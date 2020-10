Reis Kavazović o sastancima u Zagrebu i Beogradu : Dogovori o BiH bez Bošnjaka pogubni za region

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović osvrnuo se na intenzivirane razgovore srpskih i hrvatskih političkih lidera.

Izjavu reisu-l-uleme tim povodom prenosimo u cijelosti:



– U ime Boga, Milostivog, Samilosnog,



U našoj Svetoj knjizi koju slijedimo, kao narod koji je predan Bogu, stoji:



O, ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da bi ste se upoznali.



Tako mi muslimani posmatramo sebe, i svijet oko sebe. Šarenilo naroda je blagodat Božija koja treba da donese korist svakom narodu, i svakom čovjeku ponaosob. Mi bosanski muslimani, autohtoni evropski narod, zajedno sa svojim sunarodnjacima i braćom, bosanskim pravoslavcima i bosanskim katolicima, činimo neraskidivo tkivo Bosne i Hercegovine. Mi smo ponosni na njenu multietničku, multireligijsku i multikulturalnu stvarnost, koju čak ni svjetski ratovi, kao ni posljednja agresija na našu domovinu, nisu uspjeli pokidati.



Uspostavljanje Evropske unije koje je počelo u 20. stoljeću, temeljeno na evropskim vrijednostima i pravima svakog čovjeka na slobodu, jezik, kulturu, vjeru, samo je nastavak onoga što Bosna živi stotinama godina od vremena banova i kraljeva bosanskih. Zbog toga željno iščekujemo dan kada ćemo i formalno postati dio te zajednice, kojoj suštinski pripadamo oduvijek. Biti članom Evropske unije, koja nudi standarde življenja dostojne čovjeka, i članom NATO-a koji nudi sigurnost za sve, težnja je većine stanovnika naše zemlje.Za to, dok se krećemo u pravcu euroatlanskih integracija, čude aktivnosti koje podstiču dezintegracijske procese u Bosni i Hercegovini pa i regiji.



Prošlo je dva mjeseca od nagovještaja tzv. srpsko – hrvatskog pomirenja na prostoru Balkana, što sam, u svojstvu reis ul uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, pozdravio. Dobronamjerni razgovori političkih lidera, posebno u našem dijelu svijeta, uvijek su dobro došli. Naglasio sam tada da je trajno pomirenje moguće samo na principima ISTINE I PRAVDE i uz učešće Bošnjaka u tim razgovorima. Evidentno je da su intenzivirani razgovori izmedju političkih lidera bosanskih Srba i Hrvata sa zvaničnicima u Zagrebu i Beogradu. Glavna tema tih razgovora je Bosna i Hercegovina, a ne odnosi Srbije i Hrvatske. Upravo ta činjenica drži dodatno budnim bošnjački narod, koji , poučen historijskim iskustvima iz nedavne prošlosti, s oprezom prati takve aktivnosti. Prinuđeni smo upozoravati i ponavljati, da su dogovori, nastali iz takvih razgovora a bez ravnopravnog učešća Bošnjaka, bili pogubni za region. Posmatranje našeg naroda sa pozicije sile je pokazatelj elementarnog nerazumijevanja i nepoznavanja i Bosne i Bošnjaka. Nakon sličnih površnih pristupa tokom posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu, region je odveden u sunovrat. Punih 25 godina nakon kataklizmičkih razaranja i genocida nad Bošnjacima kao vrhunca mržnje i zla učinjenog jednom narodu, umjesto da su se naučile lekcije i krenulo snažno naprijed, još uvijek se ovaj region pokušava zadržati pod vlašću retrogradnih političkih ideja i ambicija. Teritorijalne pretenzije trebale su ostati karakteristika ranijih vremena, i prevladano obilježje historijski nezrelih naroda.



Civilizacijskim razvojem i uzdizanjem čovjeka do kojeg se došlo u svijetu, srušene su mnoge granice i kreće se ka uspostavljanju čvrstog sistema općeljudskih vrijednosti. To je sistem vrijednosti što omogućava slobodno kretanje ljudi i ideja i osigurava slobodnu razmjenu roba i usluga, kao što istovremeno razotkriva neprihvatljiv i civilizacijski kontraproduktivan karakter društvenih izolacija i separatističkih ideologija. Primjeri zemalja sa diktaturama, gdje žive pripadnici samo jednog naroda iste vjere, pokazuju da to ne znači automatski i slobodu tog naroda. Obično je obrnuto, u takvim sredinama narod je podređen i zarobljen od strane elita koje ga koriste za lični prosperitet, a pod plaštom zaštite svojih podanika. Slobodnog čovjeka čine sigurni zakonski okviri i sistem vrijednosti na kojima počivaju ti zakoni.



Poštovani i dragi sunarodnjaci, sljedbenici svih vjerozakona i uvjerenja, okrenimo se dobru i prosperitetu. Činjenica je da naša regija stagnira i da nam potomci, muslimani, kršćani, hrišćani, jevreji i pripadnici drugih vjerozakona i uvjerenja, odlaze u zemlje gdje neće ili za dugo vremena neće imati pravo glasa, neće moći birati, niti biti birani. Naša djeca odlaze u zemlje čije jezike uglavnom ne govore i gdje ne uspijevaju razumjeti koje političke opcije participiraju u vladama. Naši potomci odlaze u zemlje Evropske unije zbog sistema vrijednosti i zakona pod kojima će živjeti. Donesimo im bezuslovno te vrijednosti na Balkan, inače će velikodržavni projekti biti teritorije bez ljudi, a Srbi, Bošnjaci, Hrvati i drugi će postati neki drugi narodi, pod drugim nebom, poručio je reisu-l-ulema Kavazović.

(Kliker.info-Vijesti)