska civilizacija živi, a da je teško ovo razdoblje – jeste, pogotovo sa stajališta odnosa istine i laži, odnosa dobra i zla, zato jer je globalni ambijent tako iskreiran: ne da je istina nepoželjna, već predumišljajno ne smijete o njoj misliti. Kad god je pokušate reći, vi postajete nepoželjni i opasni. Postajete onaj glas koji treba pod svaku cijenu ušutkati ili ga natjerati da promijeni ljestvicu vrijednosti”, kazao je u razgovoru za N1 dr. sc. Rešid Hafizović, ugledni bosanskohercegovački teolog, koji je iznio stav da su stvari u suvremenom svijetu tako postavljene da čak ni religijske hijerarhije, koje deklarativno promoviraju istinu, nisu sretne kad im istinu sručite u lice.



Da se bilo koji Božiji glasonoša pojavi u ovom vremenu – njihov stav, njihova pojava, njihova misao bila bi revolucionarna, tvrdi ovaj teolog, dodavši da bi to bio dovoljan razlog da im se ljudi suprotstave.



“Poredak stvari danas je takav da bi bilo dovoljno samo da se pojave, da ništa ne kažu, i već bi bili nepoželjni. Ono što bi oni zahtijevali od moderne civilizacije, srušilo bi svaku lažnu ljestvicu koja je podignuta, a sav je trud napravljen da se ona učini jedinom mogućom, svetom i važnom. Predumišljajno ne smijete reći ništa što ne bi odgovaralo kreatorima takvih stvari. Spomenuli smo Poslanika Muhameda, on bi bio vrlo nepoželjan za ovu civilizaciju, a najveći protivnici bi mu možda bili ljudi u religijskoj hijerarhiji, koji su postavili neke druge obrasce i vrijednosti koje je on donio”, zaključio je Rešid Hafizović gostujući drugog dana Bajrama u emisiji “Izvan okvira” na N1 BiH.

