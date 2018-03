Reis Kavazović: Protiv bosanskih muslimana vodi se bespoštedna propaganda !

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović rekao je da danas tokom džuma namaza da se već duži period vodi „bespoštedna propaganda protiv bosanskih muslimana, na koje se gleda kao na potencijalnu opasnost za Evropu.“

On je poručio da se u postizanju ciljeva ne preže ni od moralno upitnih sredstava, laži i obmana. Čine to, nažalost, rekao je, ljudi iz susjedstva, skoro neprestano ali i oni među bosanskim muslimanma čija je pamet kratka.

„Ta laž ugrožava sigurnost i nas i naše zemlje, ali i svih njenih građana. Da je političke korektnosti, državničke odgovornosti i ljudske moralnosti, jedina prava i suvisla borba bila bi: borba za vrijednost života, ljudska prava i vladavinu zakona“, rekao je reis Kavazović u Begovoj džamiji u Sarajevu.

Istakao je da je Bosna i Hercegovina sve praznija; mladi ljudi odlaze. Tužno je i bespomoćno, rekao je, slušati priče ljudi iz Podrinja, Hercegovine i Bosanske Krajine, muftija, biskupa i vladika, koji s tugom i sjetom govore o odlasku ljudi.

„Ako smo mi nemoćni da to spriječimo, a oni koji bi mogli to još i podstiču, ostaje nam da se jadamo dragom Bogu ne bi li on uslišao naše molitve, pa odgovorne potakao na ljudsko djelovanje“, rekao je reis Kavazović, prenosi Patria.

(Kliker.info-NAP)