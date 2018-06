Reis Kavazović u Kanadi : Sjedinjene Američke Države su naši prijatelji, garant mira u našoj zemlji

Sjedinjene Američke Države su garant mira u našoj zemlji. To su naši prijatelji i to je zemlja koja je zaštitila naš suverenitet, istakao je reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović, tokom boravka u gradu Hamiltonu, javlja Anadolu Agency (AA).

Kavazović je s delegacijom Rijaseta u službenoj posjeti Islamskoj zajednici Bošnjaka Sjeverne Amerike u Kanadi, gdje će u gradu Hamiltonu prisustvovati svečanom otvaranju džamije i Bošnjačkog islamskog centra.

Sinoć je u džamiji upriličen mevludski program, a centralna svečanost otvaranja je predviđena za danas uz prisustvo Reisu-l-uleme, delegacije Rijaseta, muftije ICNAB-a, dr. Sabahudina Ćemana, brojnih zvanica iz domovine i dijaspore, te predstavnika vjerskog i političkog života grada Hamiltona. Očekuje se da će skupu prisustvovati veliki broj vjernika iz bošnjačke dijaspore Kanade i Sjeverne Amerike.

Reisu-l-ulema Kavazović je jučer u novosagrađenoj džamiji predvodio džumu-namaz i održao hutbu, u kojoj je između ostalog istakao:

“Moje srce je radosno što sam danas s vama i što mogu vidjeti da u ovoj zemlji ulažete svoj trud i velike napore na putu Allahove vjere. Zajednica koju ste okupili i čije ste temelje učvrstili, postala je uzorita”, istakao je Kavazović, te dodao:

“Mnogi ste došli ovamo, otrgnuti od domovine, šibani vjetrovima kušnji, strahom i neizvjesnošću, vjernim pratiocima svakog muhadžira. Kada god se brodolom dogodi u životu čovjeka, Božijom voljom se pojavi želja da se nađe sigurna luka u kojoj bi se iznova započeo život, u kojoj bismo savili gnijezdo, gdje bismo podizali našu nejač i gledali je kako raste i stasava. Muhammed, a.s., naučio nas je da i u trenucima teške tragedije utočište potražimo kod onoga koji svog slugu nikada ne ostavlja, niti iznevjerava. Ovdje, u ovoj velikoj i prostranoj zemlji, nastanili ste se, ona vas je prihvatila i udomila. Sada je ona vaš dom u kojem boravite. Kao muslimanima, dužnost vam je da doprinosite njenom ugledu, da je poštujete i volite.”

Istakao kako su ljudi u ovoj zemlji braća I komšije Bošnjaka, te da su zbog toga obavezni voditi računa o njihovom dostojanstvu, sigurnosti i časti, kao što vode i o svojoj.

“Nastojte obogatiti sebe i ovu zemlju našom lijepom tradicijom i znanjem kojeg ste ponijeli iz domovine. No, isto tako, budite otvoreni i za nova znanja i iskustva, kojima ćete oplemeniti sebe, a i svoju braću i sestre u Bosni i Hercegovini. Poslanik, a.s., nas je učio da je sticanje novih znanja i iskustava farz, obaveza svakom muslimanu i muslimanki. I još nam je govorio: Tražite znanje pa makar i u dalekoj Kini.

Jedna od obaveza iz časnog Kur'ana jeste i putovanje po zemlji. U kretanju, u razmjeni iskustava i znanja, rast je kompetencija pojedinca, ali i zajednice i društva u cjelini. A jedna lijepa arapska poslovica glasi: U kretanju je bereket.

Pozvao je Bošnjake da posebnu pažnju posvete svojoj djeci, mladim naraštajima.

“Uzvišeni Allah je ljude podijelio na narode i plemena da bi se međusobno upoznavali, miješali i razmjenjivali iskustva. Svaki narod ima svoje simbole, svoj bajrak, svoj grb, svoju nošnju, svoje praznike, svoje velikane i značajne datume, svoju nacionalnu kuhinju. Naš bajrak je s ljiljanima Kotromanića, ali i zelena zastava s mjesecom i zvijezdom koju su nosili i Gradaščević i muftija Šemsekadić, kada su se borili za Bosnu i Hercegovinu. Učite ih da budu ponosni na historiju Bosne i Hercegovine i njenih gradova. Neka obilježavaju i bajrame, i dan državnosti, i dan nezavisnosti; neka budu ponosni i na naše kraljeve i velikane: kralja Tvrtka i kralja Stjepana, Gazi Husrev-bega i Gradaščevića, Bašagića i Selimovića, Spahu i Izetbegovića. Neka čuvaju bosansku sofru, burek i ćevap, dolme i bamju, zerde i baklavu i bosansku kahvu; naše bosansko kolo i bosansko odijelo. Sve je to dio našeg identiteta i u svemu tome ima miruha Bosne, naših sokaka i mahala, od Trebinja do Velike Kladuše”, poručio je Kavazović.

Kavazović je ukazao na važnost izgrađivanja Zajednice, jačanja njenih kapaciteta i njene organizacije.

“Vi ovdje imate svoje džemate, svoje medžlise i svoj muftiluk, muftiju, imame, aktiviste u džematima. Oni brinu o potrebama našeg naroda. Pomozite im u tome. Ne ostavljajte ih same. Pomozite da se sjedište naše zajednice podigne u Vashingtonu. Za Zajednicu je vrlo važno da muftija bude u tome gradu. Vi znate i zašto. Sjedinjene Američke Države su garant mira u našoj zemlji. To su naši prijatelji i to je zemlja koja je zaštitila naš suverenitet. Bosna ima i prijatelje i dušmane, a mi moramo biti stalno blizu prijatelja i govoriti im o sebi i podsjećati ih na genocid koji smo preživjeli. Zbog toga je izgradnja našeg sjedišta u Vašingtonu naš zajednički cilj”, rekao je Kavazović, te dodao:

“Svi moramo pokazati mnogo više odgovornosti i brige za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Ona je ranjena i usamljena. Njeni prijatelji su daleko, a dušmani blizu. Raselili su nas u nadi da ćemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Računaju na to. No, ubijeđen sam da joj ne mogu nauditi ako im mi ne dopustimo. Borimo se za našu domovinu, pomozimo da ona uvijek ima snažan patriotski blok, tako što ćete i vi dati svoj glas za Bosnu onakvu kakva je ona uvijek bila, zemlja naših naroda i njenih tradicija.”

