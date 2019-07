Reis Kavazović: Oni ne mogu od svog zla pobjeći, ali mogu se pokajati

U Memorijalnom centru Potočari danas će još 33 žrtve genocida naći svoj smiraj uz svoje najmilije, one koji su ubijeni u julu 1995.godine u “Sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija” Srebrenica.

Kako javlja Fena vjerski dio programa započet će učenjem Kur'ana, a potom će se u 13.00 sati „dolinom bijelih nišana“ oglasiti ezan za podne i ikindiju namaz, a nakon toga će biti klanjana i dženaza-namaz koje će predvoditi reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović. Bit će proučena i dova šehidima.



Reis Kavazović je u hutbi posvećenoj 24.godišnjici genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i Podrinju, kazao da je 11. juli dan kada se svi na poseban i drugačiji način prisjećaju nevino ubijenih ljudi u Srebrenici, Podrinju, u BiH, onih koji su svoje živote dali na putu slobode i sigurnosti, ali i susjećanja s njihovim porodicama.



“Neizrecivo je važno da cijeli ljudski rod uči i primi nauk iz Srebrenice o tome kakvo zlodjelo su spremni počiniti ljudi našeg vremena. I ne samo da uzme pouku nego da se, koliko još danas, oduzme mogućnost svakom zločincu da čini zlo, posebno onima koji su najveće zlo već prije počinili”, istakao je reis Kavazović.



Kazao je da, iako se zločin takvih razmjera dogodio muslimanima na očigled cijelog svijeta, a najviši međunarodni sudovi izrekli konačnu ljudsku istinu o genocidu u Srebrenici, žrtvi se i dalje nanosi uvreda i bol od onih koji svoju odgovornost hoće da prikriju, a uz to i dalje svakodnevno, gdje god mogu, ljudima život otežavaju.



“Zlo koje su počinili ljudi oko nas neka ostane na njihovoj savjesti. Oni ne mogu od svog zla pobjeći, za njega se mogu samo pokajati. To je zakonitost koja je jača od čovjeka. Takvi neće moći ni od istine pobjeći, i to je sasvim očigledno”,naglasio je reisu-l-ulema.



Pozvao je sve muslimane da sutra ispune obavezu klanjanja dženaze-namaza na šehitlucima genocida nad Bošnjacima u Potočarima kod Srebrenice.



Preživjeli Srebreničani, porodice, prijatelji, komšije, predstavnici vlasti, međunarodne zajednice, diplomatskog kora u BiH, građani će 11. jula u Potočare odati počast za 33 žrtve genocida.



U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari do sada je smiraj pronašlo 6.610 žrtava genocida počinjenog 1995. godine.