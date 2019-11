Razočarani roditelji najavljuju nove proteste : “Primljeni smo samo da se ovom narodu ‘zamagle’ oči”

Predstavnici roditelja koji danas protestuju ispred zgrade Federalne vlade u Sarajevu kazali su kako ih nadležni nisu primili na sastanak.Jedna predstavnica roditelja je kazala kako su ušli u zgradu samo da bi se zataškala i umirila situacija, odnosno da se građanima “zamagle” oči, jer niko s njima nije razgovarao.

“Primljeni smo samo da se ovom narodu ‘zamagle’ oči. S nama niko nije razgovarao. Primila nas je sekretarica koja je prevrtala očima i rekla ne znam šta ćete ovdje. Mi smo samo ušli da pokažemo da mi u toj djeci vidimo svoju djecu, došli smo samo kao roditelji. Ko ih veže, koliko ih veže? Povjereno im je da se brinu o njima a ne da ih vežu. Nema u cijelom svijetu nekoga koga ovo nije dotuklo. Sve dok se ne sazna stanje u Pazariću nećemo stati. Ići ćemo sa krivičnom prijavom i više ne znamo kako da djelujemo“, kazala je jedna od predstavnica roditelja te dodala:

“Dođemo, kisnemo satima, ne znam koji je način da se nešto promijeni u ovoj državi. Neka nas neko uputi na to koji je način da zaštitimo ovu djecu. To nije samo naša obaveza, to je obaveza svih nas, ako imate imalo ljudskosti. Svima vama se sutra može isto ovo desiti. I struka i zdravstvo treba da se digne. Ovo jer zločin prema djetetu! Da vidite dijete od šest godina svezanog za krevet u ludačkoj košulji. Nisam više ni za mirne proteste. Sljedeći put ćemo da slomimo sve, šta nam bolan ostaje više? Da palimo automobile, da vandaliziramo? Ova djecu su najosjetljivija populacija u cijelom drušvu. Mogu li onako fino da sjede i da imaju na duši takvu djecu. Da Bog da došli u sitauciju da gledaju svoju djecu. Znaju li koliko nas bole takve slike? Svu tu djecu je neko rodio, nisu pala s neba!“.

Okupljenim građanima se obratila i predstavnica Naila Njemčević koja je kazala i da je njeno dijete potencijalni kandidat za Pazarić, ali da ga neće dati u tu ustanovu.

“Pozivam svo stanovništvo Bosne i Hercegovine da nam se pridruži jer nikad niko od vas ne zna kad će biti u našoj situaciji, jer nema garancije da vi sutra ili za pet ili deset godina u svojoj porodici nemate dijete poput mog“, naglasila je Njemčević.

Edo Čelebić, predsjednik vijeća roditelja JU Zavoda Mjedenica, je kazao da je ponosan na sve okupljene ljude koji su pokazali jedno veliko dostojanstvo u velikoj tenziji koja je potpuno razumljiva.

“Mi smo sada pokušali da imamo sastanak sa čelnicima FBiH a oni navodno nisu tu. To pokazuje jedno ogromno nipodoštavanje nas kao roditelja i pokazuje da nisu spremni da ovaj problem rješavaju. Mi od protesta nećemo odustati i pozivamo građane Sarajeva i ostalih gradova jer ovo je borba za svu djecu“, istakao je Čelebić.

(Kliker.info-N1)