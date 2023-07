Reis Kavazović u Potočarima : Ne mogu kazati da neke katarze nema, ali je to jako tiho

Srebrenica je snažna opomena, prije svega nama koji smo preživjeli, ali, nadam se i generacijama koje dolaze – izjavio je danas reisul-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović, prije dženaze za 30 žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici.

Reisul-ulema je, u izjavi za medije Islamske zajednice, kazao da je potrebno stalno podsjećati da je u Srebrenici počinjen zločin genocida nad nedužnim ljudima.

– Svi smo trebali da se zapitamo kako je do ovoga došlo, i da sagledamo posljedice onoga što je učinjeno. Oni koji su iza ovog stojali, koji nisu reagirali svih ovih godina, znali su šta se dogodilo. Druga stvar jeste da proces potrage za ubijenim nije završen. Skrivanje zločina genocida je bilo organizirano, vlast koja je to organizirala je znala tačno šta se dešava. Dvadeset osam godina je prošlo, a mi još uvijek tragamo za velikim brojem ljudi u grobnicama. Ne mogu kazati da neke katarze nema, ali je to jako tiho, a s čime ćemo dočekati 30. godišnjicu, to je sada pitanje – kazao je reisul-ulema.

Reisul-ulema je poručio da se nada da će istina pobijediti i da će “blagotvorna za sve nas, kako porodice žrtava, tako i one iz čijeg je naroda ovaj genocid planiran, izvršen i do danas skrivan”.

– Nadam se da ćemo se svi osvijestiti da nas samo istina može osloboditi. Mi trebamo, zbog budućih generacija, graditi bolji svijet u odnosu na ono što smo živjeli devedesetih godina. Naš bošnjački narod je narod koji nosi bol i tugu, to neće u nama prestati, ali smo spremni prihvatiti iskreno kajanje onih koji se iskreno pokaju. Boga molim da porodicama stradalih podari svako dobro, da njihova djeca budu snažna i jaka, da budu poruka svima onima koji su ovo učinili, ali i onima koji eventualno to isto zameću u svojoj duši za neko buduće vrijeme – poručio je reisul-ulema Husein-ef. Kavazović.

(Kliker.info-N1)