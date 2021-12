Reis Kavazović : „Bude li se pokazalo da je ova izjava tačna onda svi u Evropi, a ne samo muslimani BiH i Islamska zajednica u njoj, imamo razloga za brigu“

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović pozvao je mađarskog premijera da objasni šta je tačno mislio izjavom da je „izazov sa Bosnom i Hercegovinom kako integrirati zemlju sa dva miliona muslimana”, u kontekstu proširivanja Evropske unije.

Viktor Orban, koji je najavio posjetu Sarajevu 25. januara, govorio je u utorak u Budimpešti na četverosatnoj konferenciji za medije o proširenju Europske unije, a mađarski zvaničnik je rekao kako po tom pitanju “zvijezde trenutno ne stoje dobro”. Posebno se osvrnuo na pridruženje BiH.

“Izazov sa Bosnom i Hercegovinom je kako integrirati zemlju sa dva miliona muslimana”, rekao je Orban, što je izazvalo oštre reakcije.

„Bude li se pokazalo da je ova izjava premijera Orbana tačna onda svi u Evropi, a ne samo muslimani Bosne i Hercegovine i Islamska zajednica u njoj, imamo razloga za brigu“, rekao je reis Kavazović.

Ideologija ksenofobije i rasizma

On je poručio da ukoliko ideologije koje je nazvao ksenofobnim i rasističkim postaju osnova na kojoj se temelje politike ujedinjene Evrope ili njenih članica, „onda nas to vraća u neka ne tako davna vremena naše prošlosti kada se evropsko jedinstvo pokušavalo izgraditi na sličnim fašističkim, nacističkim, nasilnim i genocidnim ideologijama koje su dovele do Holokausta i drugih strašnih zločina“.

Negatori genocida u Bosni i Hercegovini i okruženju i oni koji ih podržavaju najčešće tvrde kako se organizovani i sistematski zločini nad Bošnjacima jesu dešavali, ali da nije bilo genocidne namjere. Istovremeno, iz tog ideološkog miljea svako malo čujemo izjave poput ove premijera Orbana o tome kako je samo postojanje Bošnjaka kao naroda na dijelu teritorije u Evropi problematično i kako ih se kao takve treba eliminisati, a ta eliminacija može ići od genocida kakvog smo vidjeli u Srebrenici do oduzimanja bilo kakvog političkog suvereniteta i legitimiteta njima kao narodu ili državi u kojoj žive, a što se sada pokušava realizovati kroz podršku separatističkim politikama koje ciljaju na razgradnju bosanskohercegovačke države i uvođenje apartheida u njen politički i društveni život, poručio je čelnik Islamske zajednice u BiH.

Kavazović: Bošnjaci su stari evropski narod

Rekao je da Bošnjaci i Mađari kao i svi drugi evropski narodi imaju burnu historiju.

„Mi pamtimo nasrtaje mađarskih kraljeva na srednjovjekovnu Bosansku državu, kao i ulogu Bošnjaka i dugih naroda Balkana u osmanskim osvajanjima Mađarske. Isto tako pamtimo kolonijalnu politiku Austro-Ugarske prema Bosni kao i mnogo toga dobrog što smo kroz tu historiju zajedno stvarali, od zajedničkih elemenata naše srednjoevropske kulture do mezara Bošnjaka koji su i sada širom Mađarske da svjedoče o vremenu kada smo bili zajedno u istim rovovima. To je historija koja je iza nas, sa svim svojim gorkim i ugodnim periodima, a na nam je kao odgovornim ljudima da vidimo kakvu Evropu želimo ostaviti našim potomcima“, rekao je Kavazović, uz nadu da više ne postoji Evropa u kojoj će bošnjački narod ponovo biti izložen genocidu i raseljavanju kao devedesetih.

Reis Kavazović je rekao da su Bošnjaci stari evropski narod i zajedno sa druga dva bosanskohercegovačka naroda, Srbima i Hrvatima, određuje i podnosi sudbinu Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena. Odbacio je insinuacije premijera Orbana da su Bošnjaci stranci u Bosni i Hercegovini i da su problem zato što su muslimani.

Izradio je nadu da izjave mađarskog premijera neće trajno narušiti prijateljske odnose sa narodom Mađarske, koje je nazuvao „dobrim narodom Mađarske“.

(Kliker.info-AJB)