Republikanski senator Bob Corker : S Trumpom SAD rizikuje Treći svjetski rat

Prijetnjama nekim zemljama američki predsjednik Donald Trump riskira da dovede Sjedinjene Američke Države “na put Trećeg svjetskog rata”, ocijenio je utjecajni c, prenosi New York Times.

“Brine me to i moralo bi brinuti sve one koji vole našu zemlju”, dodao je Corker, nekadašnji pristalica Donalda Trumpa, u razgovoru koji je taj list objavio u nedjelju.

Prije tog žestokog napada vrlo ugledni 65-godišnji senator ocijenio je kako je “šteta da je Bijela kuća postala vrtić za odrasle”, nakon što je bio meta jutarnjih tvitova Donalda Trumpa.

Trump je na Twitteru napisao da ga je “senator Bob Corker preklinjao da ga podrži u ponovnom izboru u Tennesseeju. Rekao sam ‘ne’ i odustao je govoreći da ne može pobijediti bez moje podrške.”

“Također je želio biti državni sekretar. Rekao sam ‘ne, hvala'”, nastavio je republikanski milijarder dodajući da je senator Corker “uveliko odgovoran za loš sporazum s Iranom” o nuklearnom programu, prenosi Hina.

Kritike Corkera

“Kao posljedicu, očekujem da Corker bude negativan glas i usprotivi se našem programu. Nije imao hrabrosti kandidirati se”, zaključio je Trump ne navodeći dodatne detalje.

Pretpostavlja se da je aludirao na izjave senatora koji je u srijedu kazao da SAD još nije u haosu samo zahvaljujući državnom sekretaru Rexu Tillersonu, ministru odbrane Jimu Mattisu i glavnom sekretaru Bijele kuće Johnu Kellyju.

Corker sjedi u Senatu SAD-a u Washingtonu od januara 2007. godine. Najavio je 26. septembra da se neće kandidirati za treći mandat na sljedećim senatorskim izborima u novembru 2018. godine.

