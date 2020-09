Reis upozorava (bošnjačke) političare: Nemojte prodavati laži i poluistine! Ne činite grijeh zbog malog dunjalučkog šićara!

Reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović danas je iz banjalučke Ferhadije pozvao muslimane koji se namjeravaju natjecati na predstojećim izborima da budu oprezni i odmjereni, a u nastupima dostojanstveni.

„Natjecati se na izborima nije grijeh, naprotiv, ali govoriti poluistinu i laži ljudima i o ljudima je grijeh. Znajte da prema Božijem stvorenju jednom možete počiniti grijeh zbog nekog malog dunjalučkog šićara! Ta korist će proći, ali grijeh koji počinite trajno će ostati da vas proganja, kao utvara i avet koja vas neće napustiti“, upozorio je reisu-l-ulema.

Obraćajući se prisutnim na džumi u Ferahdiji džamiji, gdje će danas dodijeliti Muraselu muftiji banjalučkom Nusret-ef. Abdibegoviću, reisu-l-ulema je istakao da danas živimo u vremenu u kojem se namnožilo mnogo onih koji žive tako što proždiru čast i dostojanstvo drugih, hraneći se lažima i klevetama.

„Svevišnji stvoritelj je u Svojoj knjizi kazao da će doći vrijeme smutnje, klevete i sumnjičenja, kako bi snaga muslimana oslabila i njihov ugled bio okaljan. Kada dođu takva vremena, vjernik bi trebalo da posluša Božiju riječ i kloni se sumnjičenja i ogovaranja ljudi, zarad sitnog šićara, i iznošenja laži o ljudima bez jasnih dokaza, jer je to veliki grijeh. Allah je takvu rabotu i zaradu proglasio odvratnom i uporedio je s jedenjem mesa mrtva čvjeka“, naglasio je reisu-l-ulema.

Vrijeme je kampanja i izbora i, kako je kazao reisu-l-ulema, mnogi će izaći na bijeli dan da prodaju laži i da ih naplate.

„Bit će i onih koji će govoriti o onome što je moguće uraditi i što je potrebno, ali i onih koji će obećavati i ono što je nemoguće, kako bi se umilili ljudima. Naslušat ćemo se mnogo laži i poluistina, a neke će biti izrečene da bi vas zabavile“, naveo je reisu-l-ulema.

Pozvao je sve da vode računa o sebi, da čuvaju svoju, ali i čast i dostojanstvo svoje braće i sestara, da čuvaju jedinstvo zajednice kojoj pripadaju.

Također, istakao je potrebu da se stvari sagledavaju bez teških riječi i pretjeranih reakcija, jer to nekada može dovesti do razdora, koji je uistinu ništa drugo do nesreća.

„Snaga i veličina jedne zajednice ogleda se i u tome da njeni članovi imaju snage priznati i greške koje su počinili, a potom ih nastoje popraviti“, kazao je reisu-l-ulema.

Ovom prilikom je istakao našu obavezu da ispunimo emanet prenošenja vjere na nove generacije muslimana, te je uputio čestitke povodom obnove rada banjalučke medrese.

„Nakon više od 70 godina ponovo smo obnovili rad Medrese u Banjoj Luci. Čestitam muftiji, direktoru Medrese, muderisima, odgajateljima, imamima, učenicima i roditeljima Banjalučkog muftijstva na prvim hrabrim koracima, punim samopouzdanja“, poručio je reisu-l-ulema Kavazović.

Dodao je da vjeruje kako je pred ovom medresom dug put, ali da će trebati još mnogo strpljenja i truda.

Moramo računati i na poteškoće i posrtanja kojih će svakako biti, ali neka naš oslonac bude pouzdanje u Božiju pomoć i razumijevanje muslimana Banja Luke i cijele BiH. Ohrabren sam prvom reakcijom muslimana i njihovom podrškom. Ovo je još jedna prilika koju nam Allah šalje, kako bismo zaslužili Njegovo zadovoljstvo“, kazao je reisu-l-ulema.

(Kliker.info-Mina)