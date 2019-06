Rehabilitacija ratnog zločinca i četničkog komandanta : U Bileći otkriven spomenik u Draži Mihajloviću

U Bileći je danas otkriven i osveštan spomenik ratnom zločincu i četničkom komandantu Dragoljubu Draži Mihailoviću.

Kako javljaju Vijesti spomenik, koji je urađen iz jednog komada i bez postamenta, visok je oko tri ipo metra i djelo je akademskog vajara iz Trebinja Milivoja Bokića.

Bokić, koji je i autor svih skulptura ranije urađenog Ravnogorskog parka u Bileći, u kojem je i spomenik Draži Mihajloviću, otkrio ga je, zajedno sa Radomirom Babićem, bratom jednog od četničkih komandanata.



Iz Bileće je ovom prilikom poručeno da se spomenikom, kao i cjelokupnim Ravnogorskim parkom, ne žele izazivati novi sukobi, već konačno pomirenje …



Ranije je Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) izrzilo žaljenje i duboku zabrinutost zbog podizanja još jednog spomenika ratnom zločincu Mihailoviću.



Iz UDIK-a ističu da su pod simbolima četništva i Draže Mihailovića ubijani Bošnjaci i Hrvati u dva navrata širom Bosne i Hercegovine, u Drugo svjetskom ratu i posljednjem ratu protiv Bosne i Hercegovine, u kojem je on uzdignut u mitskog junaka za slobodu Srba.



Ovo nije prvi spomenik Draži Mihaloviću u Bosni i Hercegovini. Spomenici ovom zločincu se nalaze širom bh. entiteta Republika Srpska, i u Brčko distriktu BiH. Spomenik Mihailoviću je na pravoslavnom groblju u Brčkom, spomen-česma je u Bijeljini, spomen-kompleks je u Urduljama kod Višegrada, te spomen-ploča na planini Ozren. Takođe, veliki broj ulica u gradovima u Republici Srpskoj nose imena po Mihailoviću i do danas vlast u tom entitetu ne pokazuje ni volju ni želju za promjenom postojećeg stanja, navodi UDIK.



Koordinator UDIK-a, Edvin Kanka Ćudić, smatra da je problem Mihailovića i u tome ‘što su pod simbolima četništva i Draže Mihailovića ubijani Bošnjaci i Hrvati u dva navrata širom Bosne i Hercegovine, tako da kada govorimo o Mihailoviću treba naglasiti da ne govorimo samo o Drugom svjetskom ratu, nego i posljednjem ratu protiv Bosne i Hercegovine, u kojem je on uzdignut u mitskog junaka za slobodu Srba’.