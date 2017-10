Refik Lendo: U Novi Travnik smo doveli svjetski poznate investitore, mladima treba posao, a ne retorika

Razgovarao: Faruk Vele

Novi Travnik je općina iz koje u posljednje vrijeme dolazi sve više pozitivnih vijesti. Uz dobre rezultate BNT-a u namjenskoj industriji, koje su kroz priču o bh. haubici obišle region, otvaraju se novi proizvodni pogoni, industrijska zona, a sve je više pozitivnih primjera uklanjanja međunacionalnih podjela.

Ovo prepoznaju i investitori koji žele ulagati u ovaj kraj, a već se govori o stotinama zaposlenih i planovima za nova radna mjesta. Jedan od najzaslužnijih za takav pozitivan zaokret općine je, svakako, načelnik Refik Lendo, koji za bh. informativni servis INS otvoreno govori o onome što bi danas moralo, a često nije top tema bh. medija, razvoju, zapošljavanju, suživotu…

Od zarasle livade do industrijske zone

INS: Uvaženi načelniče, jedan od Vaših prioriteta u novom mandatu jeste, kako ste sami naveli, zapošljavanje u Novom Travniku, posebno mladih i obrazovanih ljudi, kakve rezultate bilježite u tom veoma važnom procesu?

REFIK LENDO: Pozitivnih pomaka ima i oni su vidljivi. Možda najvidljiviji u naše dvije industrijske zone, osobito zoni „Neobarje“ koju smo od zarasle zelene površine pretvorili u prostor u koji dolaze investitori, grade poslovne kapacitete i upošljavaju radnike. Mi kao jedinica lokalne samouprave poduzimamo brojne korake koji će zonu učiniti zanimljivom investitorima, u smislu da ulažemo u putnu i komunalnu infrastrukturu, uz istovremeno pojednostavljivanje procedura dobivanja dozvola za izgradnju poslovnih kapaciteta, pri čemu svakako insistiramo na poštivanju zakonskih odredbi.

INS: Koliko je općina Novi Travnik pogođena općim trendom odlaska mladih i kako pomoći našoj mladosti, odnosno vratiti taj svojevrsni pobjednički duh u našoj zemlji?

REFIK LENDO: Novi Travnik nije ni više ni manje pogođen odlaskom mladih od drugih sredina u BIH. To je činjenica s kojom se moramo uhvatiti u koštac na svim razinama vlasti. Bez otvaranja novih radnih mjesta, uvođenjem poticajnih mjera za biznis projekte mladih kao i poticajnih mjera u oblasti stanogradnje, podrške porodiljama, stipendiranja studenata i slično, teško je uvjeriti mlade da je njihova budućnost ovdje.

Naši mladi vole svoju zemlju, no ta ljubav nije dovoljna. Ako mlad čovjek ne može svojim radom osigurati egzistenciju za sebe i svoju porodicu onda to nije dobro ni za koga. Mi u Općini svjesni smo problema jer svakodnevno smo u kontaktu sa građanima. Izdvajamo sredstva za liječenje građana, nabavku lijekova, stipendiramo 65 studenata, svake godine omogućimo da najmanje 20 mladih visokoobrazovanih ljudi stekne prvo radno iskustvo u Općini Novi Travnik. Također, šest godina kroz projekt „Omladinska banka“ financiramo ideje mladih, podržavamo start-up biznise, ali vidimo da se ta pitanja moraju rješavati kroz uređen sistem, a ne da interveniramo u gorućim situacijama.

Mlade treba ohrabriti ali i dati im vjetar u leđa. Ali ne samo retorički. Treba omogućiti mladom čovjeku prvo da dobije šansu za zaposlenje kroz koje će se on moći iskazati, raditi i zaraditi.

INS: U proteklom periodu Općina Novi Travnik je najviše ulagala u razvoj infrastrukture za industrijsku zonu Neobarje, gdje se očekuje zapošljavanje najmanje 150 ljudi. U kojoj fazi je taj projekt i što bi on u konačnici trebao donijeti Novom Travniku?

REFIK LENDO: Industrijska zona „Neobarje“ svakako je hvale vrijedan projekt Općine Novi Travnik. U ovom trenutku dva privredna subjekta su otvorila proizvodne kapacitete, a u izgradnji su još četiri pogona. Općina sa svoje strane nastavlja sa izgradnjom infrastrukture u poslovnoj zoni „Neobarje“.

U prvom redu gradimo potrebne saobraćajnice unutar zone sa pratećom infrastrukturom, kao i oborinsku i fekalnu kanalizaciju. U narednom periodu planirano je asfaltiranje puta iz zone ka susjednom naseljenom mjestu.

INS: Radili ste i na tome da se zahtjevi privrednika ubrzano realiziraju, koliko je to važno u razvojnom procesu o kojem govorimo?

REFIK LENDO: Općinske službe upoznate su sa mojim stavom da se svim građanima treba i mora pružiti puna usluga, u što kraćem vremenu. To isto važi i za privrednike koji žele investirati na našem području. Evo, prva dva poslovna subjekta koja su počela raditi u našoj zoni došla su sa područja druge općine. Možda je i to pokazatelj da mi ozbiljno i profesionalno radimo.

INS: Ima li nagovještaja i ozbiljnijih stranih investicija i koliko se na tom polju može uraditi u saradnji sa susjednim općinama poput Bugojna, Viteza, Gorenjg Vakufa?

REFIK LENDO: Na prostoru naše općine trenutno pogon otvara jedan strani investitor, čiji proizvod ima poznato ime i renome na svjetskom tržištu. Što se tiče suradnje sa drugim općinama, ona je dobra u onim oblastima gdje mi kao lokalne zajednice možemo djelovati.

U toku su aktivnosti na realizaciji projekta „Plava voda“ u kome sudjeluju Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica. Također, traju aktivnosti na iznalaženju lokacije za kanalizacioni kolektor (pročistač ) za općine Travnik, Novi Travnik i Vitez. Razgovaramo sa drugim općinama o mogućnosti izgradnje zajedničke pretovarne stanice i rješenje odlaganja komunalnog otpada, a traži se i zajedničko rješenje za izgradnju azila za napuštene životinje.

Daljinsko grijanje i bh. haubica

INS: Pažnju javnosti u BiH, pa i regiji, privukla je kompanija BNT koja je uspjela da proizvede prvu bh. haubicu. Iako je namjenska proizvodnja u nadležnosti viših razina vlasti, koliko ona može biti od koristi i lokalnoj zajednici kroz razvoj dodatnih djelatnosti i infrastrukture, te, naravno, zapošljavanje ljudi?

REFIK LENDO: Svaki poslovni kapacitet dobro je došao a osobito onaj koji za sebe veže dodatne poslove odnosno sekundarne proizvođače. O tome je i ovdje riječ jer razvoj namjenske industrije za sobom povlači čitav niz drugih podizvođača u izgradnji složenih proizvoda. BNT ima svoju politiku zapošljavanja koja je neovisna od Općine, a svaki novouposleni radnika sa prostora Novog Travnika dobitak je za našu lokalnu zajednicu.

INS: Koji će biti vaši prioriteti u narednom periodu na planu vođenja Općine Novi Travnik? U čemu je najveći razvojni potencijal općine?

REFIK LENDO: Prioritet je dovršiti izgradnju nove zgrade OŠ „Safvet beg Bašagić“ u Novom Travniku i osnovcima, kojih je u školskoj 2017/2018 godini upisano 483, omogućiti da se školuju u zdravim, uređenim i opremljenim prostorima, što sada, nažalost, nije slučaj.

Roditelji su više puta prijetili da će prekinuti nastavni proces u ovoj školi zbog loših uvjeta u učionicama, sanitarnim prostorijama, stubištima… u kojima borave njihova djeca. Obišao sam školu, uvjerio se u ispravnost njihovih zahtjeva i ustrajat ću u namjeri da djeca novu školsku zgradu dobiju što prije.

Što se tiče Općine, kao jedinice lokane uprave, puno je planova. Treba završiti započete projekte i osmisliti nove. Mislim da je uspostava daljinskog grijanja u gradu još jedan visoko rangirani prioritet. Tu poduzimamo određene korake, i izvršna i zakonodavna vlast, te se nadam da ćemo ovu situaciju u koju nas je dovela UNIS Energetika, zbog njihove slabe likvidnosti, prevazići i doći do povoljnog rješenja koje će našim građanima osigurati centralno grijanje u stanovima.

Razvojnu šansu mi, svakako, vidimo u razvoju dviju poslovnih zona, razvoju metalne industrije, a podržavamo i poljoprivrednu proizvodnju. Naravno, zbog konfiguracije terena i usitnjenosti posjeda, ovdje se ne mogu očekivati preveliki financijski efekti, ali mogu biti dodatni izvori zarade našeg stanovništva i malih proizvođača organske hrane, pčelara, uzgajivača malina, stočara.

Primjer suživota

INS: Svojevremeno ste kazali da ćete sa mladim i probosanskim snagama nastaviti graditi povjerenje između Bošnjaka i Hrvata kroz zajedničke projekte od interesa za sve građane naše općine. Koliko se uspjelo na polju stvaranja jedinstvene općine, bez podjele i nacionalističkih tenzija?

REFIK LENDO: Živimo u vremenu kada je nacionalizam prisutan i u širem okruženju nego što su to Novi Travnik i BiH. Jasno, devedesete i sve negativno što su one donijele nisu zaboravljene. Tenzija ima i bit će ih, ali ima i pomaka. Mi se u Novom Travniku, hvala Bogu, više i ne možemo sjetiti kad smo imali neki incident kvalificiran na nacionalnoj osnovi.

Projekti koje radimo na korist su svima i nemaju nikakav nacionalni prefiks. Industrijske zone upošljavaju kvalificirane radnike, ne pitaju za vjeru i naciju.

Isto tako, sportski tereni koje smo izgradili koriste svima. Isto je sa LED rasvjetom instaliranom na prostoru cijele općine, itd, itd. Među prvima smo osnovali općinsko međureligijsko vijeće, dali im prostor za rad i pružili punu podršku u njihovim aktivnostima. Sportski klubovi koji se bave sportom kao univerzalnom kategorijom imaju našu podršku koju će u slučaju da postanu jednonacionalni i diskriminatorski odmah izgubiti…

Moralni čin odgovornosti prema građanima

INS: Zanimljivo, Vi ste jedan od rijetkih političara u zemlji koji je 2014. ponudio ostavku nakon što su zemlju zahvatili protesti, izražavajući „svoje nezadovoljstvo skupom i neefikasnom državom, lopovskom privatizacijom, velikom nezaposlenošću, raširenom korupcijom i nepravdom i siromaštvom građana”. Koliko Vam znači njihova građana i kako danas vidite prilike u zemlji?

REFIK LENDO: Smatrao sam to moralnim činom, činom moje odgovornosti pred građanima koji su me birali. Podrška građana veoma mi je važna kao i mišljenja koja čujem u svakodnevnoj komunikaciji sa njima. Građani su ti koji počesto daju ideju ili smjernicu šta bi trebalo uraditi, a mi u općini pokušavamo to ocijeniti i realizirati.

Naši građani moraju imati dovoljno vode

INS: Koliko se radi na razvoju infrastrukture i što su rezultati koje biste mogli istaknuti?

REFIK LENDO: U moja dva prethodna mandata, što sam nastavio i u trećem, fokus je bio da se svakom građaninu omogući dovoljno pitke vode, asfalt do kuće i rasvjeta do vrata. U tome sam u najvećoj mjeri i uspio. Upravo smo imali tehnički prijem LED rasvjete instalirane na prostoru cijele općine. Nema mjesne zajednice u kojoj nismo asfaltirali, ulagali u vodovod i kanalizaciju