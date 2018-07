Reis Kavazović sa migrantima: Ovo je velika tragedija, podsjeća me na rat u BiH

Početkom marta ove godine, migranti koji su iz Srbije prelazili u Bosnu i Hercegovinu, počeli su dolaziti u Krajinu. Isprva je njihov broj bio zanemariv, a danas ih oko 4.000 u dvije općine Bihaću i Velikoj Kladuši. Velik priliv migranata prouzrokovao je muke lokalnim vlastima ali i samim migrantima, koji se suočavaju sa problemom nedostatka hrane, vode, odjeće i zdravstvene zaštite. Nevladin sektor ulaže ogromne napore kako bi ublažio ovu krizu, ali je potrebna veća pomoć države, naglasio je to danas i reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein-ef. Kavazović, koji je obišao izbjeglički centar Trnovi u Velikoj Kladuši, gdje se nedavno dogodila prirodna katastrofa. Uslijed obilnih padavina nastale su velike štete. Voda je odnijela svu infrastrukturu i šatore, pa sad migranti borave u improvizovanom šatorskom naselju koje nije uslovno.

Higijenski uslovi su jako loši i izazivaju bolesti i loše zdravstveno stanje Ustupljeno Al Jazeeri

„Migranti trenutno žive u nehumanim uslovima, a ono što me zabrinjava jeste dolazak zime koja je sve bliže. Ono što vidim, vlasti nemaju neko rješenje na pomolu i samo se prepucavaju. Islamska zajednica ne može preuzeti ovu migrantsku krizu na sebe, ali uvijek može nešto učiniti, jednim dijelom novčano, a dijelom u hrani.“ kazao je reisu-l-ulema Kavazović tokom susreta sa predstavnicima Medžlisa Islamske zajednice Velika Kladuša i Udruženja HO Međunarodni forum solidarnosti Emaus.

Azra Moralić, koordinatorica projekta „Pomoć migrantima u Unsko-sanskom kantonu“ u Velikoj Kladuši boravi već četiri mjeseca. Isprva je, kaže, bilo lako raditi i brinuti se o migrantima jer njihov broj nije prelazio stotinu.

Danas ih u imigracionom centru Trnovi ima blizu 400 ali je taj broj duplo veći iz razloga što svi ne borave na toj lokaciji. Veliki broj ih pokušava preći granicu, ali vrlo malo ih u tome uspije. Uslovi u migracionom centru su vrlo loši i nedostojni boravka ljudskih bića, a bolesti su ovdje sasvim normalna pojava.

„Higijenski uslovi su jako loši i izazivaju bolesti i loše zdravstveno stanje. U nekoliko posljednjih sedmica imamo prisutne Ljekare bez granica koji tri puta sedmično migrantima pružaju zdravstvenu uslugu u saradnji sa Domom zdravlja Velika Kladuša. Ono što se da primjetiti je velik broj samaca, odnosno muškaraca. Ovdje u kampu trenutno imamo 30 porodica. To su četveročlane, petočlane i čak desetočlane porodice. Imamo bebe od mjesec dana i djecu do 14 i 18 godina. Sve ono što radimo tokom ova četiri mjeseca, jeste svakodnevna humanitarna pomoć koja je potrebna za svakodnevni život. Ova lokacija je iz higijenskih i zdravstvenih razloga neuslovna, a nakon poplava je stanje još gore. Čim kiša padne hladno je a da ne pričamo o septembru i oktobru. Nadamo se da će migranti u što skorije vrijeme biti izmješteni u prostor koji je uslovan za normalan život“, kaže Moralić

Kvazaović apeluje na Vladu BiH da iznađe mogućonosti da se migranti smjeste Ustupljeno Al Jazeeri

Zatečen stanjem

Reisu-l-ulema je bio vidno zatečen i pogođen stanjem koje je zatekao tokom posjete imigracionom centru Trnovi u Velikoj Kladuši. Zbog toga je uputio apel vlastima da što hitnije poduzmu nešto u pravcu iznalaženja rješenja za lokaciju i adekvatan smještaj migranata, te dodao kako je Islamska zajednica spremna u tome pomoći.

„Ovo je velika ljudska tragedija, a ko je za nju kriv, sada u ovome trenutku je najmanje važno. Ovo me jako podsjeća na ratni period u Bosni i Hercegovini. Kada samo ovo vidio ovdje, podsjetilo me na aerodromsko naselje u kom su tokom rata boravile žena i djeca iz Srebrenice. Ovo je zaista jedna teška situacija i zato bi se zahvalio volonterima nevladine organizacije Emaus, koji su od početka ovdje prisutni. Smatramo da, ukoliko vlast nešto vrlo hitno ne poduzme, ne znamo kako će ovi ljudi ovdje dočekati zimu, a oni su najvjerovatnije ovdje zaglavljeni i Evropska unija, koliko imam informacije, neće dati da oni idu dalje. Zbog toga apeliram na Vladu BiH da iznađe mogućnosti da se ovi ljudi smjeste. Da se odredi lokacija a koliko imam informaciju ove humanitarne organizacije su spremne da se u to uključe. Neće izostati ni pomoć Islamske zajednice.

Ponekad čujem od naših vlasti da razgovaraju o nadležnostima. Za čovjeka je svako nadležan i svi se moramo uključiti da ovu ljudsku krizu ublažimo koliko možemo. Bez sistemskog pristupa ovom problemu, on se ne može adekvatno riješiti. Ostalo je možda još nekih 20-ak dana da se nešto učini. Septembar je jako hladan, mi u Bosni i Hercegovini to dobro znamo. Ovdje ima dosta male djece i želim ovim putem da još jednom apeliram na sve da pomognu“, poručio je reisu-l-ulema Kavazović.

