Rasprava duga 7 godina : Čekajući jednu od najvećih poslijeratnih investicija u BiH (Video)

Gradnja Bloka 7 Termoelektrane Tuzla, što je trebalo biti jedna od najvećih poslijeratnih investicija u BiH, ponovno je odgođena. Energetska zajednica upozorila je da neće dati garanciju za kredit od 614 milijuna eura za izgradnju Bloka 7. A ukoliko se ne počne s izgradnjom tog bloka postoji mogućnost da BiH ostane bez vlastite električne energije.

Zaustavljanje projekta gradnje Bloka 7 Termoelektrane Tuzla već će donijeti brojne posljedice za termoenergetski sektor u BiH, ali i za ekologiju.

Gradnja bloka 7 trebala bi, prema novim naznakama, započeti 2022. godine umjesto prošle 2017.godine. Zaustavljanje njegove gradnje nije dobro ni za Elektroprivredu BiH.

Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije Elektroprivrede BiH, upozorava da BiH nema ni alternativno rješenje koje bi zamijenilo potrebe za električnom energijom bez bloka 7.

“Blok 7 je onaj koji će u budućnosti zamijeniti blokove 3, 4 i 5 i već ugašene blokove 1 i 2. Bez njegove izgradnje niti bismo mogli zatvoriti elektroenergetsku bilansu unutar BiH, niti bismo mogli podmiriti vlastite potrebe za električnom energijom. Ovi postojeći blokovi svakako moraju biti ugašeni do 2023. godine. Vrlo teško bi bilo sačuvati i radna mjesta u industriji uglja, koja je, kao što znate veoma razvijena u Tuzlanskom kantonu”, ističe Salkić.

Je li stav Energetske zajednice opravdan, s obzirom da BiH nije zadovoljila uvjete garancije za kredit namijenjen gradnji bloka 7?

“Treba prvo utvrditi šta Energetska zajednica podrazumijeva pod ovim što je pisala Domu naroda BiH i Agenciji za državnu pomoć”, kaže Salkić i konstatuje kako je ovo “neuobičajen način komunikacije”, te kako ipak “ono što se dalo vidjeti iz opisa Energetske zajednice treba provjeriti u Agenciji za državnu pomoć i u Vladi Federacije BiH”.

“Međutim, s obzirom da je Elektroprivreda BiH učestvovala u pregovorima o uslovima izdavanja garancije za kredit i cijelo vrijeme bila u komunikaciji s Vladom Federacije BiH, mi smo uvjereni da ovako teške opaske Energetske zajednice ne stoje s obzirom da postoje brojna druga osiguranja ovog kredita koja itekako povećavaju tržišni aspekt te garancije i omogućavaju da to bude državna pomoć koja je dozvoljena po standardima Europske unije te isto tako prema domaćem zakonodavstvu. Mi smo ubjeđeni da je Vlada Federacije BiH i Agencija za državnu pomoć uradila dobar posao. Vjerovatno će kroz naredni postupak koji bude vođen s Energetskom zajednicom to biti i dokazano”, kaže Salkić.

Zaustavljanje gradnje Bloka 7 ne opravdava ni profesor Zvjezdan Karadžin koji je nositelj njegove studije utjecaja na okoliš.

Prema riječima Karadžina, Blok 7 projektiran je prema ekološkim standardima Europske unije. Naime, isparavanja sumpor dioksida bila bi za 30 puta manja, čestične materije šest puta manje, a azotni oksidi manji za dva puta. Također, sustav transporta otrovnih proizvoda bio bi ekološki prihvatljiviji i potpuno drugačiji nego do sada kada se šljaka iz Termoelektrane Tuzla izmješta u naselju Bukinje gdje živi oko 3.500 građana.

“Pet godina odgađanja izgradnje Bloka 7 u zemlji u kojoj smo sramotno drugi u svijetu po stopi smrtnosti od aerozagađenja je nešto oko čega se trebamo zapitati. Vrijeme odgađanja izgradnje, prebacivanja odgovornosti na druge, traženja međurješenja ili traženja rješenja do sljedećih izbora, traženja rješenja u ovisnosti koja politička partija dođe na vlast treba da prestane”, ocjenjuje Karadžin.

Gradnja bloka 7 investicija je koja košta 1,5 milijardu maraka i najznačajnija je poslijeratna investicija u BiH. Prema nacionalnom planu iz 2015. godine, točno je definirano da će Bosna i Hercegovina zbog neizgradnje Bloka 7 plaćat novčane kazne Energetskoj zajednici.

“To su višestruki problemi koji podrazumijevaju razboritost i potpuno odsustvo politike. Mi više nemamo vremena za odgađanje. Vlada Federacije nije uspjela da obezbijedi kreditne garancije na šta se požalila Komisija Energetske zajednice sa sjedištem u Beču. Mi smo sada u situaciji da, ili da priznamo svoju nesposobnost ili da upremo sve sile da riješimo ovaj problem. Ovo ovako više ne može”, pojasnio je Karadžin.

Profesor Mirsad Đonlagić, kao zastupnik u Parlamentu Federacije BiH i Državnom parlamentu, kaže nam da se o izgradnji Bloka 7 već skoro sedam godina vodi rasprava. Đonlagić smatra da je izgradnja Bloka 7 zbog svih unutarnjih propusta u BiH sada najvažnije i dominantno političko pitanje. Također, čudno je, kaže on, da je na projekt odnosno tender aplicirao samo jedan ponuđač te da je ovo pitanje daleko dublje.

“O tome zašto je samo jedan ponuđač bi se moglo spekulirati – od toga da je to dogovoreno do toga da nema povjerenja u tendere koje naša zemlja objavljuje. Također, može se i tumačiti na način da europske i svjetske kompanije nisu zainteresirane da investiraju u ovakve projekte. Što iza svega toga još može da stoji? To je činjenica da Evropa strahuje od kineskog kapitala. Da je sve prihvaćeno kako treba i da je ta investicija otplaćivana kako treba, naravno da neko mora da stoji iza toga. Tada može i neka kineska investiciona kompanija stajati iza kredita, ali to možda ne bi Evropi odgovaralo”, riječi su Đonlagića.

Postavlja se još jedno pitanje, dodaje Đonlagić, reagira li Europa kako treba?

“Jer, ukoliko se Evropa boji kineskog kapitala, šta je sa kapitalom Evrope? Zašto Evropa nije ta koja bi mogla da investira u BiH ili bilo koja kompanija iz Evrope? Isto tako, kako je moguće da u Srbiji jedan tako vrlo važan i značajan kapital dolazi iz Kine? Jer, Kina otvara svoju najveću banku u Srbiji i ogromne su investicije koje oni realiziraju u Srbiji”, kaže Đonlagić.

U Tuzli se proizvodi jedna polovica energetskih potreba za BiH, a također energija odavde se i izvozi.

“Kada sam prije šest, sedam godina bio zastupnik u Federalnom parlamentu mi smo o ovome jako puno govorili. Bilo je i tada kontroverzi oko tendera oko kojih sam ja blago govorio u ovom trenutku. Mene zaista čudi da mi u ovoliko vremena nismo uspjeli da priskrbimo sve potrebne državne odluke, političke i stručne da bismo mogli da krenemo u realizaciju jedno takvog, ja smatram, vrlo značajnog projekta za budućnost BiH”, navodi Đonlagić.

Izgradnja Bloka 7 Termoelektrane Tuzla sada će prvo sačekati formiranje nove vlasti u Federaciji BiH, a onda i nove pregovore s Energetskom zajednicom. Nakon toga slijedi politički dogovor lidera koji vode BiH. Za sve to vrijeme, ispaštat će ekologija i energetski sektor.

U budućnosti bi mogli i rudnici u Federaciji BiH čija budućnost ovisi o gradnji Bloka 7 TE Tuzla. Sve ovo čekanje, platit će, ne samo država kaznama energetskoj zajednici, već, što je najgore, zdravlje građana Tuzle.

Maja Nikolić (RSE)