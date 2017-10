Referendum kao popravni : Građanska borba za heroja Sarajeva

Četiri opozicione stranke podnijele su 6. oktobra Opštinskom Vijeću Novo Sarajevo prijedlog odluke o raspisivanju referenduma na kojem bi se građani izjašnjavali o tome da li žele da se sportska dvorana, koja je nazvana po opštini, preimenuje u dvoranu „Goran Čengić“. Predviđeni datum održavanja referenduma je 26. novembar 2017. Tako je nezadovoljstvo brojnih građana pretvoreno u konkretnu inicijativu, o kojoj će se narednih dana izjasniti Vijećnici opštine Novo Sarajevo.

Građani Sarajeva se ne mire s odlukom Opštinskog vijeća Novo Sarajevo da sportska dvorana u naselju Grbavica, ne nosi naziv po istinskom heroju i sportisti, Goranu Čengiću . Njega je 1992. godine, pri pokušaju da zaštiti komšiju, ubio ratni zločinac Veselein Vlahović Batko.

„Da sam mlađi, organizovao bih ljude da oslobodimo dvoranu od bezličnog naziva“, kaže profesor Sarajevskog univerziteta Zdravko Grebo.

„Ja sam ustvari još uvijek ljut, iskreno ljut, a imam hiljadu i jedan razlog za to. Da pođem od onog najintimnijeg – Goran Čengić je moj školski drug, mi smo u Prvu gimnaziju išli zajedno, dijelili smo isti razred. Treba li pričati kakav je bio, možda onom ko ga nije znao? To je bio jedan krasan čovjek, pravi uzor, bio je tih, povučen, mada je bio istaknuti sportista i reprezentativac Jugoslavije. Druga stvar, Goran Čengić je sin Fiće Čengića, ratnog heroja Sarajeva, i majke, Nataše Zimonjić, iz jedne od najčuvenijih porodica u Bosni i Hercegovini.

Ovih dana razmišljam šta bi bilo primjereno da se učini kao građanski protest protiv te nečuvene, sramne odluke. U zemlji koja proživljava najteže trenutke, u kojoj vladaju jad i bijeda, to je još jedan čin sramoćenja ove zemlje“, kaže Grebo.

Svetlana Broz, predsjednica nevladine organizacije „Gariwo“ koja je posthumno dodijelila priznaje za građansku hrabrost Goranu Čengiću kaže da je iznenađena, koliko odlukom opštinskih vijećnika s teritorije gdje je život proveo Čengić, toliko i objašnjenjem da su građani tokom javne rasprave odlučili kakav će naziv ponijeti sportski objekat

„Sigurna sam da je u pitanju velika politička manipulacija onih koji stalno manipulišu građanima, već više od dvadeset godina, koji ne žele da se jedna sjajna sportska dvorana nazove imenom čoveka koji je žrtvovao život zarad drugog čoveka. Mislim da je to nemoralno i beskrupulozno i da bi stvarno građani te opštine, ukoliko dele moje mišljenje, morali da se javno suprotstave takvim bezočnostima i da isprave tu grešku. To je još uvek moguće. Dakle, sve je u rukama građana. Ja ne mogu da verujem da građani Sarajeva, ma koje opštine, ne znaju ko je bio Goran Čengić , pogotovo oni gde je vrlo blizu i Grbavica na kojoj je žrtvovao život. Sigurna sam da većina građana te opštine želi da se ta dvorana zove po heroju“, kaže Broz.

Primjedbu da se u BiH nedovoljno govori o dobrim djelima, Svetlana Broz komentariše ovako:

„Oni koji vladaju, podgrevaju nacionalne strasti a to mogu samo na zlu, ne mogu na dobroti. Ali to nije budućnost – ona se ne može graditi na zlu. Zlo je bilo, desilo se, mora se pamtiti da se nikada ne bi ponovilo. Ali, zlo ne može biti naš vodič kroz život. To mora biti dobrota, a Goran Čengić je bio suštastvena dobrota.“

Ozren Blagovčanin, vijećnik Građanskog saveza, partije koja je uz Našu stranku, Socijaldemokratsku partiju i Demokratsku frontu, podnijela zahtjev Opštinskom vijeću da se izjasni o održavanju referenduma, kaže da je to prilika da se pokaže građanski aktivizam

„Mislim da ćemo tim potezom građane Novog Sarajeva, prvenstveno pokrenuti da se odmaknu od društvenih mreža i od komentara iz svoje sobe … sada mogu izaći na referendum u mjesnoj zajednici i da se tamo izjasne da li žele da se sportska dvorana na Grbavici zove po Goranu Čengiću. Mi ćemo istrajati u tome. Od ovog se nećemo povući, pod svaku cijenu. Ta dvorana mora nositi naziv Gorana Čengića i zbog drugih žrtava na Grbavici, i samog čina kojeg je Goran napravio. Mi smo bili kod njegove majke Nataše, koja nam je dala izrazitu podršku da nastavimo u ovoj borbi. Dakle, građani koji se protive izglasanom nazivu sportske dvorane ‘Novo Sarajevo’ mogu izaći na referendum i tamo se izjasniti na pitanje: ‘Da li ste saglasni s tim da se sportska dvorana ‘Novo Sarajevo’ preimenuje u sportsku dvoranu ‘Goran Čengić’?“,navodi Blagovčanin.

Profesor Zdravko Grebo naglašava da se protivljenje odavanju zahvalnosti Sarajeva jednom od svojih najistaknutijih sugrađana, uklapa u opštu sliku stanja u BiH, u kojoj nema kulture sjećanja.

„Sticajem okolnosti, upravo sam razmišljao o jednom predlogu da uđem u odbor za obnovu Partizanskog groblja u Mostaru, čije je sadašnje stanje sramota za moj rodni grad. Postalo je smetljište, odlagalište praznih pivskih boca, narkomanskih šprica, ustaških grafita.. I to na sjajnim cvjetovima Bogdana Bogdanovića.

U zemlji u kojoj se postavljaju krstovi i križevi, kojima se zapišava vlastita nacionalna teritorija, u zemlji u kojoj se po ustaškim zločincima – ponovo govorim o Mostaru – nazivaju ulice, u zemlji u kojoj se postavljaju karikaturalni spomenici Draži Mihajloviću … u toj zemlji nema priznanja za Gorana Čengića, koji je herojski odreagovao na brutalan napad na svog komšiju. Mene čak smeta kada se u medijima spominje da je branio, ali nije odbranio ni sebe ni njega, da se radilo o komšiji muslimanu ili Bošnjaku. To nije važno. To što je Goran učinio je apsolutno antički, herojski čin. I da jedan takav čovjek, jedan takav sportista, jedan takav sjajan čovjek ne zaslužuje da dvorana u Novom Sarajevu ponese njegovo ime! Ako može Srđan Aleksić dobiti priznanje u Trebinju u kojem je vladao Božidar Vučurović, zašto ne može Goran Čengić u Sarajevu u kojem tobože, vladaju demokrati? Nemam riječi da izrazim svoje ogorčenje, jer uz sve što sam naveo a mogao bi ljetni dan do podne nabrajati sve uvrede i poniženost kojim su izloženi građani BiH i Sarajeva, ovo je još jedna kap u moru i ko zna šta nas još očekuje“, kaže Grebo.

Četiri stranke koje su podnijele zahtjev za održavanje referenduma, čekuju kako će se na prvoj narednoj sjednici izjasniti opštinski vijećnici, a za podršku je potrebna natpolovična većina. U međuvremenu poručuju da je referendum popravni ispit za anticivilizacijsku odluku da Goran Čengić nije zaslužio priznanje grada u kojem je rođen i u kojem je ubijen, braneći komšiju, profesora Husniju Ćerimagića.

