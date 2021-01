Reis Kavazović o migrantskoj krizi : “Strahujem od ksenofobije i fašizma”

Migrantska kriza i karakter humanitarne katastrofe koji se sve više objelodanjuje tema je na kojoj je bio fokus emisije “Izvan okvira” sa reisu-l-ulemom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinom ef. Kavazovićem.

Osvrnuvši se na probleme s kojima se susreću ljudi u potrazi za skrovištem, Husein ef. Kavazović kao odgovornu proziva vlast u BiH, navodeći da je država zakazala i da joj to nije prvi put.

“Naša vlast je takva kakva jeste. Imamo državu čije su nadležnosti jako komplicirane, podijeljene. Imamo Vijeće ministara koje uglavnom sjedi na Marijin Dvoru, u zgradi Vijeća ministara, i ono ima nadležnost čini mi se oko Marijin Dvora, tu nešto može raditi. Sve ostale su nadležnosti na entitetima, kantonima i općinama”, rekao je reis Kavazović apostrofiravši da se kao društvo nalazimo u konstantnoj krizi, ali da je ovo kriza koja je specifična.

“Nalazimo se u konstantnoj krizi, a ova kriza prijeti da izazove jednu veliku tragediju. Ipak, želim se zahvaliti građanima BiH, društvu koje pomaže. Ovaj teret je najvećim dijelom pao na pleća bošnjačkog naroda, ali pomažu i drugi. Raduje me izjava kardinala Vinka Puljića koji je rekao da se suosjeća s ljudima. Mislim da bi baš tako ljudi vjere trebali govoriti. Država je zakazala, ali nije joj prvi put”, rekao je reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH, odgovorivši također na pitanje da li neadekvatana sistematska reakcija na krizu može bosanskohercegovačko društvo koštati obraza:

“Šteta je već nanesena. Ne mogu pohvaliti nijedan nivo vlasti da se odgovorno odnosio kad je u pitanju ova kriza. S pravom, svi oni koji ovo gledaju, upućuju kritike na vlast u Bosni i Hercegovini”, zaključio je Kavazović u emisiji “Izvan okvira” dodavši da je bivši ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić predlagao da se granica obezbjedi, da se policija pojača, ali – kako kaže – vidimo da tih aktivnosti danas nema.

“Strahujem od ksenofobije i fašizma”

Husein ef. Kavazović kritizirao je narativ mržnje u medijima:

“Ovo je pitanje za državu, ali i za svakog od nas. U ovakvoj situaciji može se naći bilo ko od nas, i nalazili smo se. Njemačka je primila preko milijun izbjeglica”, podsjetio je reisu-l-ulema Husein Kavazović naglasivši da tu percepciju moramo imati na umu te da ne možemo kazati da se to nije dogodilo.

“Strahujem od širenja ksenofobije u bosanskohercegovačkom društvu. Govorim o svima nama u BiH. Vidimo da se kroz medije i društvene platforme širi narativ mržnje prema migrantima; to je opasna stvar – to je fašizam. To ide u pravcu bolesti koja može dovesti do tragičnih posljedica”, zaključio je Kavazović u programu N1 televizije.