Ratni zločinac Veselin Šljivančanin: Nisam dovršio posao u Vukovaru, žao mi je (Video)

I danas mi je jedino žao što nisam dobro izvršio zadatak u Vukovaru, razoružao paravojne formacije i nisam pod svaku cijenu pronašao svoje zarobljene starješine i vojnike, rekao je ratni zločinac Veselin Šljivančanin srpskim medijima prije nekoliko godina. Krvnik koji je organizirao mučenje i odvođenje 400 ranjenika iz vukovarske bolnice, ubijanje 264 ljudi na Ovčari te spriječavao evakuaciju 4000 civila, nakon pada Vukovara izdvajao ih iz kolone, ovako je govorio o svojim borcima: “Pronašli smo samo četvoricu teško ranjenih, koji su danas invalidi.

Vidio sam ih sve kad sam došao iz zatvora, a ostale sve mrtve, čak neke spaljene, pa smo skupljali pepeo kako bismo ga poslali obiteljima da pokopaju svoje sinove”, rekao je Šljivančanin 2013. godine. Sud u Haagu najprije ga je osudio na pet godina zatvora, nakon žalbe tužiteljstva na 17. Nakon revizije osuđen je na 10 godina, pa je u julu 2011. godine pušten. U zatvoru je proveo samo 2450 dana.

Pripadnik zloglasne “vukovarske trojke” kazao je da je njegov “jedini cilj 1991. godine u Vukovaru i 1992. godine u Sarajevu bio zaštititi narod i postrojbe Jugoslovenske armije”. Nakon što je Šljivančanin odslužio svoju kaznu, sve češće se pojavljuje i po srpskim medijima, ali i na tribinama u organizaciji Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Ovdje treba napomenuti i da je SNS dio Europske pučke stranke zajedno s HDZ-om. Uz američki blagoslovi hrvatske časnike, Priština je ozbiljno pristupila formiranju vojske, iako time krši sve prethodne dogvore, rezolucije UN-a, kao i vlastiti ustav. Tom rečenicom počinje tekst u srbijsnskom tabloidu Alo, objavljen prije manje od mjesec dana, gdje su prostor za komentar dali i osuđenom ratnom zločincu Šljivančaninu.

On je za Alo kazao: “Odavno je svima poznato koliko je albansko i hrvatsko prijateljstvo i od kada datira. Kosovski Albanci su se još osamdesetih godina prošlog stoljeća obučavali u Hrvatskoj, a to se intenziviralo ratom u bivšoj Jugoslaviji. Oni tijesno sarađuju još od vremena Adema Jašarija i njegove grupe i sve to rade kako bi Srbiji nanijeli što veće zlo. Sada, koliko će ih dobro obučiti ti hrvatski časnici, iskreno ne znam, ovisi od kadra, ali Hrvati imaju ljude fizičke spremne i spososbne, koji su obuku prošli još u JNA. Mada, neće ta takozvana kosovska vojska ovisiti samo od obuke i tehnike već i od njihove hrabrosti”.

Zločinac osuđen na 10 godina zatvora zbog pokolja u Vukovaru dodao je: “Mi ne smijemo sve to mirno promatrati i zavaravati se da je to ništa jer je očito da su oni ozbiljni u onome što rade i da se spremaju nanijeti zlo srpskom narodu na Kosovu i Metohiji”. Prošle godine, na jednoj od onih ranije spomenutih tribina SNS-a, aktivisti su pokušali spriječiti Šljivančaninov govor uz transparent “Ratni zločinci trebaju zašutjeti kada se progovori o žrtvama”. Tokom performansa došlo je do naguravanja, a okupljeni na tribini su pokidali plakate Inicijative, a njihove aktiviste izbacili su iz prostorija stranke.

U avgustu ove godine, prekršajni sud u vojvođanskom mjestu Ruma dosudio je novčane kazne aktivistima za ljudska prava jer su na tribini na kojoj je govorio osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin razvukli transparent “Ratni zločinci trebaju zašutjeti da bi se progovorilo o žrtvama” – prenijela je Hina pisanje srpskih medija. Zbog kršenja Zakona o javnom redu i miru sud je za osmero aktivista i aktivistkinja Inicijative mladih za ljudska prava dosudio novčane kazne od po 50.000 dinara (oko 450 eura) jer su prosvjedovali transparentom na tribini Srpske naredne stranke (SNS) u Beški, priopćili su iz Inicijative. “Ovakva presuda otvara pitanje sustava vrijednosti za koji se zalaže država – dok ratni zločinci govore na tribinama vladajuće stranke i drže predavanja u Vojnoj akademiji, oni koji podsjećaju na žrtve – bivaju osuđeni”, dodaje se u njihovu priopćenju, prenosi Express.hr.