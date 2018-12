Razložno pitanje fra Mile Babića : Šta ti fali biti Bosanac, Hrvat i katolik?

Svi koji napadaju Željka Komšića su manje legitimni od njega – poručio je fra Mile Babić, teolog, govoreći za N1 o novoizabranom članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda.

Kao ulogom religije je istakao da “moraju biti kritički, moralni i humanistički korektiv naših politika”. Zatim je naglasio:

“Ako su religije puki sljedbenici nacionalnih politika, onda izdaju svoje principe. Naši kolektivi se vode egoizmom. Religija treba da spaja. Kada se kaže vjera, to je onda povjerenje u ljude koji su različiti od nas. Religije trebaju spajati one koji drugi ne mogu spojiti”.

Kako je kazao Babić, ljudi trebaju da poštuju tuđu patnju i oni koji to ne čine nisu kulturni i civilizirani. I ulogu politike je okarakterisao kao nešto što treba spajati ljude. Osvrnuo se na staus Hrvata u Bosni i Hercegovini rekavši:

“Ovi koji stalno kukaju da su ugroženi i negiraju Bosnu i Hercegovinu, nisu svjesni da iseljavaju vlastiti narod. Oni su njih mentalno iselili. To je negiranje identiteta. Šta ti fali biti Bosanac, Hrvat i katolik? Ali oni te identitete svode samo na nacionalni identitet. To vodi u sukobe i iseljava ljude iz Bosne i Hercegovine. Kada stalno govore protiv svoje zemlje, to je protiv pameti i morala”.

Smatra da je “nacionalistička paradigma donijela samo siromaštvo, bijedu i to da smo posljednja rupa u svijetu”. Prema njegovim riječima, Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini ne trebaju imati podanički odnos prema Srbiji i Hrvatskoj.

Govoreći za N1, komentarisao je izmjene Izbornog zakona i izbor Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

“Brisel je rekao da vi ne možete mijenjati politiku u Bosni i Hercegovini opstrukcijom. Neka ponude novi Izborni zakon. Ali Zakon koji su nudi ukazuje na to mi Hrvati u Sarajevu i Tuzli ne mogu biti birani, oni mogu samo birati. Tako uvode neravnopravnost među Hrvatima”, rekao je i dodao:

“Komšić je izabran po postojećem zakonu i to je legalno. Da li je to legitimno – pravedno i pošteno? Nije. Ali, svi koji napadaju Komšića su manje legitimni od njega”.

Babić se dodatako i djelovanja Hrvatske demokratske zajednice.

“Treba uvesti pluralizam unutar hrvatskog naroda. Naša Hrvatska demokratska zajednica uvodi jednoumlje. Svi misle kako šef misli. Važno je da budemo slobodni kao ljudi. Pod navodnom zaštitom nacionalnih interesa se uvodi jednoumlje”, istakao je.

Ukazao je i za N1 i to da su “ljudi u crkvama i džamijama vjernici, a na ulici političari”. Kao najvažniju stvar u društvu je istakao obrazovanje.