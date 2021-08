Ratni komandant odbrane Srebrenice odgovorio Vučiću i Vulinu : Naser Orić je pravosnažno oslobođen i u Hagu i u Bosni i Hercegovini !

Nakon brojnih, dugogodišnjih, optužbi iz Srbije na njegov račun, oglasio se Naser Orić, ratni komandant odbrane Srebrenice.

Njegovo ime se, ponovo, prethodnih dana spominjalo u kontekstu ratnog zločinca, a najviše ga je optuživao srbijanski ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.



Reagovanje Nasera Orića prenosimo u cijelosti i bez bilo kakvih intervencija.



– Ja sam nevin čovjek, a ako je iko i pokušao ubiti Aleksandra Vučića saznat ćemo kada Srbija otvori za javnost suđenje dvojici pripadnika BIA-e, koji su priznali da su nezakonito boravili u Potočarima 2015. Srbija ima dugu historiju ubistava i pokušaja ubistava šefova države od strane same države, od Solunskog procesa, do atentata na Zorana Đinđića. Ako Aleksandar Vulin želi da sazna ko je pokušao “ubiti” Vučića, neka krene od nekih ljudi kojima potpisuje platnu listu.



Da bi jednom ovu priču između mene i Srbije završili najvažnije bi bilo da utvrdimo koliko je vojnika iz Srbije poginulo u napadima na općine Srebrenica i Bratunac. Vulin i Vučić da nam daju te odgovore. I nama i roditeljima poginulih vojnika iz sastava Užičkog korpusa, Crvenih beretki, 63. padobranske brigade iz Niša, 72. specijalne iz Pančeva. Mi znamo za te ljude, jer oni su ginuli u akcijama kada su napadali na naše položaje. Neka daju odgovore, ko je slao te ljude? I ko je odgovoran za njihove pogibije? Da li je to Generalštab vojske Jugoslavije, Služba državne bezbjednosti Srbije, ili Ministarstvo unutrašnjih poslova.



Imamo zvanične izvještaje iz 1992/'93., ako ih Vučić nema, mi ćemo mu ih ustupiti. O vojnoj operaciji u Srebrenici Užičkog korpusa. Imamo imena poginulih Srbijanaca u izvještajima. Imaju imena na spomenicima u Skelanima i drugim dijelovima. Posebno je važno da nam Vučić otkrije imena pilota migova koji su prelijetali iz Ponikvi kod Užica, i koji su avionskim bombama ubili stotine Bošnjaka od Kamenice do Cerske, Konjević-Polja, Srebrenice, Žepe.



Naser Orić nije napadao Srbiju, a s druge strane više hiljada srbijanskih vojnika je prelazilo Drinu i ubijalo sve pred sobom. Neka nađu Slobodana Mišića, neka im ispriča javno šta su radili vojnici iz Srbije, njegova izjava je korištena u mom haškom predmetu, on je bio iz Vranja i sam je priznao ubistva desetina bošnjačkih civila u Fakovićima. Jedini problem Srbije s Naserom Orićem su pogibije velikog broja regularnih vojnika iz Srbije na tlu srednjeg Podrinja, a među njima i visokih oficira. To oni ne mogu oprostiti. Znaju da su izvršili agresiju, a kriju svoje gubtke.



Nažalost je očekivano da srbijanski političari i oni iz RS na svaki pomen procesuiranja ratnih zločina izvršenih od strane Srba uvijek iznova i potpuno neosnovano povlače moje ime u nebuloznom nastojanju da” izjednače” nešto što se ne može izjednačiti i da opravdaju ono što su radili nevinim ljudima, a to se ne može opravdati. Jasno i glasno su sudovi utvrdili da je izvršen genocid u Srebrenici i Srbija to mora priznati.



Svakim istupom političara poput Vulina i Vučica i svakim činom zaštite osumnjičenih, optuženih pa i osuđenih ratnih zločinaca u Srbiji, ista ta Srbija pokazuje da ne poštuje pravosudne institucije ni Bosne i Hercegovine ni one u Hagu. Svaki puta kada se povlači moje ime kroz takve nebulozne istupe oni pokazuju da ne poštuju ni domaće ni međunarodno pravo, jer Naser Orić je pravosnažno oslobođen i u Hagu i u Bosni i Hercegovini, za razliku od srpskog komandnog kadra koje je pravosnažno osuđeno.



Ako već govore o poštivanju zakona, ona neka poštuju zakon, ne sakrivanjem i pružanjem utočišta osumnjičenima, optuženim i osuđenim za ratne zločine, nego tako što će sami procesuirati sve te ratne zločine u skladu sa međunarodnim normama na čije poštovanje su se obavezali – poručio je Naser Orić.

