Ratni zločinac ostaje u Pritvorskoj jedinici : Predsjednik Haškog suda odbio Mladićeve žalbe na medicinsku njegu

Mladić se žalio da mu Ured registrara MMKS-a nije pružio adekvatnu medicinsku njegu obzirom na njegovu dijagnozu, zbog čega je potrebna njegova hitna hospitalizacija, ali je u odluci sudije Agiusa navedeno da Mladić i njegovi advokati nisu osporili – uvjerljivo ili na neki drugi način – obrazloženje Ureda registrara za medicinsku njegu koja mu je pružena u svakoj fazi, javlja BIRN BiH.

“Mogu samo zaključiti da Mladić nije demonstrirao bilo kakve greške u vezi s medicinskom njegom koju mu je pružio Ured registrara i u tom aspektu njegova žalba mora biti odbijena”, stoji u Agiusovoj odluci.

Odbrana Mladića je u svom podnesku istakla da su Registrarovi izvještaji Žalbenom vijeću “nejasni, oskudni i kontradiktorni”, čime se krše pritvorska pravila. Ovi navodi, kako je naveo Agius, nemaju nikakvih činjeničnih osnova.

BIRN BiH je ranije pisalo da Mladićeva Odbrana insistira da se on prebaci u bolnicu van Pritvorske jedinice, kako bi dobio adekvatan medicinski tretman zbog stalnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

Registrar je u odgovoru na raniji zahtjev naveo da je zadovoljan medicinskom njegom, koju smatra adekvatnom i da brzo odgovara na Mladićeve zdravstvene potrebe.

U svojoj Odluci, sudija Agius je ipak utvrdio da je Registrar prekršio proceduralna pravila tako što nije donio svoju odluku 27. maja u roku od 14 dana, nego je to učinio 5. juna ove godine.

Agius pojašnjava da je Registrar 27. maja obavijestio Mladića da čeka dodatne informacije, kako bi mogao donijeti svoju odluku u narednih sedam dana. Ovo kašnjenje od sedam dana, kako je naveo Agius, urađeno je “u dobroj vjeri” odobravajući sebi više vremena za pribavljanje “relevantnih informacija i donošenje obrazložene pisane odluke”.

Ipak, sudija Agius je naglasio da je ovo već treći put ove godine da Registrar nije donio odluku o žalbenom podnesku u roku od 14 dana. Napomenuo je da Registrar nema nikakvo diskrecijsko pravo da izmijeni ovaj vremenski rok, a bilo kakva daljnja kršenja ove odredbe mogu rezultirati sankcijama u budućnosti.

Iako Registrar nije blagovremeno donio odluku, Aguis smatra kako to ne znači da su navodi žalbenog poneska se priznali kao istiniti.

U odnosu na dalje žalbe Mladića, Agius je rekao da on ima pravo da piše nezavisnom nadzornom tijelu koje monitoriše pritvorske jedinice.

Prvostepenom presudom Haškog tribunala Mladić je 2017. godine proglašen krivim za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce, te je osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

On je na tu presudu uložio žalbu, ali je to učinilo i Haško tužilaštvo, tražeći da on bude proglašen krivim i za genocid počinjen u još šest općina 1992. godine.

Mladić je operisan 28. marta ove godine, a ljekari su, kako je navedeno iz MMKS-a, zaključili da se on oporavlja dobro.

Iznošenje žalbi na presudu Mladiću već je ranije odgađano zbog izmjena u Žalbenom vijeću, koje će donijeti konačnu presudu, ali i zbog pandemije koronavirusa. Prema ranijem planu, konačna presuda trebala je biti izrečena krajem ove godine, no zbog pandemije koronavirusa, završetak žalbenog postupka na suđenju Mladiću očekuje se u prvoj polovini 2021. godine, a presuda, čiji termin još uvijek nije potvrđen, trebala bi biti izrečena devet mjeseci nakon iznošenja žalbi.

