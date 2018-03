Pripadnici interventne jedinice policije Kosova priveli su u ponedjeljak poslije podne, nešto poslije 17.30 sati, direktora Kancelarije za KiM Marka Ðurića.Nešti prije 20:00 sati vlasti Kosova predale su Đurića policiji Srbije na prijelazu Merdare.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u ponedjeljak navečer da je incident koji se desio na Kosovu i Metohiji, “brutalna provokacija, čin bezumlja i najteži kriminalni akt koji su prištinske vlasti provele na Kosovu i Metohiji”.

Vučić je nakon održane sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost kazao da je “ta akcija prištinske vlasti očigledno podržana od pojedinih zemalja.”, prenosi Fena.

“Teroristička banda upada i tuče mnoge, te hapsi Đurića, valjda zato jer im se ne sviđa šta on misli o njihovoj terorističkoj državi i ne slaže se da Kosovu treba priznati nezavisnost. Onda se ta banda terorista, koja je upala do zuba naoružana i napala goloruke ljude, slikala na ulicama. Htjeli su da poniženje izvedu do kraja, a ne znaju kako su jadni i mali ti teroristi koji su vukli ulicama Marka dok mu drugi teroristi zvižde. Svi koji su učestvovali u otmici Đurića i tukli Srbe odgovarat će pred vlastima Srbije”, rekao je Vučić.

“Zamislite veliku silu”, kazao je Vučić, “poslali su magarce sa šok-bombama i velikim cijevima”

“Nismo mi toliko slabi koliko se drugima čini. Pustićemo ih da se sile, kako su pretkuli jednog slabog čovjeka. Tiha voda brijeg roni”, kazao je Vučić.

On je u obraćanju javnosti istakao da je Srbija ispoštovala sve procedure, kao i da su nadležne institucije Kosova obaviještene na vrijeme o posjeti Marka Đurića kao i Nikole Selakovića.

“Meni je kao predsjedniku potrebno da 72 časa unaprijed obavijestim da dolazim na Kosovo i Metohiju, a za Marka kao glavnog pregavarača je potrebno 24 časa – kazao je predsjednik Srbije”, prenosi N1.

On je istakao da zvaničnici Srbije od Kosova ne traže “dozvolu za ulazak, već ih obavještavaju o dolasku na KiM”.

“Đurić je u skladu sa sporazumima koje smo potpisali s Prištinom tri puta prije vremena uputio obavještenje o svom dolasku na Kosovo i Metohiju, a odgovor nije stigao”, kazao je Vučić i dodao da je odgovor stigao tek poslije trećeg puta odnosno pred ponoć.

Prema njegovim riječima, pred ponoć, 25. marta je stigao odgovor Prištine da “zato što nije na vrijeme podnijeto, oni nisu u stanju da pozitivno odgovore na zahtjev”.

Ustvrdio je da Albanci nemaju namjeru da formiraju Zajednicu srpskih opština te da će se na ZSO “čekati godinama”.

– Njima to ne pada na pamet, a ni onima koji ih podržavaju i danas ćute – izjavio je Vučić.