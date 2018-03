Razočarani Vučić iz New Yorka: “Pitanje nezavisnosti Kosova je završena stvar!” (Video)

“Čini mi se da zapadne zemlje ne žele ni na koji način da razgovaraju o tome kome pripada teritorija Kosova, oni to smatraju završenim”, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za RTS u New Yorku.

“Mi ne pregovaramo samo sa Albancima, već i sa onima koju su stvorili nezavisnu državu Kosovo”, dodaje Vučić.

“Situacija je teška. Srbi se drže čvrsto, ali biće nam teško. Srbija očekuje mnogo bolji život, ljudi čekaju povećanje plata i penzija, moramo zato da sačuvamo mir i stabilnost”, rekao je predsjednik za Dnevniku RTS-a.

Nisam naročito zadovoljan, očekivao sam veće razumijevanje ne samo za Srbe na Kosovu, već i za Srbiju”, poručio je Vučić u New Yorka. On je rekao da rezultatima razgovora nije zadovoljan.

“Dugo razgovaramo oko budućnosti Srbije, oko Kosova, da pokušamo da nađemo kompromis. Albanska strana radi svoj posao, međunarodna zajednica svoj, ja sam se trudio da iz ambisa dovedemo Srbiju do površine, makar tu bili udareni olujnim vjetrovima. Nisam zadovoljan”, istakao je Vučić.Napominje da je imao mnogo dubinskih razgovora sa ljudima koji o mnogo čemu odlučuju.

“Čini mi se da oni tvrdo stoje na principu očuvanja nezavisnosti Kosova, što je za nas veoma teško”, naglašava Vučić.

Dodaje da je tokom razgovora sa generalnim sekretarom UN Antioniom Guterešom rekao da je Srbija spremna za kompromis, ali da neće da žrtvuje svoje interese.

“To je bilo poslije tri dana napornih i ne lakih susreta o kojima ne mogu previše da govorim. Da bih pripremio platformu za naše građane, moram da dobijem i podršku međunarodne zajednice. To je za mene bilo razočaranje..Čini mi se da zapadne zemlje ne žele ni na koji način da razgovaraju o tome kome pripada teritorija Kosova, oni to smatraju završenim, poručuje Vučić iz New Yorka.

(Kliker.info-SB)