Raspisana potjernica za 28-godišnjim Afganistancem : Američke vlasti identificirale osumnjičenog za napad u New Yorku

Američke vlasti identificirale su osobu za koju tvrde da je osumnjičena za napad eksplozivnom napravom u New Yorku pri čemu je 29 osoba ozlijeđeno. Navodi se kako je riječ o osobi po imenu Ahmad Khan Rahami, ima 28 godina, ima američko državljanstvo i iz New Jerseya je (porijeklom je iz Afganistana).

Njega se optužuje da je postavio dvije bombe u New Yorku. Jednu koja je eksplodirala i jednu koja nije. No, niz bombi je pronađen i u New Jerseyu – nije poznato da li se Rahamija optužuje i za postavljanje tih eksplozivnih naprava.

Ukoliko su informacije točne, činjenica je da se očito radi o muslimanu, a to će nedvojbeno utjecati i na već ionako napetu političku klimu u SAD-u, naročito kada je riječ o imigraciji (podsjetimo, republikanski kandidat Donald Trump je za vrijeme kampanje rekao kako bi na određeni rok zabranio ulazak u SAD svim muslimanima).