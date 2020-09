Reis Kavazović: Garantujem da nećemo skrivati greške i propuste

Novi broj Islamskih informativnih novina (IIN) Preporod povodom današnjeg jubileja, 50. godišnjice od izlaska prvog broja, donosi ekskluzivni intervju sa reisu-l-ulemom Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazovićem.

U intervjuu kojeg je vodila glavna urednica Preporoda Senada Tahirović, reisu-l-ulema govori o još uvijek aktuelnom izazovu korona virusa, zatim se dotiče pitanja migranata u našoj zemlji i napada na muslimane i objekte IZ u Crnoj Gori, te odgovara na pitanja o mektebu, obrazovanju i pokretanju medrese u Banjoj Luci.



Također je komentirao i situaciju kada je zbog utvrđenih propusta u radu dužnosti razriješio muftiju IZ Bošnjaka za Evropu izvan domovinskih zemalja Osmana ef. Kozlića.



– Kao reisu-l-ulema ne mogu garantovati da u radu naše Zajednice neće biti propusta, ali mogu garantovati svim članovima i pripadnicima da nećemo skrivati greške i propuste i da ćemo uvijek insistirati na odgovornosti svakog pojedinca, ma ko to bio. Ništa od onoga što se desilo, ne bi se desilo da su odgovorne osobe u Banjoj Luci poštovale propise Islamske zajednice o vakufskoj imovini. Naprotiv, oni su ih kršili, a odluke viših organa zanemarivali – kazao je reisu-l-ulema.



On je podsjetio da se nakon prvih prijava o tome da se u Banja Luci dešava raspolaganje na vakufskoj imovini od strane Medžlisa IZ Banja Luka 2014. godine, a koje nije bilo u skladu sa važećim procedurama Islamske zajednice, u proces uključila Vakufska direkcija i vratila ga u okvire i propise Islamske zajednice pred Vijećem muftija koje je donijelo zaključak da se to ispravi.



– Sada je jasno da se te smjernice nisu poštovale i da su se vodili procesi otuđenja imovine o kojima viši organi IZ nisu bili upoznati. Nepoštivanje propisa i procedura IZ od strane ljudi u MIZ Banja Luka, prije svih predsjednika i glavnog imama, i njihovo samovoljno odlučivanje bez Izvršnog odbora (IO) Medžlisa Banja Luka, ali nažalost i nepostupanje po zaključku Vijeća muftija od strane muftije banjalučkog i IO Medžlisa i njihovo zanemarivanje upozorenja od strane Vakufske direkcije, doveli su do velike štete na imovini Islamske zajednice – kazao je reisu-l-ulema.



Naglasio je da su u toku sudski procesi koji bi trebali pokazati odgovornost svakog pojedinca.



– Možda smo mogli neke od ovih sudskih postupaka i ubrzati, ali smo se plašili da ne požurimo sa sudom ili da nekom ne nanesemo nepravdu – kazao je, između ostalog, reisu-l-ulema u intervjuu za Preporod, čiji je integralni sadržaj dostupan u digitalnom i printanom izdanju ovog lista, prenosi Mina.

